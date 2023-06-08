U60 nhưng MC Kỳ Duyên vẫn thu hút, trở thành hình mẫu lý tưởng cho phụ nữ trung niên

Hậu trường 08/06/2023 12:48

Được biết đến là một MC tài năng, Kỳ Duyên ngày càng thăng hạng nhan sắc, trở thành hình mẫu lý tưởng cho bao người phụ nữ trung niên, U60 vẫn thu hút nhiều chương trình.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên được biết đến là một nữ MC hải ngoại, cô được biết đến nhiều khi làm người dần chương trình Paris by Night thuộc Trung tâm Thúy Nga cùng với MC Nguyễn Ngọc Ngạn, cả hai được biết đến như ''cặp bài trùng'' trên sân khấu. Kỳ Duyên còn ghi dấu ấn cùa bản thân trong ngành thời trang khi tham gia sự nghiệp người mẫu từ năm 2005. 

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Nguyễn Cao Kỳ Duyên được biết đến là một nữ MC hải ngoại dẫn chương trình Paris by Night cùng MC Nguyễn Ngọc Ngạn
U60 nhưng MC Kỳ Duyên vẫn thu hút, trở thành hình mẫu lý tưởng cho phụ nữ trung niên - Ảnh 2
Tham gia sự nghiệp người mẫu vào năm 2005 

MC Kỳ Duyên còn được đánh giá cao bởi khả năng ca hát của mình, một số ca khúc đã mang cô đến gần hơn với khán giả yêu âm nhạc như: Cho Người Tình Xa, Hạ trắng, Người xa người, Chuyện tình yêu,...  

U60 nhưng MC Kỳ Duyên vẫn thu hút, trở thành hình mẫu lý tưởng cho phụ nữ trung niên - Ảnh 3
MC Kỳ Duyên cũng được khán giả đánh giá cao giọng hát 

Thời xuân sắc, Kỳ Duyên không thể so sánh với các biểu tượng sắc đẹp thế hệ trước như mẹ ruột - bà Đặng Tuyết Mai, Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga... và không đủ nổi bật để cạnh tranh với thế hệ sau như Diễm Hương, Việt Trinh, Hà Kiều Anh...

Nữ MC đã sáng suốt khi không lựa chọn định hướng biểu tượng sắc đẹp mà trở thành người đẹp tiêu biểu trong lĩnh vực mình hoạt động. Kỳ Duyên luôn là phiên bản đẹp nhất của chính mình, cô nàng chưa từng xuề xòa, kém sắc ở sân khấu hay ngoài công việc. 

U60 nhưng MC Kỳ Duyên vẫn thu hút, trở thành hình mẫu lý tưởng cho phụ nữ trung niên - Ảnh 4
Nữ MC đã sáng suốt khi không lựa chọn định hướng biểu tượng sắc đẹp 

Kỳ Duyên hiện tại không còn ở thời đỉnh cao nhưng vẫn là tên tuổi MC hàng đầu. Những năm gần đây, chủ đề 'nhan sắc của Kỳ Duyên' luôn nóng, được quan tâm hơn cả sự nghiệp. 

Tuổi U60, Kỳ Duyên lại trở thành hình mẫu đáng mơ ước của phụ nữ trung niên. Khi nhiều nhan sắc cùng thế hệ phai tàn, cô vẫn duy trì tốt phong độ. Cô tin vào câu 'nhất dáng, nhì da' nên luôn tập trung chăm sóc da, giữ gìn vóc dáng. Hiếm người ở độ tuổi của Kỳ Duyên vẫn được mời quảng cáo mỹ phẩm, liên tục diện bikini. 

U60 nhưng MC Kỳ Duyên vẫn thu hút, trở thành hình mẫu lý tưởng cho phụ nữ trung niên - Ảnh 5

Tuổi U60, Kỳ Duyên lại trở thành hình mẫu đáng mơ ước của phụ nữ trung niên

Quan trọng không kém nhan sắc là thần thái, Kỳ Duyên hun đúc từ kiến thức và trải nghiệm sống dày dạn giúp nữ MC luôn tự tin, thu hút. Kỳ Duyên tham gia kinh doanh, đầu tư chừng mực tạo nguồn thu nhập ổn định bên cạnh công việc chính là MC đa năng. Kỳ Duyên tiên phong thành lập kênh YouTube từ năm 2011, tận dụng bộ kỹ năng và kiến thức sẵn có để xây dựng vai trò influencer (người có sức ảnh hưởng về một chuyên môn nào đó) 

Dù có bằng danh dự Trường Đại học Luật Western State và từng hành nghề luật sư, Kỳ Duyên không thường nói về mảng pháp lý. Các chủ đề cô gần gũi với đại chúng và thường liên quan mật thiết chính mình như: Ai chăm sóc khi tuổi già, Vượt qua nỗi đau mất người thân, Bí quyết trẻ lâu, Cách để thành công... Vì thế nên cô luôn tạo được sự hưởng ứng tích cực từ phân đông khán giả từ trung niên đến trẻ tuổi.  

U60 nhưng MC Kỳ Duyên vẫn thu hút, trở thành hình mẫu lý tưởng cho phụ nữ trung niên - Ảnh 6
Kỳ Duyên lập kênh Youtube năm 2011  và trở thành một influencer

Ngoài ra từ năm 2015 đến thời điểm hiện tại, nữ MC cũng tham gia ngồi ''ghế nóng'' cho nhiều chương trình tại quê nhà như: Cười Xuyên Việt: Giám khảo (2015), VTV Chào Buổi Tối (2016), Mrs. Áo Dài Việt Nam Hoa Hậu Quý Bà Áo Dài Việt Nam: Giám khảo (2017), Duyên Dáng Bolero: Giám khảo (2018), Ca Sĩ Bí Ẩn: Giám khảo (2019)

U60 nhưng MC Kỳ Duyên vẫn thu hút, trở thành hình mẫu lý tưởng cho phụ nữ trung niên - Ảnh 7
Kỳ Duyên từng làm giám kháo cho cuộc thi hài Cười Xuyên Việt 2015 

Sự nghiệp lên như ''diều gặp gió'', nhưng Kỳ Duyên lại phải trải qua hai lần ''đò'', tuy nhiên vẫn không thể trọn vẹn. Trước đó cô đã có hai con gái (Nguyễn Yenli & Nguyễn Maili) với người chồng đầu (bác sĩ nổi tiếng Nguyễn Quang Li). Không lâu sau cô kết hôn lần thứ hai là với luật sư là người dẫn chương trình Trịnh Hội. Hai người cưới nhau năm 2004 và chia tay vào cuối năm 2008. 

U60 nhưng MC Kỳ Duyên vẫn thu hút, trở thành hình mẫu lý tưởng cho phụ nữ trung niên - Ảnh 8
Kỳ Duyên bên hai cô con gái xinh đẹp 

Từng có thời gian 10 năm gắn bó cùng người yêu kém tuổi là David Duy Hân, cặp đôi lệch tuổi nổi tiếng hải ngoại. Trong khi Kỳ Duyên từng có hai lần ''đứt gánh'', có 2 con gái, Duy Hân cũng một lần tan vỡ hôn nhân. Bên nhau khá lâu nhưng cả hai vẫn không quyết định kết hôn, vào năm 2019 vừa qua nữ MC lên tiếng khẳng định cả hai giờ chỉ là những người bạn tri kỷ của nhau. 

U60 nhưng MC Kỳ Duyên vẫn thu hút, trở thành hình mẫu lý tưởng cho phụ nữ trung niên - Ảnh 9
Kỳ Duyên và tình cũ David Duy Hân hiện là bạn bè 

Vừa qua nữ MC diện bikini nóng bỏng, cuốn hút mừng sinh nhật lần thứ 57 bên gia đình và bạn trai dấu mặt, nhìn hình cũng có thể thấy bạn trai nữ MC có ngoại hình lãng tử và cực phong độ.

Với vẻ ngoài gợi cảm, săn chắc khó ai có thể tin được Kỳ Duyên đã là người phụ nữ ngoài 50 tuổi. Sau bao nhiêu gian truân về tình duyên, nữ MC giờ đây có thể tận hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên gia đình và người thân yêu.

U60 nhưng MC Kỳ Duyên vẫn thu hút, trở thành hình mẫu lý tưởng cho phụ nữ trung niên - Ảnh 10
Kỳ Duyên với sắc vóc cuốn hút, cơ thể săn chắc ở độ tuổi U60 
U60 nhưng MC Kỳ Duyên vẫn thu hút, trở thành hình mẫu lý tưởng cho phụ nữ trung niên - Ảnh 11
Kỳ Duyên mừng sinh nhật tuổi 57 bên gia đình và bạn trai dấu mặt.  

Nữ MC  hiện tại sống ở Quận Cam, California, Mỹ và hiện tại cô cũng thường xuyên đi về Việt Nam để tham gia sự kiện và kinh doanh tại quê nhà. 

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Từ khóa:   MC Kỳ Duyên cuộc sống Kỳ Duyên Kỳ Duyên Uw60

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