'Út Ráng' Kim Hiền chăm khoe mặt mộc cùng phong cách sống 'xanh' ở tuổi 41

Không còn gắn liền với hình ảnh kiêu sa, lộng lẫy như trong quá khứ, Kim Hiền giờ đây theo đuổi lối sống giản dị, gần gũi với sắc xanh thiên nhiên. Cô nàng “đốn tim” khán giả khi thường xuyên đăng tải loạt khoảnh khắc không son phấn.

Kim Hiền được khán giả yêu mến nhờ sở hữu lối diễn xuất tự nhiên trong các bộ phim như Dốc tình, Hương phù sa, Gia đình phép thuật, Mùi ngò gai,… Vai diễn 'Út Ráng' trong Hương phù sa cũng đã giúp nữ diễn viên ghi ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ. Khi sự nghiệp đang phát triển, nữ diễn viên gây bất ngờ quyết định sang Mỹ định cư cùng gia đình khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Vai diễn 'Út Ráng' trong Hương phù sa cũng đã giúp nữ diễn viên ghi ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ Ở nơi xứ người, Kim Hiền thường xuyên cập nhật hình ảnh và chia sẻ về cuộc sống của mình trên trang cá nhân nhận được nhiều sự quan tâm. Cô vẫn duy trì công việc nghệ thuật và dành thời gian chăm lo cho tổ ấm của mình. Ở tuổi 41, nữ diễn viên Hương phù sa khiến nhiều người trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ.

Tiết lộ về quy trình dưỡng sắc, cô cho biết: “Để da đẹp, mịn màng, căng bóng và không bị mụn ẩn, mụn đầu đen thì Kim Hiền luôn kiên trì thực hiện 2 bước làm sạch mặt mỗi ngày: tẩy trang và rửa mặt. Chống nắng là bước quan trọng thứ 2 sau bước làm sạch, sau đó mới đến dưỡng da. Da trẻ khỏe được lâu hay không là nhờ có dùng chống nắng sớm hay không đó”. Ở tuổi 41, nữ diễn viên Hương phù sa khiến nhiều người trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ Không còn gắn liền với hình ảnh kiêu sa, lộng lẫy như trong quá khứ, Kim Hiền giờ đây theo đuổi lối sống giản dị, gần gũi với sắc xanh thiên nhiên. Cô nàng “đốn tim” khán giả khi thường xuyên đăng tải loạt khoảnh khắc không son phấn. Không chỉ vậy, "Út Ráng" còn giữ được vóc dáng thon gọn, gợi cảm nhờ quá trình tập luyện các môn như gym, bơi lội…

"Út Ráng" còn giữ được vóc dáng thon gọn, gợi cảm nhờ quá trình tập luyện các môn như gym, bơi lội… Ở tuổi 41, Kim Hiền ưu ái chọn lựa phong cách thời trang thanh lịch, nhưng không kém phần trẻ trung, năng động. Mỗi khi ra đường, người đẹp thường “ăn vận” đơn giản với áo thun/áo kiểu phối cùng quần baggy/jeans ống rộng. Kim Hiền ưu ái chọn lựa phong cách thời trang thanh lịch, nhưng không kém phần trẻ trung, năng động Diễn viên 8X tâm sự rằng ở thời điểm hiện tại, bên cạnh công việc, niềm hạnh phúc của cô là được đưa đón, chăm sóc các con của mình. “Mọi người gặp hỏi sao thấy Kim Hiền giờ khác. Hiền vẫn là Hiền, nhưng có khác là không còn lo lắng mọi thứ. Vì tất cả đã dành cho Hiền mọi thứ rồi. ​​Sống đơn giản, yêu thương những người thương mình và làm việc chăm chỉ là một phần tạo ra Hiền bây giờ” - cô chia sẻ.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, 'Út Ráng' Kim Hiền tái hôn và sang Mỹ định cư, cuộc sống hiện tại ra sao? Diễn viên Kim Hiền đã không còn xuất hiện nhiều trên truyền thông Việt trong khoảng thời gian hơn 7 năm vì sang Mỹ định cư cùng gia đình. Tuy nhiên, người hâm mộ không ngừng thắc mắc về cuộc sống hiện tại của cô sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.

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