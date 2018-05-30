‘Vác’ ngực khủng đi casting The Face 2018, Lâm Á Hân nổi bần bật với chiếc đầm 2 dây trễ nải

Hậu trường 30/05/2018 13:37

Khoe ngực khủng tại vòng casting của chương trình The Face 2018, hot girl Lâm Á Hân thu hút sự chú ý của truyền thông.

Sáng nay (30/5), vòng casting của chương trình The Face 2018 đã chính thức diễn ra tại một trung tâm hội nghị sang trọng ở TP.HCM. Chương trình năm nay thu hút hàng loạt gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí như: Thùy Trâm Next Top, Hồ Bích Trâm, diễn viên Xuân Phúc… cùng hàng trăm thí sinh đến từ khắp mọi miền đất nước.

Đặc biệt, vòng casting sáng nay có sự xuất hiện của hot girl Lâm Á Hân. Chân này này thu hút sự chú ý của truyền thông và các thí sinh khác khi diện chiếc đầm ôm 2 dây khoe ngực đầy.

‘Vác’ ngực khủng đi casting The Face 2018, Lâm Á Hân nổi bần bật với chiếc đầm 2 dây trễ nải - Ảnh 1
Lâm Á Hân gây chú ý khi có mặt tại buổi casting The Face 2018 - Ảnh: Nhi Nguyễn
‘Vác’ ngực khủng đi casting The Face 2018, Lâm Á Hân nổi bần bật với chiếc đầm 2 dây trễ nải - Ảnh 2
Chân dài này có mặt từ rất sớm...
‘Vác’ ngực khủng đi casting The Face 2018, Lâm Á Hân nổi bần bật với chiếc đầm 2 dây trễ nải - Ảnh 3
...cô chia sẻ cảm nghĩ khi đến với The Face năm nay - Ảnh: FBNV

Trao đổi với Phụ Nữ & Gia Đình, Lâm Á Hân cho biết cô đến The Face với tinh thần giao lưu, học hỏi. Với sự chuẩn bị chu đáo, chân dài này tự tin đến 80% cô sẽ được lọt vào vòng trong.

‘Vác’ ngực khủng đi casting The Face 2018, Lâm Á Hân nổi bần bật với chiếc đầm 2 dây trễ nải - Ảnh 4
Vác ngực ngồn ngộn đi thi The Face, Lâm Á Hân tự tin tạo dáng trước ống kính - Ảnh: Nhi Nguyễn
‘Vác’ ngực khủng đi casting The Face 2018, Lâm Á Hân nổi bần bật với chiếc đầm 2 dây trễ nải - Ảnh 5
Diện trang phục nóng bỏng, Lâm Á Hân tỏ ra tự tin với khả năng của mình - Ảnh: FBNV

‘Vác’ ngực khủng đi casting The Face 2018, Lâm Á Hân nổi bần bật với chiếc đầm 2 dây trễ nải - Ảnh 6

‘Vác’ ngực khủng đi casting The Face 2018, Lâm Á Hân nổi bần bật với chiếc đầm 2 dây trễ nải - Ảnh 7
Nhan sắc rạng rỡ và tươi tắn của Lâm Á Hân - Ảnh: Nhi Nguyễn

‘Vác’ ngực khủng đi casting The Face 2018, Lâm Á Hân nổi bần bật với chiếc đầm 2 dây trễ nải - Ảnh 8

‘Vác’ ngực khủng đi casting The Face 2018, Lâm Á Hân nổi bần bật với chiếc đầm 2 dây trễ nải - Ảnh 9
Khán giả ngộp thở khi nhìn vào vòng 1 bốc lửa của nàng hot girl - Ảnh: Nhi Nguyễn
‘Vác’ ngực khủng đi casting The Face 2018, Lâm Á Hân nổi bần bật với chiếc đầm 2 dây trễ nải - Ảnh 10
Sau thời gian vướng bận chuyện gia đình, Lâm Á Hân trở lại đầy ấn tượng - Ảnh: Nhi Nguyễn

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