Sự thật về việc Kỳ Duyên ăn mặc như ‘người nhện' dự chung kết The Face

Tối 27/8, chương trình The Face - Gương mặt thương hiệu chung kết đã diễn ra với sự xuất hiện của rất nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó sự xuất hiện của Hoa hậu Kỳ Duyên là gây chú ý nhất.

Tuy nhiên, nhiều người cũng thắc mắc không hiểu Kỳ Duyên có ghét bỏ ai tại The Face không mà lại đeo kính đen suốt buổi tối như vậy.

Giữa một rừng người đẹp váy áo lượt là, hoa hậu xuất hiện cực ngầu khiến cho mọi ống kính đều đổ dồn về phía cô. Gương mặt góc cạnh, thần thái biểu cảm cùng chiếc kính râm che mắt, Kỳ Duyên được nhiều fan ví như “người nhện”.

Để tránh bị anti-fan chỉ trích, mới đây Hoa hậu Việt Nam 2014 đã viết status trên trang cá nhân để thanh minh. Theo Kỳ Duyên, không phải vì cô muốn gây sự chú ý mà vì bị đau mắt nên mới bất đắc dĩ phải xuất hiện ấn tượng như vậy.

Do đau mắt, không phải vì muốn chơi trội

“Vì có một chút nhẹ đau mắt nên Duyên đã phải đeo kính mắt mèo cho thêm phần ấn tượng thôi. Vừa phù hợp với set đồ, lại che giấu đi nỗi lòng đau mắt, vậy mà các bạn cứ kêu mình đi giải cứu thế giới" - Kỳ Duyên phân trần để tránh bị fan hiểu lầm là cố tình chơi trội.

Theo đó, hoa hậu cho biết cô nhận được lời mời tham dự chung kết The Face từ khá lâu nhưng vì bận học nên không có nhiều thời gian chuẩn bị trang phục. Mãi cho đến sát thời gian dự sự kiện thì cô mới được một nhà thiết kế hỗ trợ và tư vấn. Chính vì đau mắt nên Kỳ Duyên buộc phải đeo thêm kính đen để vừa phù hợp với trang phục lại không gây mất thiện cảm với người đối diện.

Sau nhiều lần bị chê kém tinh tế trong cách phối đồ, có thể nói đây là lần xuất hiện gây ấn tượng nhất của Kỳ Duyên.

Mặc dù đau mắt nhưng nhờ chiếc đầm sexy mà tinh tế cùng lối trang điểm hiện đại, Hoa hậu Việt Nam 2014 nhận được nhiều lời khen trong lần xuất hiện này.