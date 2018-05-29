Bị nói 'được làm HLV The Face do Hà Hồ không thèm nhận lời', Minh Hằng ra mặt đáp trả

Hậu trường 29/05/2018 15:30

Minh Hằng khẳng định bản thân được mời đàng hoàng, không thay thế vị trí của Hồ Ngọc Hà hay bất cứ ai khác.

Cách đây 1 năm, câu chuyện Minh Hằng tố Hồ Ngọc Hà chèn ép tại The Face gây ồn ào showbiz suốt một thời gian dài. Thời điểm đó, nữ diễn viên Gọi giấc mơ về tuy không nêu đích danh đàn chị nhưng nhiều lần gật đầu thừa nhận mỗi khi phóng viên đề cập đến "Nữ hoàng giải trí".

Minh Hằng bộc bạch rằng, cô có thể không cần làm HLV The Face nhưng đau lòng trước cách cư xử đột ngột của Hồ Ngọc Hà. Được biết, bạn gái Kim Lý từng hát bè giúp Minh Hằng tại một sân khấu hải ngoại, mặt khác cả hai phối hợp khá ăn ý khi đi diễn chung ở nhiều chương trình. Do đó, khi nghe câu nói "Ai cũng được trừ Minh Hằng", nữ ca sĩ đã sốc đến không nói nên lời.

Bị nói 'được làm HLV The Face do Hà Hồ không thèm nhận lời', Minh Hằng ra mặt đáp trả - Ảnh 1
Minh Hằng từng rất bức xúc vì Hà Hồ chèn ép, không cho ngồi ghế nóng The Face - Ảnh: Internet
Bị nói 'được làm HLV The Face do Hà Hồ không thèm nhận lời', Minh Hằng ra mặt đáp trả - Ảnh 2
Nữ ca sĩ ấm ức vì Hồ Ngọc Hà không muốn làm việc chung với mình - Ảnh: Internet

Sau một năm bị Hà Hồ chèn ép rời khỏi ghế nóng, mới đây Minh Hằng đã đường đường chính chính trở thành HLV chính thức của The Face 2018. Thông tin này vừa BTC cuộc thi này xác nhận cách đây ít giờ. Tuy nhiên, thông tin Minh Hằng ngồi ghế nóng năm nay không được cư dân mạng ủng hộ nồng nhiệt như đối với Võ Hoàng Yến. Mặc cho BTC chỉ ra nhiều ưu điểm của "bé Heo" nhưng khán giả vẫn cho rằng nữ ca sĩ Em xin anh không đủ trình và kinh nghiệm để làm HLV. Thậm chí, nhiều người còn nặng nề chỉ trích người đẹp sinh năm 1987, cho rằng cô đang lấp chỗ trống của Hồ ngọc Hà.

Trước phản ứng gay gắt từ các anti-fan, Minh Hằng khẳng định bản thân được mời đàng hoàng, không thay thế vị trí của bất kỳ ai. Trả lời trên một trang thông tin điện tử, giọng ca Một vòng trái đất tuyên bố không bận tâm chuyện người khác nhận định sai lệch về mình. 

"Khán giả càng nghi ngờ thì sẽ càng quan tâm và theo dõi mình hơn thôi", cô nói.

Bị nói 'được làm HLV The Face do Hà Hồ không thèm nhận lời', Minh Hằng ra mặt đáp trả - Ảnh 3
Hồ ngọc Hà được cho là người đã khiến Minh Hằng mất cơ hội làm HLV The Face năm ngoái - Ảnh: Internet
Bị nói 'được làm HLV The Face do Hà Hồ không thèm nhận lời', Minh Hằng ra mặt đáp trả - Ảnh 4
Sau một năm bị chèn ép, Minh Hằng vừa chính thức trở thành HLV thứ 2 của The Face 2018

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