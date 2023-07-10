U40 vẫn sở hữu vóc dáng 'hết nước chấm' như hot mom Hằng Túi, ai nghĩ đây là bà mẹ đã qua 5 lần sinh nở!

Mới đây, hot mom Hằng Túi một lần nữa gây sốt khi công khai bạn trai mới trên mạng xã hội sau thời gian vướng ồn ào rạn nứt hôn nhân với chồng thứ 2. Được biết, ở lần kết hôn đầu tiên với ca sĩ Đăng Nguyên - em trai ca sĩ Đăng Khôi, cô đã sinh 2 con đáng yêu là bé Su và Sóc. Sau tan vỡ, cô tái hôn với chồng kiến trúc sư tên Tiến Dũng. Sau 5 năm gắn bó, cặp đôi có chung 3 con là Sữa, Sam và San. Cô trở thành bà mẹ 6 con khi cuối năm 2022 nhận nuôi thêm một em bé Súp.

Hằng Túi được biết đến với danh xưng là hot mom nức tiếng trên mạng xã hội. Không chỉ được ngợi khen bởi nhan sắc xinh đẹp mà cô còn có tài kinh doanh cực đỉnh. Hiện tại, hot mom này sở hữu trong tay khối tài sản khủng khiến dân tình trầm trồ không ngớt.

Đáng chú ý, trong bức ảnh công khai bạn trai mới, Hằng Túi nhiều người không khỏi bất ngờ vì vóc dáng cực kì mảnh mai, cuốn hút của bà mẹ 6 con. Dù đã bước sang độ tuổi U40 nhưng nhiều người phải công nhận dường như Hằng Túi "lão hoá ngược" khi da dẻ mịn màng, thần thái tươi tắn không kém gì các cô gái đôi mươi.

Mới đây, dân tình được phen xôn xao khi bà mẹ 6 con bất ngờ công khai bạn trai mới và tiết lộ lý do ly hôn với người chồng thứ 2 là vì cô và Tiến Dũng không còn chung tư tưởng, quan điểm, cách sống, lâu dần không còn tình cảm. Hai bên cũng đã cố gắng hàn gắn nhưng không được. Cả 2 chia tay trong êm đẹp, không có sự xúc phạm, thiếu tôn trọng, cãi vã hay phản bội.

Bước sang độ tuổi U40 nhưng nhiều người phải công nhận dường như Hằng Túi "lão hoá ngược" khi da dẻ mịn màng, thần thái tươi tắn không kém gì các cô gái đôi mươi

Trải qua lần sinh con đầu lòng ở năm 22 tuổi, nàng hot mom này từng thừa nhận, thời điểm đó do chưa hiểu biết về chuyện bầu bí, giữ gìn nhan sắc nên cô ăn uống khá thoải mái khiến cả thai kì tăng 20kg nhưng sinh non và em bé chỉ được 2,4kg. 4 lần mang thai sau đó, Hằng Túi đã rút ra nhiều kinh nghiệm kiểm soát ăn uống để không tăng cân quá đà. Mỗi lần Hằng Túi chỉ tăng từ 7-9kg, nhưng sinh em bé nặng khoảng 3,5kg.

Ngoài chăm dáng, bà mẹ đông con cũng tích cực trong việc chăm da, nội tiết kỹ hơn để giữ nhan sắc không bị “tuột dốc” trong lúc bầu bí, sinh nở. Hằng Túi cũng cho rằng, cơ địa và nội tiết của người phụ nữ là 2 yếu tố tác động mạnh mẽ nhất vào sự thay đổi bề ngoài của người mẹ. Cho nên có những mẹ muốn đẹp trong thời gian mang thai cũng khó. Quan trọng là sau sinh, chị em lấy lại phong độ như thế nào.

Hằng Túi tích cực trong việc chăm da giữ dáng để nhan sắc không bị “tuột dốc”

Sau sinh, Hằng Túi đã lấy lại dáng khá nhanh. Thời gian gần đây, hot mom sinh năm 1987 cũng chia sẻ việc tập luyện để “đúc dáng” lý tưởng. Với những ai theo dõi Hằng Túi thì cũng biết, cô rất chăm chỉ chăm sóc da. Cộng thêm gu thời trang trẻ trung nên ít ai biết, nàng hotmom này từng trải qua 5 lần sinh nở.





Cộng thêm gu thời trang trẻ trung nên ít ai biết, nàng hotmom này từng trải qua 5 lần sinh nở.

Dù sở hữu nhiều điều mà không ít người ao ước nhưng đường tình duyên của Hằng Túi lại khá trắc trở. Được biết, người bạn trai hiện tại của Hằng Túi tên Duy Trần, là một Tổng giám đốc giàu có, giỏi giang và rất yêu thương 6 đứa con của cô.

"Bạn trai mới của Hằng vẫn là trong thời gian tìm hiểu, muốn công khai cũng là để những tin xấu, bịa đặt kkhông làm ảnh hưởng cả người mới và người cũ. Vì họ đều là những ng tốt, tử tế và đàng hoàng. Họ đều yêu thương và chăm sóc các bạn S. nhà Hằng, không phải vì Hằng đáng yêu mà vì các S bạn nào cũng quá dễ thương, đáng yêu và thân thiện" - hotmom nói thêm.

Dù sở hữu nhiều điều mà không ít người ao ước nhưng đường tình duyên của Hằng Túi lại khá trắc trở

Với người bạn trai tài năng và dành nhiều tình yêu cho 7 mẹ con Hằng Túi, ai nấy đều mong rằng cô sẽ sớm có một tổ ấm trọn vẹn và hạnh phúc hơn sau nhiều biến cố.