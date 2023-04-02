Vào những năm 2000, Cao Minh Đạt góp phần tạo nên thành công của hàng loạt bộ phim truyền hình nổi tiếng lúc bấy giờ như: Mùi ngò gai, Tình yêu, Vòng xoáy tình yêu...Gần đây nhất, anh đã chiếm được cảm tình của khán giả màn ảnh khi vào vai cậu Ba Duy trong phim Tiếng sét trong mưa. Với sự thành công trong lối diễn xuất, nam diễn viên được gọi với biệt danh là người "chuyên trị vai ác" của làng phim Việt.

Nhắc đến nam diễn viên vừa sở hữu ngoại hình lãng tử, vừa có khả năng diễn xuất nổi trội, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Cao Minh Đạt . Được mệnh danh là "Ông hoàng phim truyền hình" nức tiếng một thời, nam diễn viên gốc Sài thành sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ lên đến hơn 80 vai diễn, đa dạng từ chính diện đến phản diện.

Mới đây, khi tham gia một chương trình thực tế, diễn viên Cao Minh Đạt lần đầu có những chia sẻ xoay quanh chuyện làm nghề diễn viên của mình khi thủ những vai diễn phản diện, thu hút sự quan tâm của khán giả.

Chia sẻ về cảm xúc trước biệt danh ‘cậu Ba’ đặc biệt này, diễn viên Cao Minh Đạt cho biết từ lúc còn trẻ anh cũng đã tham gia rất nhiều vai phản diện và nhiều khi phải đối mặt với những tình huống "dở khóc dở cười". Thời điểm đó, khi mạng xã hội chưa phổ biến thì có những khán giả đã gửi email để chửi anh vì "quá ác" trong phim: "Lúc đó tôi bị hụt hẫng và nghĩ tại sao khán giả lại chửi mình như vậy. Tôi chỉ làm đúng vai trò của nhân vật mình thủ vai thôi mà".

Khi mạng xã hội chưa phổ biến thì có những khán giả đã gửi email để chửi anh vì "quá ác" trong phim - Ảnh: Internet

Cho tới hiện tại, Cao Minh Đạt cũng hay nhận được những tin nhắn mắng chửi của khán giả nhưng anh không còn buồn như trước. Nam diễn viên nhận ra rằng khán giả không có ác ý mà họ chỉ bị cuốn theo cảm xúc, hành động của nhân vật nên mới nhắn tin để chửi cho "hạ hỏa" mà thôi: "Nhiều người nói tôi đóng vai phản diện nhập tâm quá, ác quá. Có những bác lớn tuổi đi ngoài đường gặp cũng ôm tôi rồi nói: ‘Con ơi, con đóng phản diện hay lắm nhưng mai mốt con đừng đóng phản diện nữa nha, vì mặt con hiền lắm".

Nam diễn viên nhận ra rằng khán giả không có ác ý mà họ chỉ bị cuốn theo cảm xúc, hành động của nhân vật nên mới nhắn tin để chửi cho "hạ hỏa" mà thôi - Ảnh: Internet

Khi được hỏi tính cách ngoài đời của Cao Minh Đạt có khó tính như các vai phản diện mà anh thủ vai trong phim hay không thì nam diễn viên cho biết từ lúc lấy vợ, anh đã bớt khó tính và cọc cằn đi rất nhiều: "Có những chuyện tôi quạu lên rất vô cớ nhưng không phải quạu để xài xể, chì chiết người ta. Lúc đó chỉ là mình đang mệt mà có người cứ giỡn hoài là tôi rất hay quạu. Còn từ lúc lập gia đình, sự nóng tính đó của tôi đã giảm nhiều lắm rồi".

Cao Minh Đạt cho biết từ lúc lấy vợ, anh đã bớt khó tính và cọc cằn đi rất nhiều - Ảnh: Internet

Được biết, người phụ nữ khiến “cậu Ba” Cao Minh Đạt thay đổi tâm tính như thế chính là bà xã Trúc Trương. Về chung một nhà đã 7 năm, Cao Minh Đạt và vợ duy trì hôn nhân mặn nồng, tình cảm như ngày đầu. Cặp đôi chưa sinh em bé nên dành trọn thời gian để chăm sóc lẫn nhau, quấn quýt đúng kiểu vợ chồng son. Cao Minh Đạt thừa nhận bản thân là người nóng tính, nhưng nhờ lấy được cô vợ biết cảm thông nên không giận nhau quá lâu.