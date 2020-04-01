Tưởng niệm 1 năm ngày mất nghệ sĩ Anh Vũ, Kha Ly nghẹn ngào nhắn nhủ: ‘Nếu có gặp được Phương thì anh hãy chăm sóc nó nhé’

Hậu trường 01/04/2020 17:56

Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Kha Ly đăng tải bức ảnh chụp chung với cố nghệ sĩ Anh Vũ để tưởng niệm 1 năm ngày mất của anh.

Hôm nay (1/4) là ngày giỗ đầu tính theo lịch dương của cố nghệ sĩ Anh Vũ. Tuy nhiên vì tình hình dịch Covid-19 đang hoành hành nên những người đồng nghiệp thân thiết với Anh Vũ không thể tổ chức lễ tưởng niệm cho nam nghệ sĩ.

Trước đó, vào chiều 31/3, NSND Hồng Vân đã tới mộ để thắp nhang tưởng nhớ đàn em. Trên trang Facebook cá nhân, Hồng Vân viết: “Rất may chiều nay đã lên được mộ của em, mang cho em một số món ăn mà em yêu thích rồi, nhẹ lòng. Cứ lầm rầm dặn dò em phải tìm gặp bằng được Mai Phương, bảo vệ và chở che cho Phương, chắc Vũ nghe thấy”.

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Nghệ sĩ Hồng Vân lặng lẽ đến mộ cố nghệ sĩ Anh Vũ để thắp nhang tưởng nhớ - Ảnh: FB

Cách đây ít giờ, nữ diễn viên Kha Ly cũng chia sẻ lại bức ảnh chụp cùng cố diễn viên Anh Vũ kèm lời nhắn nhủ đầy nghẹn ngào: “Ngày 1/4 tưởng niệm anh trai Anh Vũ, cầu nguyện anh luôn được bình yên ở thiên đàng. Nếu có gặp được Phương thì anh hãy chăm sóc nó nhé. Sẽ mãi nhớ về 2 anh em”.

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Bài đăng của diễn viên Kha Ly - Ảnh: FB

Có thể thấy, cô luôn nhớ đến người anh thân thiết của mình và không khỏi đau xót trước sự ra đi của Mai Phương. Dòng trạng thái này của Kha Ly khiến nhiều khán giả cảm động.

Dưới bài đăng của nữ diễn viên, cư dân mạng đồng loạt bày tỏ niềm tiếc thương đến nghệ sĩ Anh Vũ và nữ diễn viên Mai Phương: “Hai thần tượng mà em rất yêu mến, cầu nguyện cho hai linh hồn được siêu thoát”, “Hai vì sao sáng”, “Luôn cầu mong cho anh được gặp Mai Phương và hãy chăm sóc cho chị thật tốt”, “Thương quá chị ơi”…

Hồng Vân thăm mộ Anh Vũ và dặn dò: Hãy bảo vệ và chở che cho Mai Phương

Hồng Vân thăm mộ Anh Vũ và dặn dò: Hãy bảo vệ và chở che cho Mai Phương

NSND Hồng Vân cũng cho biết sẽ cùng các nghệ sĩ chở che cho bé Lavie sau khi Mai Phương qua đời.

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Từ khóa:   Kha Ly Anh Vũ Mai Phương

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