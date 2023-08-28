Vợ chồng Cao Minh Đạt mong mỏi có con sau 7 năm kết hôn: 'Giờ chúng tôi chỉ ước có một em bé'

Dù hoạt động trong showbiz nhưng Cao Minh Đạt lại khá kín tiếng về chuyện đời tư. Anh ít tham gia gameshow hay dùng mạng xã hội. Năm 2016, nam nghệ sĩ bất ngờ thông báo kết hôn với bà xã Trúc Trương - một người ngoài ngành nghệ thuật.

Cao Minh Đạt là nam diễn viên nổi tiếng từ thập niên 2000 khi góp mặt trong hàng loạt phim truyền hình như: Mùi ngò gai, Tình yêu còn lại, Vòng xoáy tình yêu,... Những năm gần đây, anh gây ấn tượng khi trở thành gương mặt "chuyên trị vai ác" trên màn ảnh Việt.

"Giờ chúng tôi chỉ ước có một em bé" - Trúc Trương nói. Vợ chồng cô hẹn hò năm 2013, cưới năm 2016 nhưng chưa có con dù nỗ lực. Vợ chồng nam diễn viên thường bế em bé nhà người thân, bạn bè để "xin vía".

Mới đây, hiếm hoi tham gia talkshow, Cao Minh Đạt và bà xã Trúc Trương có dịp chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình. Cô hé lộ cuộc sống viên mãn bên ông xã, kinh tế ổn định nhờ làm bảo hiểm và kinh doanh mỹ phẩm nhưng lại thiếu một thiên thần nhỏ để gia đình trọn vẹn.



Mới đây, hiếm hoi tham gia talkshow, Cao Minh Đạt và bà xã Trúc Trương có dịp chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình

Kể thêm về kỉ niệm nên duyên với nhau, Trúc Trương nói cô là "fan" (người hâm mộ) chính hiệu của chồng. Cô theo dõi hành trình của Cao Minh Đạt từ lúc anh còn trẻ đến khi đã thành danh, thuộc "nằm lòng" hết các phim mà nam diễn viên đóng.

Một lần đi ăn cùng bạn bè, Trúc Trương tình cờ gặp Cao Minh Đạt. Nhìn thấy nam diễn viên, bạn bè trêu chọc Trúc Trương, giúp cô xin số điện thoại của "người trong mộng". Khi đó, Cao Minh Đạt cũng nhanh chóng trao đổi số điện thoại mà không nghĩ nhiều. Nam diễn viên chủ động gọi điện, nhắn tin làm quen với Trúc Trương nhưng ngày đầu tiên, bà xã không phản hồi. Qua ngày hôm sau, Cao Minh Đạt tiếp tục nhắn hỏi, Trúc Trương trả lời lại và từ đó, hai người giữ liên lạc với nhau. Trò chuyện trong 1-2 tháng, cặp đôi mới gặp gỡ và dần nảy sinh tình cảm.

Kể thêm về kỉ niệm nên duyên với nhau, Trúc Trương nói cô là "fan" (người hâm mộ) chính hiệu của chồng

Cao Minh Đạt cho biết, anh có cảm tình với Trúc Trương vì thấy bà xã là người giản dị, đúng mẫu phụ nữ anh luôn tìm kiếm. Với Trúc Trương, khi tiếp xúc với thần tượng ngoài đời, cô cảm thấy tin tưởng anh vì tính cách hiền lành, chân thật của anh.

Hẹn hò gần 2 năm, Trúc Trương mới dẫn Cao Minh Đạt về nhà giới thiệu với cha mẹ vì sợ chuyện yêu đương với người nổi tiếng "không biết sẽ đi đến đâu". Một năm sau đó, cặp đôi kết hôn sau màn cầu hôn giản dị. "Một tối đi về, anh nói với tôi rằng "hay là mình đám cưới". Vậy là tôi đi xem ngày" - vợ kém 8 tuổi của Cao Minh Đạt chia sẻ.

Kể về quyết định lập gia đình ở tuổi 41, Cao Minh Đạt nói mình may mắn khi tìm được bà xã

Kể về quyết định lập gia đình ở tuổi 41, Cao Minh Đạt nói mình may mắn khi tìm được bà xã. Sau khi kết hôn, công việc của anh bận rộn, thường đi quay từ vài ngày cho đến 1 tháng. Mỗi lần như vậy, vợ luôn đến phim trường thăm hỏi, động viên. Cao Minh Đạt vốn nóng tính nhưng trong cuộc sống hôn nhân, anh và vợ ít khi mâu thuẫn. Nếu tranh luận, hai người sẽ tự biết điểm dừng để tránh nặng lời với nhau. Sau đó, người nào sai sẽ chủ động làm hòa. Ngoài chuyện con cái, theo Cao Minh Đạt, đời sống hôn nhân của anh chẳng thiếu thứ gì.