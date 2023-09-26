Được 'đẩy thuyền' nhiệt tình, Văn Toàn nói 1 câu thể hiện rõ mối quan hệ với Hòa Minzy!

Văn Toàn và cô bạn thân - Hoà Minzy đang được dân tình "đẩy thuyền" nhiệt tình sau hình ảnh thân thiết tại đám cưới Đình Trọng.

Văn Toàn và Hoà Minzy có tình bạn khắng khít suốt 10 năm qua kể từ thời điểm nữ ca sĩ còn hẹn hò với Công Phượng. Văn Toàn chính là cùng phòng và bạn thân của Công Phượng ở CLB HAGL và các ĐT Việt Nam. Dù csau đó, Công Phượng và Hoà Minzy đã đường ai nấy đi nhưng Văn Toàn vẫn trở nên thân thiết với giọng ca quê Bắc Ninh. Trên trang cá nhân, Hoà Minzy cũng thường xuyên thể hiện sự ủng hộ dành cho anh bạn thân Văn Toàn như đến cổ vũ anh thi đấu hay đưa con trai đến thăm Văn Toàn ở khách sạn ĐT Việt Nam đóng quân. Về phía tiền đạo gốc Hải Dương, anh cũng PR nhiệt tình cho các sản phẩm âm nhạc của cô bạn.

Văn Toàn và Hoà Minzy có tình bạn khắng khít suốt 10 năm qua kể từ thời điểm nữ ca sĩ còn hẹn hò với Công Phượng Mới đây, cả 2 lại có dịp góp mặt chung vui trong đám cưới của vợ chồng Đình Trọng, điều đáng nói là chàng cầu thủ Văn Toàn đã tranh thủ đăng ảnh thân mật cùng Hòa Minzy kèm dòng caption dí dỏm: “Tạo scandal”. Mới đây, cả 2 lại có dịp góp mặt chung vui trong đám cưới của vợ chồng Đình Trọng, điều đáng nói là chàng cầu thủ Văn Toàn đã tranh thủ đăng ảnh thân mật cùng Hòa Minzy Và như thường thấy, cả hai tiếp tục được nhận xét "đẹp đôi" và dân mạng tích cực "đẩy thuyền". Tuy nhiên, ngay lập tức, Văn Toàn đã lên tiếng khẳng định: "Đôi này chỉ tấu hài thôi chứ không đẹp đôi được". Đồng thời, nam cầu thủ cũng khẳng định sẽ không bao giờ có chuyện anh và Hoà Minzy thành đôi. Đây không phải lần đầu Văn Toàn chối khéo khi được "đẩy thuyền" cùng cô bạn thân.

Văn Toàn đã lên tiếng khẳng định: "Đôi này chỉ tấu hài thôi chứ không đẹp đôi được" Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, khi Hòa Minzy sang Hàn Quốc đi diễn và tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Văn Toàn, dân tình cũng được dịp "đẩy thuyền" cật lực. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã nhanh chóng lên tiếng rằng: “Không ai ghép cặp hay đẩy thuyền gì nha, không là xoá clip luôn đó. Đang vui mà tự nhiên yêu đương gì trời” . Văn Toàn ngay sau đó cũng cảm thán: "Tôi có đôi dép như bạn. Quả đây mà mang vào khả năng lại thành hẹn hò đồ đôi. Bùng nổ. Hẹn hò với bạn. Buồn nôn. Không dám tưởng tượng". Trên trang cá nhân, Hoà Minzy cũng thường xuyên thể hiện sự ủng hộ dành cho anh bạn thân Văn Toàn như đến cổ vũ anh thi đấu hay đưa con trai đến thăm Văn Toàn ở khách sạn ĐT Việt Nam đóng quân Tại một chương trình, khi được hỏi về việc tìm kiếm người mới sau cuộc tình tan vỡ, Hoà Minzy từng thẳng thắn bày tỏ: 'Tất nhiên ở thời điểm này, em có nhiều thứ để suy nghĩ hơn. Em chưa bao giờ lấy chồng nha, nên bảo em bước thêm bước nữa thì rất kỳ vì em chưa được lấy chồng bao giờ. Em cũng chưa được mặc áo cô dâu, chưa được dạm ngõ, hay người ta đến hỏi cưới mình bao giờ'.

Hòa Minzy hé lộ hành trình Nuôi Em, giúp đỡ 200 em nhỏ gặp khó khăn, cộng đồng mạng khen ngợi hết lời Hòa Minzy đã gắn bó với hành trình “Nuôi Em” được 2 với 200 em nhỏ. Và bước sang năm thứ 3, nữ ca sĩ sẽ tiếp tục đồng hành nuôi 100 em nhỏ nữa tại Lai Châu và Thanh Hóa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/uoc-ay-thuyen-nhiet-tinh-van-toan-noi-1-cau-the-hien-ro-moi-quan-he-moi-quan-he-voi-hoa-minzy-619460.html