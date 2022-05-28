'Vén màn' quá khứ của NSND Tự Long: Danh tính vợ đầu gây sửng sốt, từng mưu sinh bằng công việc không ai ngờ đến

Hậu trường 28/05/2022 09:19

Là gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí Việt, nhưng ít người biết, Tự Long từng trải qua quá khứ trắc trở và đường tình duyên khá truân chuyên.

Danh hài Tự Long tốt nghiệp khoa Chèo trường Đại học Sân khấu Điện ảnh năm 1998. Ngay từ thời học sinh, anh đã tham gia phim truyền hình để thu thập kinh nghiệm diễn xuất. Với tài năng của mình, Tự Long cũng được nhận danh hiệu NSND từ khi còn rất trẻ, mới 42 tuổi. 

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Tự Long được nhận danh hiệu NSND khi 42 tuổi - Ảnh: FBNV

Ban đầu, Tự Long không có ý định nối nghiệp bố mẹ mà muốn thi vào một trường trung cấp xây dựng, ao ước đươc xuất khẩu lao động để đổi đời. Nam nghệ sĩ ngày trẻ từng làm nhiều công việc tay chân để kiếm sống như đi phụ hồ, thợ mộc, xe ôm rồi sau này là MC cho một quán cà phê… Và do làm nhiều công việc khác nhau, nên giúp Tự Long có cái nhìn toàn diện hơn về cuộc sống. Nam nghệ sĩ thay đổi ý nghĩ, quyết định thi vào Sân khấu Điện ảnh.

Trải qua 23 năm, hiện tại Tự Long đã nhận hàm Đại tá, được phong danh hiệu NSƯT năm 2012 và NSND vào năm 2015. Có thể nói, nghệ thuật đã giúp Tự Long đổi đời, có được cuộc sống sung túc như hiện tại.

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Tự Long và người vợ đầu cùng con trai - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đường tình duyên của nghệ sĩ Tự Long lại khá truân chuyên. Trước khi đến với cuộc hôn nhân thứ hai, nam nghệ sĩ từng kết hôn với người vợ đầu tiên là Minh Trang. Cả hai đã kề vai sát cánh suốt 8 năm từ khi còn là sinh viên Trường Đại học Sân khấu điện ảnh cho đến lúc về chung nhà và có một cậu con trai - bé Teppy. Song đến năm 2012, cặp đôi xác nhận "đường ai nấy đi" và không tiết lộ lý do cụ thể.

'Vén màn' quá khứ của NSND Tự Long: Danh tính vợ đầu gây sửng sốt, từng mưu sinh bằng công việc không ai ngờ đến - Ảnh 3tu long 2
Tự Long thường xuyên chia sẻ ảnh hạnh phúc bên vợ con - Ảnh: Internet

Vào năm 2015, Tự Long tổ chức lễ cưới lần hai với cô dâu kém 12 tuổi Trần Minh Nguyệt. Việc nam nghệ sĩ kết hôn với vợ thứ 2 khiến nhiều người bất ngờ. Vợ sau của anh là giảng viên trường đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, sở hữu nhan sắc dịu dàng, nữ tính. Đến nay, hai người đã có với nhau hai bé gái đáng yêu và thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình trên mạng xã hội.

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