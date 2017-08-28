Kỳ Duyên ăn mặc như ‘người nhện' dự chung kết The Face: Tiết lộ sự thật phía sau khiến nhiều người ngã ngửa

Giải trí 28/08/2017 16:15

Kỳ Duyên diện nguyên set đen từ trên xuống dưới và còn bổ sung thêm kính mắt mèo trông rất lạ mắt. Cô được nhiều fan hài hước ví như “người nhện” khi xuất hiện với thần thái cực ngầu và không hề nở một nụ cười tại đêm chung kết The Face tối qua.

Tối 27/8, chương trình The Face - Gương mặt thương hiệu chung kết đã diễn ra với sự xuất hiện của rất nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó sự xuất hiện của Hoa hậu Kỳ Duyên là gây chú ý nhất.

Sự thật về việc Kỳ Duyên ăn mặc như ‘người nhện' dự chung kết The Face
Hoa hậu Kỳ Duyên xuất hiện ấn tượng tại đêm chung kết The Face tối qua - Ảnh: Internet

Giữa một rừng người đẹp váy áo lượt là, hoa hậu xuất hiện cực ngầu khiến cho mọi ống kính đều đổ dồn về phía cô. Gương mặt góc cạnh, thần thái biểu cảm cùng chiếc kính râm che mắt, Kỳ Duyên được nhiều fan ví như “người nhện”.

Tuy nhiên, nhiều người cũng thắc mắc không hiểu Kỳ Duyên có ghét bỏ ai tại The Face không mà lại đeo kính đen suốt buổi tối như vậy.

Sự thật về việc Kỳ Duyên ăn mặc như ‘người nhện' dự chung kết The Face
Trông hoa hậu cực ngầu với kính mắt mèo và lưới che nửa khuôn mặt - Ảnh: Internet

Sự thật về việc Kỳ Duyên ăn mặc như ‘người nhện' dự chung kết The Face
Hoa hậu cũng chọn ví đen, giày đen để phù hợp với chiếc váy - Ảnh: Internet

Để tránh bị anti-fan chỉ trích, mới đây Hoa hậu Việt Nam 2014 đã viết status trên trang cá nhân để thanh minh. Theo Kỳ Duyên, không phải vì cô muốn gây sự chú ý mà vì bị đau mắt nên mới bất đắc dĩ phải xuất hiện ấn tượng như vậy.

Do đau mắt, không phải vì muốn chơi trội

“Vì có một chút nhẹ đau mắt nên Duyên đã phải đeo kính mắt mèo cho thêm phần ấn tượng thôi. Vừa phù hợp với set đồ, lại che giấu đi nỗi lòng đau mắt, vậy mà các bạn cứ kêu mình đi giải cứu thế giới" - Kỳ Duyên phân trần để tránh bị fan hiểu lầm là cố tình chơi trội.

Sự thật về việc Kỳ Duyên ăn mặc như ‘người nhện' dự chung kết The Face
Nhiều người ví Kỳ Duyên trông ngầu như "người nhện" - Ảnh: Internet

Sự thật về việc Kỳ Duyên ăn mặc như ‘người nhện' dự chung kết The Face
Chiếc váy đen khoét sâu giúp tôn lên làn da trắng ngần của người đẹp - Ảnh: Internet

Theo đó, hoa hậu cho biết cô nhận được lời mời tham dự chung kết The Face từ khá lâu nhưng vì bận học nên không có nhiều thời gian chuẩn bị trang phục. Mãi cho đến sát thời gian dự sự kiện thì cô mới được một nhà thiết kế hỗ trợ và tư vấn. Chính vì đau mắt nên Kỳ Duyên buộc phải đeo thêm kính đen để vừa phù hợp với trang phục lại không gây mất thiện cảm với người đối diện. 

Sự thật về việc Kỳ Duyên ăn mặc như ‘người nhện' dự chung kết The Face
Mọi ống kính đều đổ dồn về phía Kỳ Duyên - Ảnh: Internet

Sự thật về việc Kỳ Duyên ăn mặc như ‘người nhện' dự chung kết The Face
Người đẹp bị đau mắt nên mới bất đắc dĩ phải đeo kính để tránh gây mất thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Sau nhiều lần bị chê kém tinh tế trong cách phối đồ, có thể nói đây là lần xuất hiện gây ấn tượng nhất của Kỳ Duyên.

Mặc dù đau mắt nhưng nhờ chiếc đầm sexy mà tinh tế cùng lối trang điểm hiện đại, Hoa hậu Việt Nam 2014 nhận được nhiều lời khen trong lần xuất hiện này.

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