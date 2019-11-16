Chưa tròn 3 tuổi, con trai Đan Trường đã kiếm chục triệu mỗi tháng nhưng hỏi đến ước mơ của cậu bé mới thực sự bất ngờ

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, con trai Đan Trường - bé Mathis Thiên Từ ngày càng bộc lộ sự thông minh cùng những năng khiếu nổi bật.

Sinh ra ở Mỹ, con trai Đan Trường - bé Mathis Thiên Từ được bố mẹ tạo mọi điều kiện để phát triển trong môi trường tốt nhất. Từ nhỏ, cậu bé đã có tư duy nhanh nhạy và bộc lộ nhiều tài năng khác nhau như ngoại ngữ, âm nhạc… Hiện tại, Mathis đang theo học tại một ngôi trường danh tiếng tại Mỹ. Mathis Thiên Từ được nhận xét càng lớn càng điển trai nhờ thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ - Ảnh: FB

Dù chưa đầy 3 tuổi nhưng Mathis đã sở hữu lượng người hâm mộ riêng nhờ ngoại hình điển trai và sự thông minh, lém lỉnh của mình. Cậu bé còn gây chú ý khi có hẳn một kênh Youtube với hơn 30 nghìn người theo dõi. Thủy Tiên - bà xã Đan Trường từng tiết lộ rằng, Thiên Từ kiếm được hơn 20 triệu mỗi tháng chỉ nhờ Youtube. Từ nhỏ, Thiên Từ đã là một Youtuber kiếm chục triệu mỗi tháng - Ảnh: FB Bên cạnh đó, vợ chồng nam ca sĩ Đan Trường còn thành lập một công ty riêng cho con trai để kinh doanh các sản phẩm như quần áo, giày dép, nước hoa… Được biết cuối năm nay, Thủy Tiên sẽ đưa con trai về Việt Nam tổ chức sự kiện ra mắt thương hiệu.

Mới đây, trên trang cá nhân, Thủy Tiên hào hứng chia sẻ về ước mơ của con. Cụ thể, cô viết: "Những ngày em đi học: Ngày thì bắt mẹ đeo đồng hồ, ngày thì đội nón, ngày thì bắt dẫn đi ăn McDonald trước khi đi học, và ngày nay em bảo mẹ 'Con muốn trở thành tổng thống'". Bài chia sẻ của bà xã Đan Trường - Ảnh: FB Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB Nhiều cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi một cậu bé chưa đầy 3 tuổi lại có ước mơ to lớn đến vậy. Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự thích thú về ước mơ của Mathis: "Tổng thống nhí này bắt đầu thích này thích kia nài nỉ mẹ rồi, cưng nhất ạ", "1 vote cho Tổng thống nhí", "Tổng thống tương lai chị à", "Ước mơ của em rất nhỏ nhoi chị nhỉ"…

Đan Trường buồn vì không thể về Việt Nam viếng ông ngoại Ca sĩ Đan Trường chia sẻ trên trang cá nhân ông ngoại của anh qua đời, nhưng anh không có mặt tại Việt Nam.

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