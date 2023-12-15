Ngoài là con gái ruột của NSND Thanh Tòng - người được mệnh danh là "ông vua cải lương" của Việt Nam, cô còn là hậu duệ đời thứ 5 của đại gia đình tuồng cổ Bầu Thắng - Minh Tơ. Từ năm 8 tuổi, Quế Trân đã theo nghiệp gia đình đi biểu diễn ở đoàn Đồng ấu Bạch Long.

Trong danh sách 42 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, trong đó có tên NSƯT Quế Trân . Cô là nghệ sĩ cải lương trẻ tuổi nhất được phong tặng NSND ở tuổi 42. Quế Trân sinh năm 1981 và lớn lên trong một gia đình có truyền thông nghệ thuật.

Nhiều vai diễn của Quế Trân đã để lại dấu ấn tốt trong người xem như: Phương Thảo (vở Nhảy múa với quỷ dữ), Nga (Khúc ly hương), Phượng (Con mắt thời gian), công chúa Thiên Kiều (Trắng hoa mai), công chúa Phi Long (Xử án Bàng Quý Phi), công chúa Bích Vân (Bên cầu dệt lụa), công chúa An Tư (Kình ngư và bông lau đá), công chúa Ngọc Hân (Trời Nam)...

Với công chúng, nữ nghệ sĩ 8X được nhắc nhớ là một "cô đào" xinh đẹp, có má lúm đồng tiền duyên dáng cùng tài năng đáng kính nể

Với công chúng, nữ nghệ sĩ 8X được nhắc nhớ là một "cô đào" xinh đẹp, có má lúm đồng tiền duyên dáng cùng tài năng đáng kính nể. Năm 2011, cô chính thức được nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT. Ngoài diễn xuất nghệ thuật, Quế Trân còn từng là đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM khoá 8 (2011 - 2016) và khóa 9 (2016 - 2021), khu vực bầu cử huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Bên cạnh một sự nghiệp vẻ vang, ái nữ nhà NSND Thanh Tòng lại sống khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Hoạt động lâu năm trong làng giải trí nhưng cô chưa từng một lần công khai bạn trai hay nhắc đến chuyện yêu đương.

Bên cạnh một sự nghiệp vẻ vang, ái nữ nhà NSND Thanh Tòng lại sống khá kín tiếng trong chuyện tình cảm

Trong lần hiếm hoi chia sẻ về đời tư, Quế Trân cho biết muốn mọi thứ đến tự nhiên nhất và cô luôn ấn tượng với mẫu người biết san sẻ, tôn trọng niềm đam mê của cô. Phía gia đình và bạn bè cũng không thúc giục chuyện lập gia đình chính vì thế cô sống khá thoải mái và không gặp bất kì áp lực nào.

Trong lần hiếm hoi chia sẻ về đời tư, Quế Trân cho biết muốn mọi thứ đến tự nhiên nhất và cô luôn ấn tượng với mẫu người biết san sẻ, tôn trọng niềm đam mê của cô

Năm 2016, Quế Trân gặp phải biến cố lớn khi bố ruột là NS Thanh Tòng qua đời. Sau khi tổ chức tang lễ cho bố chu đáo, cô rơi vào những tháng ngày đầy buồn bã, hụt hẫng. Có những lúc Quế Trân đã nghĩ tới chuyện bỏ nghề và suốt thời gian dài chỉ giam mình ở nhà. Nhưng nhờ sự động viên của mẹ và các đồng nghiệp thân thiết, cô dần lấy lại tinh thần để tiếp tục nối nghề của bố.

Năm 2016, Quế Trân gặp phải biến cố lớn khi bố ruột là NS Thanh Tòng qua đời. Sau khi tổ chức tang lễ cho bố chu đáo, cô rơi vào những tháng ngày đầy buồn bã, hụt hẫng

Trong bài phỏng vấn mới đây, Quế Trân cho biết cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại ở tuổi 42. Cô đào cải lương xinh đẹp chia sẻ: "Thật ra gia đình tôi sống rất đơn giản, kể cả ba tôi cũng vậy. Ngày xưa ba tôi giản dị lắm, ra đường không hề phô trương, khoe khoang và cuộc sống gia đình rất khép kín. Đến tôi cũng vậy, tôi đã quen với nếp nhà và mẹ tôi cũng sống rất bình dị. Tôi cảm thấy hài lòng với những gì tôi có và sống lạc quan hơn".

Độc thân ở tuổi xế chiều, những lúc buồn bã Quế Trân thường tâm sự với mẹ và cùng gia đình, anh em, bạn bè nấu những món ăn ngon hoặc đi ra ngoài ăn uống, xem phim, xem kịch, đọc vài trang sách.

Những lúc buồn bã Quế Trân thường tâm sự với mẹ và cùng gia đình, anh em, bạn bè nấu những món ăn ngon hoặc đi ra ngoài ăn uống, xem phim, xem kịch, đọc vài trang sách

Nói về cái tên "Quế Trân" của mình, nữ nghệ sĩ cho biết ba nói đó là một cái tên đẹp. Cô nói: “Trân” là trân châu, sự trân quý, “Quế” là một hương thơm, hương liệu quý. Tôi nghĩ chắc ba muốn con gái có một cái tên nhẹ nhàng, và sự mong cầu có điều gì thanh thoát, tốt đẹp nhất. Ngày xưa ba tôi có làm hai câu tặng tôi là: “Quế ngọc hương bát ngát, Trân châu sắc lung linh”. Đó là điều ba muốn con gái được như thế. Hồi xưa tôi đi học không có bị trùng tên, nhưng sau này dần dần tên này trở nên phổ biến hơn. Thậm chí có khán giả nói với tôi: “Trời ơi chị mê em quá, chị đặt tên con chị là NSƯT Quế Trân luôn”, rất nhiều trường hợp như thế".



Nói về cái tên "Quế Trân" của mình, nữ nghệ sĩ cho biết ba nói đó là một cái tên đẹp

Hiện tại, Quế Trân vẫn đi diễn, làm MC, thỉnh thoảng làm mẫu, đóng quảng cáo... Rời sân khấu, cô dành thời gian cho mẹ và gia đình. Nữ nghệ sĩ quan niệm hoạt động nghệ thuật đa dạng ở nhiều lĩnh vực như cách giúp mình luôn giữ nhiệt huyết, đam mê. Bản thân cô thấy vui, hạnh phúc vì được sống với đam mê của mình.