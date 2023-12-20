Tuổi xế chiều của 'đệ nhất đào thương' NSƯT Minh Trang: Xuất thân dòng máu hoàng tộc, sống hạnh phúc cùng chồng tại Singapore

Hậu trường 20/12/2023 06:00

Những năm qua, dù định cư ở Singapore, chị thường xuyên bay về Việt Nam khi có vai diễn phù hợp. Gần đây, chị cũng tham gia một số phim truyền hình ở Đảo quốc Sư Tử.

NSƯT Minh Trang sinh năm 1962 tại Hà Nội. Chị xuất thân là diễn viên kịch nói, được đào tạo tại khoa Sân khấu của trường Nghệ thuật Hà Nội. Chị còn được mệnh danh là “đệ nhất đào thương” của sân khấu thoại kịch Sài Gòn. Nữ nghệ sĩ tạo dấu ấn và thành công ngay từ vai chính đầu tiên trong vở Hà Mi của tôi; sau đó là các vở Cô gái đội mũ nồi xám, Tôi và chúng ta, Lôi vũ… (sân khấu) và các bộ phim Mê thảo - thời vang bóng, Một cuộc đời bị đánh cắp, Chung cư, Đừng đốt, Chim họa mi, Chiều ngang qua phố cũ, Phượng Khấu...

Tuổi xế chiều của 'đệ nhất đào thương' NSƯT Minh Trang: Xuất thân dòng máu hoàng tộc, sống hạnh phúc cùng chồng tại Singapore - Ảnh 1
Nữ nghệ sĩ tạo dấu ấn và thành công ngay từ vai chính đầu tiên trong vở Hà Mi của tôi

Với nhiều đóng góp, nữ nghệ sĩ được trao tặng nhiều giải thưởng như: Huy chương vàng Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1985 cho vở Hà Mi của tôi (vai Hà Mi), Huy chương Vàng Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1986, danh hiệu Nghệ sĩ xuất sắc của Thủ đô do UBND Thành phố Hà Nội trao tặng năm 2016, danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyện truyền hình tại giải Cánh Diều Vàng 1983, bằng khen Cống hiến do Ủy ban Phát Thanh và Truyền hình Việt Nam trao tặng.

Tuổi xế chiều của 'đệ nhất đào thương' NSƯT Minh Trang: Xuất thân dòng máu hoàng tộc, sống hạnh phúc cùng chồng tại Singapore - Ảnh 2
NSƯT Minh Trang trở lại với phim "Phượng Khấu"

Ít ai biết gia thế hoàng tộc của NSƯT Minh Trang là cháu ngoại Công nữ Nguyễn Thị Cẩm Hà (Mệ Bông) - cháu ngoại vua Dục Đức. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ: "Nói ra có thể mọi người sẽ bất ngờ, bởi chính mẹ tôi là người giấu và không kể cho con cái nghe về gốc tích bên ngoại. Lúc nhỏ tôi chỉ biết mẹ là người Huế, ngoại ở Huế, mẹ ra ngoài Bắc học (khoảng năm 1954) rồi lập gia đình và sinh tôi (năm 1960)".

Tuổi xế chiều của 'đệ nhất đào thương' NSƯT Minh Trang: Xuất thân dòng máu hoàng tộc, sống hạnh phúc cùng chồng tại Singapore - Ảnh 3
Ít ai biết gia thế hoàng tộc của NSƯT Minh Trang là cháu ngoại Công nữ Nguyễn Thị Cẩm Hà (Mệ Bông) - cháu ngoại vua Dục Đức

Là dòng dõi hoàng tộc nhưng NSƯT Minh Trang có lối sống khiêm nhường và nỗ lực hết mình cho công việc. Khi sự nghiệp đang phát triển rực rỡ thì những năm 1990, chị bất ngờ theo chồng sang Đức định cư, tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật ở quê nhà. Sau vài năm, chị lại dịch chuyển qua Singapore sinh sống. Cách đây ít tháng, Á hậu Hoàng Oanh đăng tải trên kênh Youtube cá nhân đoạn clip qua thăm nhà NSƯT Minh Trang tại Singapore khiến khán giả tò mò.

Tuổi xế chiều của 'đệ nhất đào thương' NSƯT Minh Trang: Xuất thân dòng máu hoàng tộc, sống hạnh phúc cùng chồng tại Singapore - Ảnh 4
Cách đây ít tháng, Á hậu Hoàng Oanh đăng tải trên kênh Youtube cá nhân đoạn clip qua thăm nhà NSƯT Minh Trang tại Singapore khiến khán giả tò mò

Khác với những gì mà mình tưởng tượng, cuộc sống ở nước ngoài của gia đình chị vô cùng giản đơn, không quá xa hoa như mọi người. Cơ ngơi của NSƯT Minh Trang vẫn mang đậm nét truyền thống Việt, được trang trí bằng những món đồ mang đậm dấu ấn người Hà Nội. Bên cạnh nội thất, nữ diễn viên cũng tập trung chăm sóc các loạt cây cảnh mà bà đã đích thân mang từ quê nhà sang. 

Tuổi xế chiều của 'đệ nhất đào thương' NSƯT Minh Trang: Xuất thân dòng máu hoàng tộc, sống hạnh phúc cùng chồng tại Singapore - Ảnh 5
 Khi sự nghiệp đang phát triển rực rỡ thì những năm 1990, chị bất ngờ theo chồng sang Đức định cư, tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật ở quê nhà

Chia sẻ về chồng, bà tiết lộ ông là một người luôn luôn yêu chiều, thấu hiểu, quan tâm đến gia đình và yêu thích đàn hát. Đến thời điểm hiện tại, NSƯT Minh Trang luôn cố gắng tận dụng thời gian rảnh để làm việc nhà, đọc sách và chăm sóc gia đình nhỏ. Mình mong rằng bà sẽ luôn giữ được sự yêu đời và tiếp tục có thêm nhiều năm tháng hạnh phúc.

Nghệ sĩ Minh Trang chia sẻ, 'của hồi môn' chị mang theo chồng là 3 cuốn sách nấu ăn dày cộp. "Khi ở nhà mình đi làm phim suốt ngày, không phải nấu nướng gì hết vì ở nhà có ba mẹ lo nên khi đi lấy chồng tôi phải tự hết" - nghệ sĩ Minh Trang chia sẻ. 

Tuổi xế chiều của 'đệ nhất đào thương' NSƯT Minh Trang: Xuất thân dòng máu hoàng tộc, sống hạnh phúc cùng chồng tại Singapore - Ảnh 6
Hoàng Oanh, Đoan Trang thường xuyên ghé thăm đàn chị

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, chị Minh Trang cho biết cuộc sống của mình đơn giản, bình dị như bao người phụ nữ khác. Sáng sớm thức dậy chị lo cho con đi học, pha cà phê cho chồng, cuối tuần ăn sáng cùng cả nhà. Đặc biệt chị rất thích tưới cây mỗi buổi sáng và nghe tiếng chim hót. 

"Mặc dù ở nhà căn hộ nhưng tôi cũng gắng sắp xếp một góc nhỏ bình yên, trồng cây trong chậu đặt ở ban công, có đủ cả rau thơm rau húng và hoa. Lúc rảnh rỗi tôi làm việc nhà, đọc sách, đi chợ" - nghệ sĩ Minh Trang chia sẻ. 

Tuổi xế chiều của 'đệ nhất đào thương' NSƯT Minh Trang: Xuất thân dòng máu hoàng tộc, sống hạnh phúc cùng chồng tại Singapore - Ảnh 7
Cơ ngơi của NSƯT Minh Trang vẫn mang đậm nét truyền thống Việt, được trang trí bằng những món đồ mang đậm dấu ấn người Hà Nội

Những năm qua, dù định cư ở Singapore, chị thường xuyên bay về Việt Nam khi có vai diễn phù hợp. Gần đây, chị cũng tham gia một số phim truyền hình ở Đảo quốc Sư Tử. Tối ngày 17/12 vừa qua, NSƯT Minh Trang đã cùng gia đình dự buổi chiếu phim 'Bạch hồ điệp'.

Tuổi xế chiều của 'đệ nhất đào thương' NSƯT Minh Trang: Xuất thân dòng máu hoàng tộc, sống hạnh phúc cùng chồng tại Singapore - Ảnh 8
Tối ngày 17/12 vừa qua, NSƯT Minh Trang đã cùng gia đình dự buổi chiếu phim 'Bạch hồ điệp'

Chị sẽ đảm nhận vai diễn người bà trong phim điện ảnh này và dự kiến hoàn thành dự án này trước Tết để trở về Singapore đón năm mới cùng ông xã và con gái. Nghệ sĩ Minh Trang tâm sự: "Bố con tự đi chơi với nhau, thương lắm. Tôi thấy có lỗi nhưng không thể bỏ công bỏ việc. May mắn là ông xã hiểu cho tôi".

Nghệ sĩ Bạch Long được phong danh hiệu NSƯT: Tuổi 64 vẫn độc thân, ở nhà thuê, thu nhập chỉ đủ 2 bữa cơm một ngày

Nghệ sĩ Bạch Long được phong danh hiệu NSƯT: Tuổi 64 vẫn độc thân, ở nhà thuê, thu nhập chỉ đủ 2 bữa cơm một ngày

Sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật nên Bạch Long đi diễn từ năm 10 tuổi. Hiện tại dù nổi tiếng nhưng cuộc sống của nam nghệ sĩ chỉ đủ ăn ngày 2 bữa.

Xem thêm
Từ khóa:   NS Minh Trang NSƯT Minh Trang diễn viên Minh Trang

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 8 giờ 41 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 8 giờ 44 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 8 giờ 46 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 8 giờ 49 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 4 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 9 giờ 49 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 10 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?