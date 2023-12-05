Tính cách ngoài đời trái ngược trên phim của ông trùm vai phản diện - NSƯT Trần Đức: Hiền lành, đức hạnh, yêu chiều vợ hết mực

Trần Đức từng có 35 năm công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Đến năm 50 tuổi, ông mới chuyển sang giảng dạy ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đến khi về hưu. Trên sân khấu kịch, ông thường xuyên được giao vai hiền lành, tử tế. Tuy nhiên, khi lấn sân sang lĩnh vực truyền hình, hầu hết những vai diễn của ông đều là vai phản diện, xảo quyệt, mưu mô.

Theo quyết định số 724/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 22/6/2023, trong danh sách 77 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND) có tên NSƯT Trần Đức . Ông là một trong những diễn viên gạo cội của làng điện ảnh Việt.

Ngoài series Cảnh sát hình sự, trong các phim khác, NSƯT Trần Đức cũng đóng đinh với các "vai đểu". Trong Giọt nước rơi, ông tiếp tục đảm nhận vai một trùm xã hội đen. Đến Lời thú tội của Eva, Tình yêu và tham vọng , ông lại vào vai những gã lăng nhăng, đào hoa.

Một trong những tác phẩm gây tiếng vang mà NSƯT Trần Đức tham gia là series Cảnh sát hình sự. Trong Chạy án, vai diễn của ông là một giám đốc kiêm quan chức chuyên tham nhũng, đục khoét của công và nhận hối lộ. Trong Đầm lầy bạc, ông tiếp tục hóa thân thành ông Thọ, một nhân vật tưởng hiền lành, tử tế nhưng thực chất lại là một tên trùm mafia khét tiếng và vô cùng nguy hiểm.

Một trong những tác phẩm gây tiếng vang mà NSƯT Trần Đức tham gia là series Cảnh sát hình sự. Trong Chạy án, vai diễn của ông là một giám đốc kiêm quan chức chuyên tham nhũng, đục khoét của công và nhận hối lộ

Ngoài series Cảnh sát hình sự, trong các phim khác, NSƯT Trần Đức cũng đóng đinh với các "vai đểu". Trong Giọt nước rơi, ông tiếp tục đảm nhận vai một trùm xã hội đen. Đến Lời thú tội của Eva, Tình yêu và tham vọng , ông lại vào vai những gã lăng nhăng, đào hoa. Với những đóng góp, cống hiến cho nghệ thuật, ông được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2017.

Bước sang tuổi U70, Trần Đức vẫn dồi dào sinh lực để làm nghệ thuật. Nam nghệ sĩ vẫn rất phong độ, khỏe mạnh và sung sức. Ông cho biết từ khi nghỉ hưu ông có nhiều thời gian hơn để tham gia diễn xuất. "Đối với tôi, được trở lại với phim ảnh là cảm thấy vui rồi. Tiền cát-xê, thù lao đối với tôi không thành vấn đề. Cái chính là mình được làm việc, được công chúng biết đến. Có những nghệ sĩ về hưu, chỉ một năm không đóng phim mà khi gặp lại trông già nua, lão hóa lắm" - ông bộc bạch.



Bước sang tuổi U70, Trần Đức vẫn dồi dào sinh lực để làm nghệ thuật. Nam nghệ sĩ vẫn rất phong độ, khỏe mạnh và sung sức

Ngoài làm phim, Trần Đức còn rất yêu thích các bộ môn luyện tập thể dục thể thao như khiêu vũ, võ... để có sức khỏe dẻo dai. Ông còn tham gia các liên đoàn võ thuật để tập luyện cùng các đồng môn, môn sinh. Ngoài ra, NSƯT Trần Đức còn tham gia các chương trình từ thiện cho trẻ em vùng sâu vùng xa.

Ngoài làm phim, Trần Đức còn rất yêu thích các bộ môn luyện tập thể dục thể thao như khiêu vũ, võ... để có sức khỏe dẻo dai

Trái với tính cách những nhân vật phản diện khét tiếng trên phim, ngoài đời NSƯT Trần Đức rất hiền và thân thiện. Ông là người Hà Nội gốc, khá gần gũi, cởi mở, đậm chất Hà thành lịch lãm. Ngoài tài năng và đức hạnh, ông còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình hạnh phúc, viên mãn.

Ông là người Hà Nội gốc, khá gần gũi, cởi mở, đậm chất Hà thành lịch lãm. Ngoài tài năng và đức hạnh, ông còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình hạnh phúc, viên mãn

Bà xã của NSƯT Trần Đức là giảng viên âm nhạc Tuyết Mai, kém ông khoảng 10 tuổi. Hiện tại, cả hai ông bà đã nghỉ hưu, con cái trưởng thành, lập gia đình và dọn ra ở riêng nên họ sống với nhau như vợ chồng son. Con cháu chỉ đến thăm khi nhớ bố mẹ hay gia đình có việc quan trọng.

Trên trang cá nhân, ông thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ. Nếu rảnh rỗi, ông sẽ đưa bà xã đi ăn sáng rồi đi cà phê hoặc lên nhà các con, chơi với các cháu. Chiều về, rảnh rỗi thì hai vợ chồng lại tập thể dục cùng nhau. Tối, vợ chồng ông cùng nấu cơm, cùng xem những bộ phim mình thích. Ông coi đó là sự thư giãn ở tuổi của mình... Vì cùng đam mê nghệ thuật nên hai người sống với nhau hòa thuận, hạnh phúc.

Trên trang cá nhân, ông thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ. Nếu rảnh rỗi, ông sẽ đưa bà xã đi ăn sáng rồi đi cà phê hoặc lên nhà các con, chơi với các cháu

Ông cũng dành nhiều lời "có cánh" để khen bà xã: "Cô ấy là một người tâm lý và chiều chồng con. Tôi là nghệ sĩ, nhưng bà xã không bao giờ ghen tuông. Tôi luôn cư xử đúng mực chứ không có chuyện nọ chuyện kia. Tôi đã lên chức ông nội nên giờ điều quan trọng là sống vui, sống khỏe cùng vợ và rảnh rỗi thì thăm con, cháu".

Thừa hưởng gen nghệ thuật của bố, con cả của ông là đạo diễn, diễn viên Trần Hoàng, làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ.