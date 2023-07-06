Hot mom Hằng Túi chính thức lên tiếng chuyện âm thầm ly hôn chồng thứ 2, còn cho bạn trai mới lộ diện!

Hậu trường 06/07/2023 09:38

Đám cưới cổ tích lần 2 của Hằng Túi và Tiến Dũng từng khiến bao người không khỏi ghen tị.

Hot mom Hằng Túi là gương mặt vô cùng quen thuộc với người dùng MXH. Cô hiện đang là chủ chuỗi cửa hàng bán đồ chăm sóc mẹ và bé nổi tiếng ở Hà Nội và TP.HCM. Vừa xinh đẹp lại tài giỏi, hotmom Hằng Túi được đông đảo hội chị em ngưỡng mộ. Tuy nhiên, đường sự nghiệp phất lên là thế nhưng đường tình duyên của hot mom 8X có nhiều phần lận đận. Cô đã trải qua 2 lần đò với vô số thị phi. Sau khi Hằng Túi ly hôn với chồng đầu tiên là Đăng Nguyên, cô đi thêm bước nữa với kiến trúc sư điển trai Tiến Dũng. Cặp đôi có thêm 3 em bé là Sữa Sam và San. Cô cùng Tiến Dũng chăm sóc 6 người con và còn nhận nuôi thêm 1 em bé sau đó.

Hot mom Hằng Túi chính thức lên tiếng chuyện âm thầm ly hôn chồng thứ 2, còn cho bạn trai mới lộ diện! - Ảnh 1
Hot mom Hằng Túi là gương mặt vô cùng quen thuộc với người dùng MXH

Đám cưới cổ tích lần 2 của Hằng Túi và Tiến Dũng từng khiến bao người không khỏi ghen tị. Trên trang cá nhân, Hằng Túi thường chia sẻ về những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình. Tuy nhiên sau 5 năm chung sống thì thời gian gần đây hôn nhân lần 2 của Hằng Túi lại có nhiều sự khác lạ. Lần cuối bà mẹ 6 con đăng ảnh liên quan đến chồng từ tháng 8 năm ngoái. Còn tài khoản của kiến trúc sư Tiến Dũng hiện tại cũng đã chuyển sang chế độ "Độc thân". Cả 2 vợ chồng vẫn đăng ảnh chụp cùng các con nhưng không hề xuất hiện cạnh nhau. Những bài viết cũ Hằng Túi từng tag tên chồng cũng không còn thấy hiển thị.

Hot mom Hằng Túi chính thức lên tiếng chuyện âm thầm ly hôn chồng thứ 2, còn cho bạn trai mới lộ diện! - Ảnh 2
Trên trang cá nhân, Hằng Túi thường chia sẻ về những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình
Hot mom Hằng Túi chính thức lên tiếng chuyện âm thầm ly hôn chồng thứ 2, còn cho bạn trai mới lộ diện! - Ảnh 3
Gần đây, ông bố soái ca Tiến Dũng cũng không còn chụp chung với vợ, luôn xuất hiện 1 mình

Qua đó, nhiều người đặt nghi vấn cặp đôi đã ly hôn, đường ai nấy đi. Trong hơn 1 năm vừa qua, hot mom Hằng Túi không lên tiếng bất cứ điều gì về hôn nhân của mình. Cho đến mới đây, Hằng Túi bất ngờ đăng tải bức ảnh tình tứ bên người đàn ông lạ. Đáng chú ý là dòng trạng thái cô đính kèm cho biết rằng: “Đồn thổi nhiều kịch bản quá nên công khai luôn để tất cả chúng ta cùng tập trung làm việc”. Động thái này của bà mẹ 6 con như ngầm khẳng định đã tan vỡ hôn nhân lần thứ 2. 

Hot mom Hằng Túi chính thức lên tiếng chuyện âm thầm ly hôn chồng thứ 2, còn cho bạn trai mới lộ diện! - Ảnh 4
Trong hơn 1 năm vừa qua, hot mom Hằng Túi không lên tiếng bất cứ điều gì về hôn nhân của mình

Chia sẻ rõ hơn về các mối quan hệ của mình, theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, Hằng Túi cho hay khoảng vài năm gần đây, cô không còn thói quen bày tỏ quá nhiều về đời tư trên MXH. Tuy nhiên nếu không trực tiếp chia sẻ, cô vướng rất nhiều tin đồn, thông tin không chính xác ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người. 

“Chuyện cũ đã qua, không ai xúc phạm hay thiếu tôn trọng ai cũng không cãi nhau, không phản bội. Chỉ là không còn chung tư tưởng, quan điểm và cách sống, lâu dần không còn tình cảm nên dù đã cố gắng cũng không thể hàn gắn. Gia đình và con cái 2 bên cùng chung trách nhiệm và yêu thương. Sau 1 thời gian, cả hai đều đã có người mới và hoàn toàn không có sự lừa dối hay phản đối gì từ đối phương” - Hằng Túi nói về lý do ly hôn lần 2. 

Hot mom Hằng Túi chính thức lên tiếng chuyện âm thầm ly hôn chồng thứ 2, còn cho bạn trai mới lộ diện! - Ảnh 5
"Sau 1 thời gian, cả hai đều đã có người mới và hoàn toàn không có sự lừa dối hay phản đối gì từ đối phương” - Hằng Túi nói về việc ly hôn lần 2

Hằng Túi cũng cho biết thêm cô và bạn trai mới - Duy Trần vẫn đang trong thời gian tìm hiểu. Song vì nhiều thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nên cô quyết định công khai mối quan hệ trên trang cá nhân. 

Hot mom Hằng Túi chính thức lên tiếng chuyện âm thầm ly hôn chồng thứ 2, còn cho bạn trai mới lộ diện! - Ảnh 6
Phía dưới bài đăng, rất nhiều bạn bè cũng như người hâm mộ dành lời khen và chúc phúc cho Hằng Túi

Phía dưới bài đăng, rất nhiều bạn bè cũng như người hâm mộ dành lời khen và chúc phúc cho Hằng Túi. Trải qua 2 lần đổ vỡ hôn nhân, nhiều người mong rằng hot mom Hằng Túi tìm được bến đỗ mới, có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc bên bạn trai cùng các con.

Bị nghi gia đình xào xáo, mẹ 4 con Hằng Túi đáp trả cực chất: 'Còn sợ thêm đứa nữa đây này'

Bị nghi gia đình xào xáo, mẹ 4 con Hằng Túi đáp trả cực chất: 'Còn sợ thêm đứa nữa đây này'

Nhận được nhiều lời hỏi thăm nhưng mang tính soi mói cuộc sống cá nhân, Hằng Túi đáp trả cực hài nhưng vô cùng thâm thúy.

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