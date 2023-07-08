Sau tuyên bố ly hôn, chồng cũ có động thái 'lạ' khi thấy Hằng Túi đăng ảnh cùng bạn trai mới và các con?

Mới đây nhất, Tiến Dũng đã có động thái sau khi vợ cũ công khai người mới. Theo đó, trong một bức ảnh có sự xuất hiện của Hằng Túi và bạn trai mới cùng các con, Tiến Dũng đã để lại bình luận.

Vừa qua, thông tin hotmom Hằng Túi đã ly hôn chồng thứ 2 là kiến trúc sư Tiến Dũng khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Cô cho biết, cả hai không còn chung tư tưởng, quan điểm và cách sống, do vậy không thể hàn gắn tình cảm. Hiện tại, Hằng Túi và chồng cũ Tiến Dũng đã “đường ai nấy đi” và đều có cuộc sống riêng. Vừa qua, thông tin hotmom Hằng Túi đã ly hôn chồng thứ 2 là kiến trúc sư Tiến Dũng khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ Trong hơn 1 năm vừa qua, dù vướng nhiều nghi vấn ly hôn, hot mom này vẫn không lên tiếng bất cứ điều gì về hôn nhân của mình. Cho đến mới đây, Hằng Túi bất ngờ đăng tải bức ảnh tình tứ bên người đàn ông lạ.

Chia sẻ rõ hơn về các mối quan hệ của mình, Hằng Túi cho hay: “Chuyện cũ đã qua, không ai xúc phạm hay thiếu tôn trọng ai cũng không cãi nhau, không phản bội. Chỉ là không còn chung tư tưởng, quan điểm và cách sống, lâu dần không còn tình cảm nên dù đã cố gắng cũng không thể hàn gắn. Gia đình và con cái 2 bên cùng chung trách nhiệm và yêu thương. Sau 1 thời gian, cả hai đều đã có người mới và hoàn toàn không có sự lừa dối hay phản đối gì từ đối phương” - Hằng Túi nói về lý do ly hôn lần 2. Các nhóc tì đáng yêu nhà Hằng Túi Hằng Túi cũng cho biết thêm cô và bạn trai mới - Duy Trần vẫn đang trong thời gian tìm hiểu. Song vì nhiều thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nên cô quyết định công khai mối quan hệ trên trang cá nhân.

Mới đây nhất, Tiến Dũng đã có động thái sau khi vợ cũ công khai người mới. Theo đó, trong một bức ảnh có sự xuất hiện của Hằng Túi và bạn trai mới cùng các con, Tiến Dũng đã để lại bình luận. Anh tinh ý nhận thấy con gái đang mếu máo khi chụp hình nên bày tỏ nhiều sự lo lắng, quan tâm với người đăng tải hình ảnh: “Út sao thế em ơi?”. Mới đây, Hằng Túi bất ngờ đăng tải bức ảnh tình tứ bên người đàn ông lạ Ngay sau đó, Duy Trần - người yêu mới của Hằng Túi cũng vội vào giải thích lý do: “Đòi chạy ra đường nhưng tớ không cho bác ạ”. Đáp lại điều này, chồng cũ Hằng Túi nhẹ nhàng nói: “Con anh cháu còn nhỏ, có gì nhờ các cô chú để ý giúp. Anh cảm ơn”. Mới đây nhất, Tiến Dũng đã có động thái sau khi vợ cũ công khai người mới Màn đối đáp này của 2 người đàn ông nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hầu hết đều cho rằng những người trong cuộc đều rất văn minh và có cách ứng xử tinh tế, lịch sự với nhau dù là tình cũ và tình mới. Ngoài ra, điều này cũng phần nào thể hiện mối quan hệ giữa người cũ - người mới và Hằng Túi đều vẫn tốt đẹp. Tổ ấm của Hằng túi và Tiến Dũng trong 5 năm hôn nhân Hằng Túi và Tiến Dũng đã có 5 năm bên nhau trước khi chia tay và có chung 3 nhóc tì. Cặp đôi thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc gia đình lên mạng xã hội. Tuy nhiên, từ tháng 8 năm ngoái, cặp đôi rộ lên tin đồn rạn nứt khi các tài khoản cá nhân của cả 2 đã chuyển sang chế độ "Độc thân". Cả 2 vợ chồng vẫn đăng ảnh chụp cùng các con nhưng không hề xuất hiện cạnh nhau. Những bài viết cũ Hằng Túi từng tag tên chồng cũng không còn thấy hiển thị.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-tuyen-bo-ly-hon-chong-cu-co-ong-thai-la-khi-thay-hang-tui-ang-anh-cung-ban-trai-moi-va-cac-con-599916.html