Chỉ mới 2 tuổi, con trai Đan Trường đã kiếm được hơn 20 triệu mỗi tháng nhờ việc này

Nhiều người vô cùng bất ngờ khi biết được số tiền con trai Đan Trường kiếm được mỗi tháng nhờ kênh Youtube riêng.

Con trai Đan Trường và Thủy Tiên – bé Mathis Thiên Từ hiện đã hơn 2 tuổi và đang sống cùng mẹ tại Mỹ. Cậu bé được nhận xét càng lớn càng điển trai nhờ thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ.

Gia đình hạnh phúc của Đan Trường - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Thiên Từ rất được bố mẹ chăm chút và đầu tư về ngoại hình. Dù còn nhỏ nhưng cậu bé đã sở hữu tủ đồ hàng hiệu “khủng” không kém bất cứ tín đồ thời trang nào.

Cậu bé thường xuyên được bố mẹ cho diện đồ hiệu, từ đôi giày có giá 850 USD...

...đến áo phông có giá khoảng hơn 200 USD - Ảnh: Internet

Mới đây, bà xã Đan Trường bất ngờ tiết lộ Thiên Từ kiếm được hơn 20 triệu mỗi tháng nhờ kênh YouTube riêng với hơn 23 nghìn người đăng ký theo dõi. Thu nhập mỗi tháng của con trai Đan Trường khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Được biết, kênh Youtube này thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường đáng yêu và ngộ nghĩnh của Thiên Từ. Mỗi video của cậu bé đều thu hút từ hàng nghìn đến hàng trăm nghìn lượt xem.

Con trai Đan Trường kiếm được 20 triệu mỗi tháng nhờ kênh Youtube riêng - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của nữ doanh nhân, Thiên Từ có tư duy nhanh nhạy và bộc lộ nhiều tài năng từ khi còn nhỏ. Ngoài ra, cậu bé còn rất hiếu động và thích tìm hiểu những điều mới lạ. Hiện tại, cậu bé đang theo học tại một ngôi trường có tiếng tại Mỹ.

Đan Trường và Thủy Tiên chuẩn bị lập công ty riêng cho con trai - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Thủy Tiên đang lên kế hoạch thành lập công ty riêng cho con trai. Theo đó, dự định này đã được Đan Trường và bà xã chia sẻ công khai trên Facebook cũng như kênh YouTube riêng của bé.

Đan Trường gây bàn tán khi mặc áo lưới khoe cơ bụng 6 múi Đan Trường chọn trang phục áo lưới để biểu diễn trong đêm nhạc tối 19/8. Nhiều khán giả bất ngờ khi thấy nam ca sĩ khoe thân hình 6 múi.

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