‘Vác’ ngực khủng đi casting The Face 2018, Lâm Á Hân nổi bần bật với chiếc đầm 2 dây trễ nải

Khoe ngực khủng tại vòng casting của chương trình The Face 2018, hot girl Lâm Á Hân thu hút sự chú ý của truyền thông.
- Fan 'vỡ òa' khi Võ Hoàng Yến chính thức trở thành huấn luyện viên đầu tiên của The Face 2018
- Kỳ Duyên ăn mặc như ‘người nhện' dự chung kết The Face: Tiết lộ sự thật phía sau khiến nhiều người ngã ngửa
Sáng nay (30/5), vòng casting của chương trình The Face 2018 đã chính thức diễn ra tại một trung tâm hội nghị sang trọng ở TP.HCM. Chương trình năm nay thu hút hàng loạt gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí như: Thùy Trâm Next Top, Hồ Bích Trâm, diễn viên Xuân Phúc… cùng hàng trăm thí sinh đến từ khắp mọi miền đất nước.
Đặc biệt, vòng casting sáng nay có sự xuất hiện của hot girl Lâm Á Hân. Chân này này thu hút sự chú ý của truyền thông và các thí sinh khác khi diện chiếc đầm ôm 2 dây khoe ngực đầy.
Trao đổi với Phụ Nữ & Gia Đình, Lâm Á Hân cho biết cô đến The Face với tinh thần giao lưu, học hỏi. Với sự chuẩn bị chu đáo, chân dài này tự tin đến 80% cô sẽ được lọt vào vòng trong.