"Ông nội quốc dân của màn ảnh Việt" - NSƯT Đức Trung sắp phong danh hiệu NSND: Tuổi 84 minh mẫn, khỏe mạnh, có con trai 'nối nghề'

Hậu trường 09/12/2023 06:02

Trong danh sách 77 nghệ sĩ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vừa được công bố có NSƯT Lê Đức Trung - một trong những nghệ sĩ gạo gội của làng sân khấu và truyền hình phía Bắc.

Nghệ sĩ Lê Đức Trung sinh năm 1939, trước khi đến với sân khấu ông từng là một người lính. Ông có 20 năm làm việc trong quân ngũ và 5 năm hoạt động tại Trường Sơn trước khi về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Ông là một trong những diễn viên gạo cội hoạt động tại Nhà hát Tuổi trẻ thời kỳ đầu tiên. Trước đó, ông từng gia nhập nghệ thuật Tổng cục Chính trị và hoạt động dưới vai trò nghệ sĩ kịch nói, sau đó lấn sân sang phim ảnh.

'Ông nội quốc dân của màn ảnh Việt' - NSƯT Đức Trung sắp phong danh hiệu NSND: Tuổi 84 minh mẫn, khỏe mạnh, có con trai 'nối nghề' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phong cách diễn xuất của nghệ sĩ Lê Đức Trung đóng đinh với các vai chính diện, đòi hỏi sự chỉn chu, đĩnh đạc, hợp với tư chất vốn có trong ông. Tên tuổi của nam nghệ sĩ gắn liền với nhiều vở kịch của Lưu Quang Vũ trong suốt thời gian ở Nhà hát Tuổi trẻ như: Lời thề thứ 9, Lời nói dối cuối cùng, Mùa hạ cuối cùng, Sống mãi tuổi 17... 

Đặc biệt, nam nghệ sĩ từng 3 lần vào vai Chủ tịch Hồ Chí Minh ở 3 thể loại khác nhau: Kịch nói (Lịch sử và nhân chứng), nhạc vũ kịch (Giai điệu tháng 5) và phim truyền hình (Bác Hồ sống mãi với vùng than).

'Ông nội quốc dân của màn ảnh Việt' - NSƯT Đức Trung sắp phong danh hiệu NSND: Tuổi 84 minh mẫn, khỏe mạnh, có con trai 'nối nghề' - Ảnh 2
Phong cách diễn xuất của nghệ sĩ Lê Đức Trung đóng đinh với các vai chính diện, đòi hỏi sự chỉn chu, đĩnh đạc, hợp với tư chất vốn có trong ông

Sau khi nghỉ hưu tại Nhà hát Tuổi trẻ, nghệ sĩ Lê Đức Trung đứng lớp giảng dạy diễn xuất cho nhiều khóa diễn viên tại Hãng phim truyện Việt Nam. Ông coi công việc này như một niềm vui và khiến cuộc sống tuổi xế chiều thêm phần ý nghĩa.

Ngoài giảng dạy nghệ sĩ Lê Đức Trung còn tham gia đóng phim truyền hình. Ông để lại dấu ấn với hàng loạt vai người ông, người cha hiền từ, ấm áp. Vì vậy, nhiều khán giả gọi ông là "ông nội quốc dân của màn ảnh Việt".

'Ông nội quốc dân của màn ảnh Việt' - NSƯT Đức Trung sắp phong danh hiệu NSND: Tuổi 84 minh mẫn, khỏe mạnh, có con trai 'nối nghề' - Ảnh 3
Sau khi nghỉ hưu tại Nhà hát Tuổi trẻ, nghệ sĩ Lê Đức Trung đứng lớp giảng dạy diễn xuất cho nhiều khóa diễn viên tại Hãng phim truyện Việt Nam

 Ở tuổi 80, nghệ sĩ Lê Đức Trung tham gia phim Hướng dương ngược nắng (phát sóng 2020-2021). Trong phim, nghệ sĩ Đức Trung luôn cống hiến cho nghề và không cảm thấy có khoảng cách với lớp diễn viên trẻ. Ông chia sẻ, vì cảm thấy nhân vật có dáng dấp giống mình ở ngoài nên nhận vai dù chỉ được nhận kịch bản 1 tuần trước khi bấm máy.

Ngoài đời, ông cũng biết cân đối để có cuộc sống bình yên. Ở tuổi 84, ông chủ yếu dành thời gian nghỉ ngơi, vui vầy bên vợ con. Ông có 2 con gái và 1 con trai. Người con duy nhất theo nghề của ông là diễn viên Lê Tuấn Anh - người chuyên trị vai giang hồ, bặm trợn. Anh ghi dấu với vai Phú - gã môi giới mại dâm trong "Quỳnh búp bê".

'Ông nội quốc dân của màn ảnh Việt' - NSƯT Đức Trung sắp phong danh hiệu NSND: Tuổi 84 minh mẫn, khỏe mạnh, có con trai 'nối nghề' - Ảnh 4
Ở tuổi 84, ông chủ yếu dành thời gian nghỉ ngơi, vui vầy bên vợ con. Ông có 2 con gái và 1 con trai
'Ông nội quốc dân của màn ảnh Việt' - NSƯT Đức Trung sắp phong danh hiệu NSND: Tuổi 84 minh mẫn, khỏe mạnh, có con trai 'nối nghề' - Ảnh 5
 Người con duy nhất theo nghề của ông là diễn viên Lê Tuấn Anh - người chuyên trị vai giang hồ, bặm trợn

Diễn viên Lê Tuấn Anh cho biết khi về hưu, bố anh có cuộc sống bình yên bên gia đình, ông có 5 cháu nội, cháu ngoại. "Bố tôi là người hiền lành. Ông là nghệ sĩ mà lại... không giống nghệ sĩ, lúc nào cũng nghiêm nghị. Các vai diễn ở sân khấu và truyền hình như bê chính con người của ông từ ngoài đời lên phim" - diễn viên Tuấn Anh từng chia sẻ.

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