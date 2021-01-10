Ưng Hoàng Phúc lên tiếng về thông tin giải nghệ vì sức khỏe, tiết lộ luôn tình trạng hiện tại gây bất ngờ

Để công chúng không hiểu nhầm, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc lên tiếng nói rõ về thông tin giải nghệ khiến fan hang mang thời gian qua.

Cuối tháng 12 vừa qua, làng giải trí Việt xôn xao khi Ưng Hoàng Phúc bỗng chia sẻ về dự định muốn dừng sự nghiệp ở tuổi 45. Nam ca sĩ nói về thông tin này khi xuất hiện trong một talkshow truyền hình.

Thế nhưng bất ngờ tối 9/1, cựu thành viên nhóm 1088 bỗng lên tiếng đính chính lại thông tin này. Anh nói: "Điều này không chính xác vì có thể trong quá trình ghi hình cho show truyền hình có những ý chưa rõ ràng".

Ưng Hoàng Phúc cho biết không có chuyện sẽ nghỉ hát - Ảnh: FB

Theo Ưng Hoàng Phúc, thông tin trên không chính xác vì có thể trong quá trình ghi hình có những ý chưa rõ ràng - Ảnh: Internet

Nam ca sĩ tiếp tục lên tiếng: "Nay Ưng Hoàng Phúc muốn lên tiếng đính chính lại thông tin này. Trong chương trình truyền hình đó, Phúc muốn nói về từng cột mốc 5 năm của đời nghệ sĩ. Phúc hiện nay 40 tuổi và Phúc muốn đặt ra mốc 5 năm trong sự nghiệp của mình để có thể đạt được nhiều thành tựu hơn. Sau năm 45 tuổi mình lại tiếp tục có những định hướng mới cho phù hợp với lứa tuổi hình ảnh tại thời điểm đó chứ không phải là bỏ hát".

Nam ca sĩ khẳng định đã trị khỏi bệnh đau cột sống 5 năm trước - Ảnh: Internet

Ưng Hoàng Phúc cũng khẳng định tình trạng sức khỏe đang rất tốt. Bệnh đau cột sống cũng được anh trị khỏi từ nhiều năm nay.

"Sức khỏe Phúc hiện tại rất tốt và đã hết bệnh cột sống 5 năm nay rồi, nhờ vào một phương pháp vi diệu mà bác sĩ đã nghiên cứu ra... tóm lại là Phúc vẫn khỏe và hông có chuyện giải nghệ ạ", Ưng Hoàng Phúc khẳng định.

Hé lộ điều đáng kinh ngạc ít ai biết về danh ca Tuấn Vũ "Tuấn Vũ rất ghê ở chỗ đó. Trong một buổi thu âm, Tuấn Vũ có thể vào hát đến tận 4, 5 bài là chuyện bình thường" – cố nghệ sĩ Chí Tài nói.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ung-hoang-phuc-len-tieng-ve-thong-tin-giai-nghe-vi-suc-khoe-tiet-lo-luon-tinh-trang-hien-tai-gay-bat-ngo-392828.html