Ưng Hoàng Phúc gây sốc khi tiết lộ từng trải qua vô số mối tình chóng vánh trước khi đến với Kim Cương

Nam ca sĩ thú nhận về việc vẫn chưa làm đám cưới với Kim Cương dù đã sống với nhau nhiều năm và có một cậu con trai đáng yêu. Cả hai đã từng có kế hoạch kết hôn nhưng vì quá bận rộn nên chưa thể tiến hành. Đặc biệt, theo nam ca sĩ thì việc tổ chức đám cưới rình rang cũng chỉ là hình thức. Do đó, cả hai chủ trương có thể sống với nhau nhiều năm sau đó làm đám cưới thì cũng không vấn đề gì.

Ưng Hoàng Phúc chia sẻ, với anh, những người phụ nữ từng bước qua cuộc đời mình đều là một cái duyên. Đặc biệt, nam ca sĩ cũng thẳng thắn chia sẻ khi đến với nhau cả hai đều là những người độc thân, không bắt cá hai tay cũng không phải là kẻ thứ 3 xen vào hạnh phúc gia đình của người khác.

Ưng Hoàng Phúc thổ lộ, từ khi có con, cuộc sống của anh đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, nam ca sĩ chỉ suy nghĩ cho bản thân nhưng giờ đây dù bận rộn rất nhiều nhưng anh luôn cố gắng sắp xếp thời gian hoàn thành mọi việc nhanh chóng để về với con trai.

Nam ca sĩ cũng không ngại chia sẻ chuyện chi tiêu trong gia đình. Những khoản chi nhỏ anh để vợ quản lý, hai vợ chồng sử dụng chung một tài khoản để tránh trường hợp chi tiêu quá mức.

Từng bị cho là “gã ngựa hoang” của làng giải trí Việt khi vướng hàng loạt ồn ào tình cảm với các chân dài, hot girl nổi tiếng, tuy nhiên anh chỉ có tình yêu sâu đậm với 5 mối tình, còn những cuộc tình còn lại chỉ là cảm xúc thoáng qua và kết thúc một cách chóng vánh.

Chưa dừng lại, Ưng Hoàng Phúc cũng cho biết thêm, anh chưa bao giờ đặt nặng vấn đề con riêng, con chung khi về chung nhà với người mẫu Kim Cương. Với nam ca sĩ, điều quan trọng là phải dạy dỗ các con thật tốt. Ngoài ra, Ưng Hoàng Phúc cũng khẳng định không có chuyện anh bênh vực con ruột mà rầy la Hưng Phát - con trai riêng của vợ.

Theo Blogtamsu, hiện tại nam ca sĩ đang rất hài lòng với cuộc sống của mình. Thỉnh thoảng, cả gia đình lại tổ chức đi chơi, đi du lịch cùng nhau. Đặc biệt, anh rất hài lòng khi Hưng Phát và em trai rất yêu thương nhau.

Cùng điểm lại những cuộc tình đầy ồn ào của Ưng Hoàng Phúc trước khi đến với người mẫu Kim Cương.