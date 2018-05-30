‘Vác’ ngực khủng đi casting The Face 2018, Lâm Á Hân nổi bần bật với chiếc đầm 2 dây trễ nải

Sáng nay (30/5), vòng casting của chương trình The Face 2018 đã chính thức diễn ra tại một trung tâm hội nghị sang trọng ở TP.HCM. Chương trình năm nay thu hút hàng loạt gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí như: Thùy Trâm Next Top, Hồ Bích Trâm, diễn viên Xuân Phúc… cùng hàng trăm thí sinh đến từ khắp mọi miền đất nước.

Đặc biệt, vòng casting sáng nay có sự xuất hiện của hot girl Lâm Á Hân. Chân này này thu hút sự chú ý của truyền thông và các thí sinh khác khi diện chiếc đầm ôm 2 dây khoe ngực đầy.