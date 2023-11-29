Bà xã bí ẩn của NS Vân Sơn hiếm hoi lộ diện nhân dịp kỉ niệm 33 năm ngày cưới, được chồng gọi là 'nữ hoàng cai tù xinh đẹp'!

Dù nổi tiếng sớm nhưng nghệ sĩ hài Vân Sơn hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư, đặc biệt là người vợ tào khang của mình. Trong một lần hiếm hoi, nghệ sĩ Vân Sơn tiết lộ vợ anh luôn là người ủng hộ và đồng hành cùng anh trong những khó khăn trong sự nghiệp cũng như những hoạt động thường ngày. Nhờ có vợ làm hậu phương vững chắc, Vân Sơn có thể đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Nghệ sĩ hài Vân Sơn sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật khi cậu ruột là cố NSƯT Nguyễn Chánh Tín và em họ là một tài tử cực kỳ nổi tiếng trên màn ảnh Việt - Johnny Trí Nguyễn. Nam nghệ sĩ nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả trong và ngoài nước nhờ lối diễn xuất chân thật hóm hỉnh.

"Ngày hôm nay là dịp kỷ niệm 33 năm từ ngày tui leo lên xe bông nên cho tui nói mấy lời cùng người yêu bé bỏng của tui nhé bà con! Em yêu… Anh cảm thấy thật may mắn khi được trở thành vật sở hữu của em. Em là nữ nữ hoàng cai tù xinh đẹp, hiền dịu và ngọt ngào của trái tim anh, và em sẽ cứ như vậy trong 100 năm nữa nhe em yêu. Bờ vai này mãi chỉ mình em! Chúc mừng kỷ niệm 33 năm ngày cưới với chúng ta".

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Vân Sơn gây bất ngờ khi "xả kho" ảnh hạnh phúc bên bà xã mừng ngày kỷ niệm 33 năm ngày cưới. Kèm theo hình ảnh, Vân Sơn nhắn nhủ lời ngọt ngào đến vợ. Anh dí dỏm gọi vợ là "nữ hoàng cai tù xinh đẹp":

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Vân Sơn gây bất ngờ khi "xả kho" ảnh hạnh phúc bên bà xã mừng ngày kỷ niệm 33 năm ngày cưới

Có thể thấy, hơn 33 năm về chung nhà và có 2 con trai, Vân Sơn vẫn luôn giữ kín danh tính, thông tin đời tư của vợ để tránh sự chú ý của truyền thông. Đến nay, không ai biết chính xác tên và nghề nghiệp của bà xã nam nghệ sĩ. Hình ảnh về cô cũng vô cùng ít ỏi. Tuy nhiên, qua những hình ảnh hiếm hoi, khán giả đều nhận xét bà xã Vân Sơn sở hữu vẻ trẻ trung, xinh đẹp, phúc hậu khi bước sang tuổi trung niên.

Vài năm gần đây, nghệ sĩ Vân Sơn mới chia sẻ hình ảnh của vợ trên trang cá nhân trong những dịp đặc biệt. Vân Sơn cho biết, bà xã ít khi công khai ủng hộ hay khen ngợi chồng mà thường thể hiện bằng những hành động nhỏ.

Vài năm gần đây, nghệ sĩ Vân Sơn mới chia sẻ hình ảnh của vợ trên trang cá nhân trong những dịp đặc biệt

Anh cũng không ngần ngại thể hiện tình yêu với vợ và còn ngợi khen cô là người có "nét đẹp vượt thời gian". Vân Sơn từng chia sẻ: "Có dịp ngồi nhìn thật kỹ dung nhan 'người yêu dấu'. Đúng là nàng có nét đẹp vượt thời gian. Nhưng thời gian thì trôi đi nhanh lắm, tại sao em không trôi đi cùng với thời gian, mà cứ lững lờ, lặng lẽ, lầm lì ở bên anh. Trời ơi. Còn hơn là bài hát 10., Vân Sơn chia sẻ.

Hơn 33 năm về chung nhà và có 2 con trai, Vân Sơn vẫn luôn giữ kín danh tính, thông tin đời tư của vợ để tránh sự chú ý của truyền thông

Bên cạnh một gia đình đầm ấm hạnh phúc và sự nghiệp nghệ thuật thành công, nghệ sĩ hài Vân Sơn còn là một doanh nhân thành đạt khi sở hữu khối lượng tài sản đồ sộ. Bởi lẽ, không chỉ đi diễn khắp nơi, Vân Sơn còn thành lập Trung tâm Vân Sơn, vừa tạo cơ hội đứng trên sân khấu cho các anh em trong nghề, cũng là một nơi hỗ trợ các bạn trẻ có niềm đam mê nghệ thuật ở Mỹ.

Ở tuổi trung niên, Vân Sơn vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật

Tại Việt Nam, anh còn mở quán ăn tại trung tâm TP.HCM, mở sân khấu The VShow để tạo đất diễn cho anh em nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật và chương trình Vân Sơn du ký của anh rất hot trên Youtube.

Không chỉ mua siêu xe, anh từng khiến nhiều người trầm trồ khi khoe vườn ăn trái rộng 1.2000m2 ở Mỹ

Cuộc sống của nam danh hài hiện tại vô cùng sung túc. Không chỉ mua siêu xe, anh từng khiến nhiều người trầm trồ khi khoe vườn ăn trái rộng 1.2000m2 ở Mỹ. Ở tuổi trung niên, Vân Sơn vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Ngoài ra, vài năm trở lại đây, nam danh hài còn phát triển làm Vlog chia sẻ cuộc sống ở Mỹ với thú vui làm vườn, nấu ăn, du lịch.