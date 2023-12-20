Với nhiều đóng góp, nữ nghệ sĩ được trao tặng nhiều giải thưởng như: Huy chương vàng Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1985 cho vở Hà Mi của tôi (vai Hà Mi), Huy chương Vàng Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1986, danh hiệu Nghệ sĩ xuất sắc của Thủ đô do UBND Thành phố Hà Nội trao tặng năm 2016, danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyện truyền hình tại giải Cánh Diều Vàng 1983, bằng khen Cống hiến do Ủy ban Phát Thanh và Truyền hình Việt Nam trao tặng.

NSƯT Minh Trang sinh năm 1962 tại Hà Nội. Chị xuất thân là diễn viên kịch nói, được đào tạo tại khoa Sân khấu của trường Nghệ thuật Hà Nội. Chị còn được mệnh danh là “đệ nhất đào thương” của sân khấu thoại kịch Sài Gòn. Nữ nghệ sĩ tạo dấu ấn và thành công ngay từ vai chính đầu tiên trong vở Hà Mi của tôi; sau đó là các vở Cô gái đội mũ nồi xám, Tôi và chúng ta, Lôi vũ… (sân khấu) và các bộ phim Mê thảo - thời vang bóng, Một cuộc đời bị đánh cắp, Chung cư, Đừng đốt, Chim họa mi, Chiều ngang qua phố cũ, Phượng Khấu...

Là dòng dõi hoàng tộc nhưng NSƯT Minh Trang có lối sống khiêm nhường và nỗ lực hết mình cho công việc. Khi sự nghiệp đang phát triển rực rỡ thì những năm 1990, chị bất ngờ theo chồng sang Đức định cư, tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật ở quê nhà. Sau vài năm, chị lại dịch chuyển qua Singapore sinh sống. Cách đây ít tháng, Á hậu Hoàng Oanh đăng tải trên kênh Youtube cá nhân đoạn clip qua thăm nhà NSƯT Minh Trang tại Singapore khiến khán giả tò mò.

Ít ai biết gia thế hoàng tộc của NSƯT Minh Trang là cháu ngoại Công nữ Nguyễn Thị Cẩm Hà (Mệ Bông) - cháu ngoại vua Dục Đức. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ: "Nói ra có thể mọi người sẽ bất ngờ, bởi chính mẹ tôi là người giấu và không kể cho con cái nghe về gốc tích bên ngoại. Lúc nhỏ tôi chỉ biết mẹ là người Huế, ngoại ở Huế, mẹ ra ngoài Bắc học (khoảng năm 1954) rồi lập gia đình và sinh tôi (năm 1960)".

Cách đây ít tháng, Á hậu Hoàng Oanh đăng tải trên kênh Youtube cá nhân đoạn clip qua thăm nhà NSƯT Minh Trang tại Singapore khiến khán giả tò mò

Khác với những gì mà mình tưởng tượng, cuộc sống ở nước ngoài của gia đình chị vô cùng giản đơn, không quá xa hoa như mọi người. Cơ ngơi của NSƯT Minh Trang vẫn mang đậm nét truyền thống Việt, được trang trí bằng những món đồ mang đậm dấu ấn người Hà Nội. Bên cạnh nội thất, nữ diễn viên cũng tập trung chăm sóc các loạt cây cảnh mà bà đã đích thân mang từ quê nhà sang.

Khi sự nghiệp đang phát triển rực rỡ thì những năm 1990, chị bất ngờ theo chồng sang Đức định cư, tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật ở quê nhà

Chia sẻ về chồng, bà tiết lộ ông là một người luôn luôn yêu chiều, thấu hiểu, quan tâm đến gia đình và yêu thích đàn hát. Đến thời điểm hiện tại, NSƯT Minh Trang luôn cố gắng tận dụng thời gian rảnh để làm việc nhà, đọc sách và chăm sóc gia đình nhỏ. Mình mong rằng bà sẽ luôn giữ được sự yêu đời và tiếp tục có thêm nhiều năm tháng hạnh phúc.

Nghệ sĩ Minh Trang chia sẻ, 'của hồi môn' chị mang theo chồng là 3 cuốn sách nấu ăn dày cộp. "Khi ở nhà mình đi làm phim suốt ngày, không phải nấu nướng gì hết vì ở nhà có ba mẹ lo nên khi đi lấy chồng tôi phải tự hết" - nghệ sĩ Minh Trang chia sẻ.

Hoàng Oanh, Đoan Trang thường xuyên ghé thăm đàn chị

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, chị Minh Trang cho biết cuộc sống của mình đơn giản, bình dị như bao người phụ nữ khác. Sáng sớm thức dậy chị lo cho con đi học, pha cà phê cho chồng, cuối tuần ăn sáng cùng cả nhà. Đặc biệt chị rất thích tưới cây mỗi buổi sáng và nghe tiếng chim hót.

"Mặc dù ở nhà căn hộ nhưng tôi cũng gắng sắp xếp một góc nhỏ bình yên, trồng cây trong chậu đặt ở ban công, có đủ cả rau thơm rau húng và hoa. Lúc rảnh rỗi tôi làm việc nhà, đọc sách, đi chợ" - nghệ sĩ Minh Trang chia sẻ.

Cơ ngơi của NSƯT Minh Trang vẫn mang đậm nét truyền thống Việt, được trang trí bằng những món đồ mang đậm dấu ấn người Hà Nội

Những năm qua, dù định cư ở Singapore, chị thường xuyên bay về Việt Nam khi có vai diễn phù hợp. Gần đây, chị cũng tham gia một số phim truyền hình ở Đảo quốc Sư Tử. Tối ngày 17/12 vừa qua, NSƯT Minh Trang đã cùng gia đình dự buổi chiếu phim 'Bạch hồ điệp'.

Tối ngày 17/12 vừa qua, NSƯT Minh Trang đã cùng gia đình dự buổi chiếu phim 'Bạch hồ điệp'

Chị sẽ đảm nhận vai diễn người bà trong phim điện ảnh này và dự kiến hoàn thành dự án này trước Tết để trở về Singapore đón năm mới cùng ông xã và con gái. Nghệ sĩ Minh Trang tâm sự: "Bố con tự đi chơi với nhau, thương lắm. Tôi thấy có lỗi nhưng không thể bỏ công bỏ việc. May mắn là ông xã hiểu cho tôi".