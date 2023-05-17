Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, 'Út Ráng' Kim Hiền tái hôn và sang Mỹ định cư, cuộc sống hiện tại ra sao?

Diễn viên Kim Hiền đã không còn xuất hiện nhiều trên truyền thông Việt trong khoảng thời gian hơn 7 năm vì sang Mỹ định cư cùng gia đình. Tuy nhiên, người hâm mộ không ngừng thắc mắc về cuộc sống hiện tại của cô sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Nữ diễn viên Kim Hiền được biết đến với vai trò một diễn viên tài năng kiêm người mẫu. Cô nhận được sự chú ý của công chúng khi tham gia các bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Dốc tình, Hương phù sa, Ngũ quái Sài Gòn, Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật, Thiên Mệnh Anh Hùng và Mỹ nhân. Nữ diễn viên tài năng xinh đẹp Kim Hiền Nữ diễn viên sinh ra trong một gia đình nghèo khó và cha mẹ ly hôn từ khi cô mới chỉ 13 tuổi, gia đình của nữ diễn viên thuộc tầng lớp công nhân và không có truyền thống nghệ thuật. Nữ diễn viên may mắn được đạo diễn Lê Cường nhận thấy tiềm năng và mời Kim Hiền tham gia đoàn kịch Tuổi Ngọc và ''bén duyên'' với nghiệp diễn khi chỉ mới 9 tuổi.

Kim Hiền ''bén duyên'' với nghiệp diễn khi chỉ mới 9 tuổi Đôi mắt tinh anh, biết nói, cặp môi mỏng hay cười, vóc dáng xinh xắn, cô diễn viên mang tên “Hiền” lại chuyên trị những vai diễn lí lắc, chua ngoa mà đanh đá. Tuy nhiên, ngoài đời, nữ diễn viên được nhận xét là khá hiền lành và dịu dàng, cô được đồng nghiệp yêu mến bởi sự chất phát và bình dị của mình. Trong làng giải trí, Kim Hiền được biết là khá thân thiết với ''ngọc nữ'' màn ảnh Tăng Thanh Hà. Cả 2 quen biết khi đóng chung hai bộ phim Hương Phù Sa và Dốc Tình. Sau khi bộ phim đóng máy, cặp đôi trở thành bạn tri kỷ của nhau cho đến tận ngày hôm nay.

Kim Hiền và Tăng Thanh Hà trong bộ phim Hương Phù Sa Kin Hiền và ''ngọc nữ'' Tăng Thanh Hà được xem là cặp tri kỷ của showbiz Việt Dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của Kim Hiền là khi cô đảm nhận vai diễn Út Ráng trong phim truyền hình Hương Phù Sa vào năm 2006. Thời điểm này, tên tuổi nữ diễn viên sinh năm 1982 lên như "diều gặp gió" và được khán giả đón nhận nhiệt tình. Đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp nữ diễn viên thông báo lên xe hoa cùng bạn trai yêu đương được 5 năm là DJ Phong vào năm 2010. Tuy nhiên nhanh chóng đường ai nấy đi sau hơn 2 tháng chung sống vì chồng ngoại tình. Kim Hiền kết hôn cùng DJ Phong năm 2010 nhưng nhanh chóng đường ai nấy đi sau hai tháng chung sống. Sau khi ly hôn, Kim Hiền sống kín tiếng, thậm chí có khoảng thời gian 2 năm, cô không đóng phim và hạn chế xuất hiện trên truyền thông. Cho đến tháng 7/2014, nữ diễn viên mới chấp nhận tái hôn một lần nữa. Sau đó, cô sang Mỹ sống. Hiện tại, Kim Hiền đã có hơn 7 năm sống ở trời Tây và đã là bà mẹ 2 con. Nữ diễn viên hiện đang hạnh phúc với chồng là Andy Lê và hai con tại Mỹ Theo thời gian, Kim Hiền đã không còn hận người cũ vì muốn mang đến cho con trai tình yêu trọn vẹn của bố và mẹ. Cả hai đã bỏ qua tất cả để giữ mối quan hệ bạn bè, những người đồng hành cùng nhau nuôi lớn bé Sonic. Nhìn hình ảnh này, rất nhiều khán giả cảm thấy ngưỡng mộ sự bản lĩnh của Kim Hiền. Nữ diễn viên sau 10 năm không còn hận chồng cũ, cô được khen là bản lĩnh khi để chồng cũ và chồng mới gặp mặt nhau và thân thiết như những người bạn Ngoài nhan sắc xinh đẹp, Kim Hiền còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn nơi xứ người. Diễn viên 8X tâm sự rằng ở thời điểm hiện tại, bên cạnh công việc, niềm hạnh phúc của cô là được đưa đón, chăm sóc các con của mình. U40 nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời, cùng làn da không tì vết nữ diễn viên ưa chuộng phong cách trẻ trung năng động

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