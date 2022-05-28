Danh hài Tự Long tốt nghiệp khoa Chèo trường Đại học Sân khấu Điện ảnh năm 1998. Ngay từ thời học sinh, anh đã tham gia phim truyền hình để thu thập kinh nghiệm diễn xuất. Với tài năng của mình, Tự Long cũng được nhận danh hiệu NSND từ khi còn rất trẻ, mới 42 tuổi.

Tự Long được nhận danh hiệu NSND khi 42 tuổi - Ảnh: FBNV

Ban đầu, Tự Long không có ý định nối nghiệp bố mẹ mà muốn thi vào một trường trung cấp xây dựng, ao ước đươc xuất khẩu lao động để đổi đời. Nam nghệ sĩ ngày trẻ từng làm nhiều công việc tay chân để kiếm sống như đi phụ hồ, thợ mộc, xe ôm rồi sau này là MC cho một quán cà phê… Và do làm nhiều công việc khác nhau, nên giúp Tự Long có cái nhìn toàn diện hơn về cuộc sống. Nam nghệ sĩ thay đổi ý nghĩ, quyết định thi vào Sân khấu Điện ảnh.