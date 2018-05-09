Fan 'vỡ òa' khi Võ Hoàng Yến chính thức trở thành huấn luyện viên đầu tiên của The Face 2018

Chiều 8/5, ban tổ chức của The Face Việt Nam 2018 công bố người mẫu Võ Hoàng Yến chính thức trở thành huấn luyện viên đầu tiên của chương trình này.
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Với những cống hiến và thành công đạt được trong thời gian qua, Võ Hoàng Yến đang là cái tên vô cùng hot trong làng mẫu Việt. Chân dài này gây ấn tượng khi trở thành vedette trong hàng loạt chương trình thời trang đình đám. Đặc biệt, tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2018 vừa qua, Võ Hoàng Yến đã thực sự tỏa sáng.
Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề người mẫu, Võ Hoàng Yến khiến công chúng vỡ òa khi chính thức được “gọi tên” tại The Face Việt Nam 2018. Cô là cái tên đầu tiên được ban tổ chức chương trình này lựa chọn. Khán giả cũng háo hức chờ đón những cái tên tiếp theo để tạo nên bộ 3 quyền lực của The Face Việt Nam 2018.
Bà Trang Lê – Giám đốc sản xuất The Face 2018, cho biết: “Siêu mẫu Võ Hoàng Yến hội tụ đầy đủ các yếu tố về kinh nghiệm, kỹ năng, sự nhiệt huyết và tận tâm, chính vì thế chúng tôi quyết định lựa chọn Võ Hoàng Yến ngồi vào vị trí Cố vấn chuyên môn (Mentor) tại The Face 2018”.
Vòng sơ tuyển (casting) toàn quốc của The Face Vietnam 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 21.05.2018 tại The Garden Shopping Center, The Manor, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và ngày 31.05.2018 tại Grand Palace, 142/18 Cộng Hoà, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh để tìm ra những gương mặt tiềm năng cho chương trình.