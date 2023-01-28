Cao Minh Đạt và vợ kết hôn 7 năm vẫn chưa con, ba mẹ nội ngoại mong ngóng cháu đầu lòng nhưng vẫn không gây áp lực

Hậu trường 28/01/2023 19:23

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Cao Minh Đạt có hôn nhân hạnh phúc bên bà xã kém 8 tuổi. Tuy nhiên cặp đôi vẫn chưa có con đầu lòng và đang mong ngóng từng ngày.

Để lại dấu ấn qua nhiều vai diễn trên màn ảnh nhỏ, Cao Minh Đạt là nam diễn viên nổi tiếng nhận được nhiều quan tâm từ người hâm mộ với nhiều thể loại vai khác nhau trong Vòng Xoáy Tình Yêu, Mùi Ngò Gai, Tiếng Sét Trong Mưa, Bánh Mì Ông Màu, Mẹ Rơm,... Bên cạnh sự nghiệp thành công, anh có hôn nhân hạnh phúc bên bà xã kém 8 tuổi. Tuy nhiên, dù đã kết hôn 7 năm nhưng cặp vợ chồng vẫn chưa có con đầu lòng và đang mong ngóng từng ngày. Dù thế nhưng anh không hề gây áp lực cho vợ và hơn hết luôn sát vai tình tứ cùng nửa kia trong những dịp đặc biệt.

Cao Minh Đạt và vợ kết hôn 7 năm vẫn chưa con, ba mẹ nội ngoại mong ngóng cháu đầu lòng nhưng vẫn không gây áp lực - Ảnh 1
Cao Minh Đạt và vợ. (Ảnh: FB Cao Minh Đạt)

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Cao Minh Đạt vừa đăng tải loạt khoảnh khắc cùng bà xã kém 8 tuổi đi chúc Tết nội ngoại 2 bên cùng anh em trong gia đình. Sánh đôi tình tứ, cặp đôi khẳng định tình nghĩa gắn kết sau nhiều năm về chung một nhà. Vợ chồng Cao Minh Đạt còn hiếu thảo mừng tuổi hai bên phụ huynh cùng đàn cháu dễ thương trong nhà.

Cao Minh Đạt và vợ kết hôn 7 năm vẫn chưa con, ba mẹ nội ngoại mong ngóng cháu đầu lòng nhưng vẫn không gây áp lực - Ảnh 2
Vợ chồng Cao Minh Đạt đi chúc ông bà, ba mẹ.(Ảnh: FB Cao Minh Đạt)

 Cao Minh Đạt và vợ kết hôn 7 năm vẫn chưa con, ba mẹ nội ngoại mong ngóng cháu đầu lòng nhưng vẫn không gây áp lực - Ảnh 3

Cao Minh Đạt và vợ kết hôn 7 năm vẫn chưa con, ba mẹ nội ngoại mong ngóng cháu đầu lòng nhưng vẫn không gây áp lực - Ảnh 4

Sau 7 năm chung sống dưới một mái nhà, nam diễn viên cùng vợ vẫn đang mong ngóng tin vui có con đầu lòng. Dù may mắn vẫn chưa mỉm cười nhưng cả hai được an ủi bởi tình yêu thương của phụ huynh. Có thể thấy, dù ông bà lớn tuổi muốn có cháu bế bồng nhưng vẫn không gây áp lực cho đôi "vợ chồng son".

Cao Minh Đạt và vợ kết hôn 7 năm vẫn chưa con, ba mẹ nội ngoại mong ngóng cháu đầu lòng nhưng vẫn không gây áp lực - Ảnh 5

Cao Minh Đạt và vợ kết hôn 7 năm vẫn chưa con, ba mẹ nội ngoại mong ngóng cháu đầu lòng. (Ảnh: FB Cao Minh Đạt)

Kết hôn khá muộn ở tuổi 41, Cao Minh Đạt hoàn toàn thay đổi khi tìm được bạn đời. Anh trở thành người đàn ông của gia đình khi biết thu xếp công việc diễn xuất để đỡ đần bà xã, thậm chí làm anh giao hàng miễn phí cho nửa kia. Hai vợ chồng thường xuyên sánh đôi tình tứ tại các sự kiện lớn nhỏ cũng như vi vu khắp nơi khi thảnh thơi.

Cao Minh Đạt và vợ kết hôn 7 năm vẫn chưa con, ba mẹ nội ngoại mong ngóng cháu đầu lòng nhưng vẫn không gây áp lực - Ảnh 6
Cao Minh Đạt và vợ đồng hành cùng nhau trong nhiều dịp lớn nhỏ. (Ảnh: FB Cao Minh Đạt)

Cao Minh Đạt và vợ kết hôn 7 năm vẫn chưa con, ba mẹ nội ngoại mong ngóng cháu đầu lòng nhưng vẫn không gây áp lực - Ảnh 7

Kể về cuộc sống làm chồng, "cậu Ba" kể: "Tôi ý thức được trách nhiệm của người chồng, phải biết lo lắng cho tổ ấm. Việc gặp gỡ bạn bè nay đã giảm, tuần khoảng một hai lần hoặc không có. Đi làm xong, tôi về nhà ăn cơm tối với vợ. Khi rảnh, hai vợ chồng sắp xếp cùng đi du lịch đâu đó". Thấy được tình yêu thương và sự gắn kết giữa 2 con nên có lẽ 2 bên gia đình phần nào yên lòng. Chính vì lẽ đó luôn tạo tâm lý thoải mái để vợ chồng Cao Minh Đạt sớm có em bé trong thời gian tới.

Hôn nhân 6 năm viên mãn của Cao Minh Đạt và vợ kém 8 tuổi, khao khát được làm cha ở tuổi U50

Hôn nhân 6 năm viên mãn của Cao Minh Đạt và vợ kém 8 tuổi, khao khát được làm cha ở tuổi U50

Cuộc sống "vợ chồng son" của Cao Minh Đạt và vợ nhận được ngưỡng mộ. Hiện nam diễn viên đang mong ngóng đứa con đầu lòng sau 6 năm kết hôn.

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