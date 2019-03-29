Bị nghi gia đình xào xáo, mẹ 4 con Hằng Túi đáp trả cực chất: 'Còn sợ thêm đứa nữa đây này'

Hậu trường 29/03/2019 16:14

Nhận được nhiều lời hỏi thăm nhưng mang tính soi mói cuộc sống cá nhân, Hằng Túi đáp trả cực hài nhưng vô cùng thâm thúy.

Cách đây không lâu, hot mom Hằng Túi khiến nhiều người xuýt xoa khi khoe ảnh tình tứ bên chồng. Đáng chú ý, cô còn đính kèm dòng chú thích đính chính một số thông tin cho rằng hôn nhân giữa cô và ông xã đang gặp vấn đề “cơm không lành, canh không ngọt”.

Chân dài này chia sẻ một cách đầy ẩn ý: “Khổ không hiểu sơ suất ở đâu mà qua nay bao nhiêu người hỏi thăm, đôi ba người mừng hụt... Đính chính là gia đạo vẫn luôn bình yên, thi thoảng hay cắn nhau tí thôi mà vẫn tạm chịu đựng được. Còn đang sợ thêm đứa nữa đây này".

Bị nghi gia đình xào xáo, mẹ 4 con Hằng Túi đáp trả cực chất: 'Còn sợ thêm đứa nữa đây này' - Ảnh 1
Bị đồn gia đình lục đục, Hằng Túi than vãn: 'Còn đang sợ thêm đứa nữa đây này' - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, bà mẹ 4 con nhận được rất nhiều lời hỏi thăm lẫn chọc ghẹo vì tin đồn thất thiệt này. Dưới bài viết, Hằng Túi còn nhận về không ít bình luận chúc mừng vì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Ngay cả MC Ốc Thanh Vân cũng trầm trồ: "Đẹp đôi".

Bị nghi gia đình xào xáo, mẹ 4 con Hằng Túi đáp trả cực chất: 'Còn sợ thêm đứa nữa đây này' - Ảnh 2

Bị nghi gia đình xào xáo, mẹ 4 con Hằng Túi đáp trả cực chất: 'Còn sợ thêm đứa nữa đây này' - Ảnh 3
Một vài người còn hài hước khuyên chân dài này nên sinh thêm em bé cho thiên hạ sợ - Ảnh: FBNV

Một dân mạng bức xúc thay Hằng Túi: "Hẳn đôi ba người mừng hụt, cái bọn mừng hụt nó cũng rảnh ghê ta. Vợ chồng có cả ti tỉ thứ phải lo có phải lúc nào cũng ngồi canh up ảnh lên cho các vị ý thưởng lãm đâu. Mấy vị ý cố gắng kiếm chuyện mà làm còn hơn canh chồng người khác ấy. Năm nào cũng thấy clip ăn đòn mà sao cái bọn này nó không tởn nhỉ?”.

"Kệ đi chị! Hơi đâu giải thích", một người đưa ra lời khuyên.

Một người khác viết: "Nay em đọc thấy chị được lên báo về vụ đánh ghen, chắc người ta hiểu nhầm là chị chăng".

Nghĩ về bà Lê Hoàng Diệp Thảo trong vụ ly hôn nghìn tỷ, Hằng Túi lý giải sâu sắc: Đàn bà đẻ càng lắm thì càng tham tiền!

Nghĩ về bà Lê Hoàng Diệp Thảo trong vụ ly hôn nghìn tỷ, Hằng Túi lý giải sâu sắc: Đàn bà đẻ càng lắm thì càng tham tiền!

"Phụ nữ luôn là những thiên thần. Khi ai làm gãy đôi cánh của họ, họ sẽ vẫn bay, nhưng là bay trên cái chổi".

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