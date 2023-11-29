Bà xã bí ẩn của NS Vân Sơn hiếm hoi lộ diện nhân dịp kỉ niệm 33 năm ngày cưới, được chồng gọi là 'nữ hoàng cai tù xinh đẹp'!

Hậu trường 29/11/2023 05:44

Hơn 33 năm về chung nhà và có 2 con trai, Vân Sơn vẫn luôn giữ kín danh tính, thông tin đời tư của vợ để tránh sự chú ý của truyền thông

Nghệ sĩ hài Vân Sơn sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật khi cậu ruột là cố NSƯT Nguyễn Chánh Tín và em họ là một tài tử cực kỳ nổi tiếng trên màn ảnh Việt - Johnny Trí Nguyễn. Nam nghệ sĩ nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả trong và ngoài nước nhờ lối diễn xuất chân thật hóm hỉnh.

Bà xã bí ẩn của NS Vân Sơn hiếm hoi lộ diện nhân dịp kỉ niệm 33 năm ngày cưới, được chồng gọi là 'nữ hoàng cai tù xinh đẹp'! - Ảnh 1
Nam nghệ sĩ nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả trong và ngoài nước nhờ lối diễn xuất chân thật hóm hỉnh

Dù nổi tiếng sớm nhưng nghệ sĩ hài Vân Sơn hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư, đặc biệt là người vợ tào khang của mình. Trong một lần hiếm hoi, nghệ sĩ Vân Sơn tiết lộ vợ anh luôn là người ủng hộ và đồng hành cùng anh trong những khó khăn trong sự nghiệp cũng như những hoạt động thường ngày. Nhờ có vợ làm hậu phương vững chắc, Vân Sơn có thể đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Bà xã bí ẩn của NS Vân Sơn hiếm hoi lộ diện nhân dịp kỉ niệm 33 năm ngày cưới, được chồng gọi là 'nữ hoàng cai tù xinh đẹp'! - Ảnh 2
Trong một lần hiếm hoi, nghệ sĩ Vân Sơn tiết lộ vợ anh luôn là người ủng hộ và đồng hành cùng anh trong những khó khăn trong sự nghiệp cũng như những hoạt động thường ngày

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Vân Sơn gây bất ngờ khi "xả kho" ảnh hạnh phúc bên bà xã mừng ngày kỷ niệm 33 năm ngày cưới. Kèm theo hình ảnh, Vân Sơn nhắn nhủ lời ngọt ngào đến vợ. Anh dí dỏm gọi vợ là "nữ hoàng cai tù xinh đẹp": 

"Ngày hôm nay là dịp kỷ niệm 33 năm từ ngày tui leo lên xe bông nên cho tui nói mấy lời cùng người yêu bé bỏng của tui nhé bà con! Em yêu… Anh cảm thấy thật may mắn khi được trở thành vật sở hữu của em. Em là nữ nữ hoàng cai tù xinh đẹp, hiền dịu và ngọt ngào của trái tim anh, và em sẽ cứ như vậy trong 100 năm nữa nhe em yêu. Bờ vai này mãi chỉ mình em! Chúc mừng kỷ niệm 33 năm ngày cưới với chúng ta". 

Bà xã bí ẩn của NS Vân Sơn hiếm hoi lộ diện nhân dịp kỉ niệm 33 năm ngày cưới, được chồng gọi là 'nữ hoàng cai tù xinh đẹp'! - Ảnh 3
Mới đây nhất, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Vân Sơn gây bất ngờ khi "xả kho" ảnh hạnh phúc bên bà xã mừng ngày kỷ niệm 33 năm ngày cưới

Có thể thấy, hơn 33 năm về chung nhà và có 2 con trai, Vân Sơn vẫn luôn giữ kín danh tính, thông tin đời tư của vợ để tránh sự chú ý của truyền thông. Đến nay, không ai biết chính xác tên và nghề nghiệp của bà xã nam nghệ sĩ. Hình ảnh về cô cũng vô cùng ít ỏi. Tuy nhiên, qua những hình ảnh hiếm hoi, khán giả đều nhận xét bà xã Vân Sơn sở hữu vẻ trẻ trung, xinh đẹp, phúc hậu khi bước sang tuổi trung niên.

Vài năm gần đây, nghệ sĩ Vân Sơn mới chia sẻ hình ảnh của vợ trên trang cá nhân trong những dịp đặc biệt. Vân Sơn cho biết, bà xã ít khi công khai ủng hộ hay khen ngợi chồng mà thường thể hiện bằng những hành động nhỏ.

Bà xã bí ẩn của NS Vân Sơn hiếm hoi lộ diện nhân dịp kỉ niệm 33 năm ngày cưới, được chồng gọi là 'nữ hoàng cai tù xinh đẹp'! - Ảnh 4
Vài năm gần đây, nghệ sĩ Vân Sơn mới chia sẻ hình ảnh của vợ trên trang cá nhân trong những dịp đặc biệt

Anh cũng không ngần ngại thể hiện tình yêu với vợ và còn ngợi khen cô là người có "nét đẹp vượt thời gian". Vân Sơn từng chia sẻ: "Có dịp ngồi nhìn thật kỹ dung nhan 'người yêu dấu'. Đúng là nàng có nét đẹp vượt thời gian. Nhưng thời gian thì trôi đi nhanh lắm, tại sao em không trôi đi cùng với thời gian, mà cứ lững lờ, lặng lẽ, lầm lì ở bên anh. Trời ơi. Còn hơn là bài hát 10., Vân Sơn chia sẻ.

Bà xã bí ẩn của NS Vân Sơn hiếm hoi lộ diện nhân dịp kỉ niệm 33 năm ngày cưới, được chồng gọi là 'nữ hoàng cai tù xinh đẹp'! - Ảnh 5
Hơn 33 năm về chung nhà và có 2 con trai, Vân Sơn vẫn luôn giữ kín danh tính, thông tin đời tư của vợ để tránh sự chú ý của truyền thông

Bên cạnh một gia đình đầm ấm hạnh phúc và sự nghiệp nghệ thuật thành công, nghệ sĩ hài Vân Sơn còn là một doanh nhân thành đạt khi sở hữu khối lượng tài sản đồ sộ. Bởi lẽ, không chỉ đi diễn khắp nơi, Vân Sơn còn thành lập Trung tâm Vân Sơn, vừa tạo cơ hội đứng trên sân khấu cho các anh em trong nghề, cũng là một nơi hỗ trợ các bạn trẻ có niềm đam mê nghệ thuật ở Mỹ.

Bà xã bí ẩn của NS Vân Sơn hiếm hoi lộ diện nhân dịp kỉ niệm 33 năm ngày cưới, được chồng gọi là 'nữ hoàng cai tù xinh đẹp'! - Ảnh 6
Ở tuổi trung niên, Vân Sơn vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật

Tại Việt Nam, anh còn mở quán ăn tại trung tâm TP.HCM, mở sân khấu The VShow để tạo đất diễn cho anh em nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật và chương trình Vân Sơn du ký của anh rất hot trên Youtube.

Bà xã bí ẩn của NS Vân Sơn hiếm hoi lộ diện nhân dịp kỉ niệm 33 năm ngày cưới, được chồng gọi là 'nữ hoàng cai tù xinh đẹp'! - Ảnh 7
Bà xã bí ẩn của NS Vân Sơn hiếm hoi lộ diện nhân dịp kỉ niệm 33 năm ngày cưới, được chồng gọi là 'nữ hoàng cai tù xinh đẹp'! - Ảnh 8
Không chỉ mua siêu xe, anh từng khiến nhiều người trầm trồ khi khoe vườn ăn trái rộng 1.2000m2 ở Mỹ

Cuộc sống của nam danh hài hiện tại vô cùng sung túc. Không chỉ mua siêu xe, anh từng khiến nhiều người trầm trồ khi khoe vườn ăn trái rộng 1.2000m2 ở Mỹ. Ở tuổi trung niên, Vân Sơn vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Ngoài ra, vài năm trở lại đây, nam danh hài còn phát triển làm Vlog chia sẻ cuộc sống ở Mỹ với thú vui làm vườn, nấu ăn, du lịch.

Công an Quận 7 - TP.HCM: Không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến con nuôi danh hài Hoài Linh

Công an Quận 7 - TP.HCM: Không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến con nuôi danh hài Hoài Linh

Cơ quan CSĐT Công an Quận 7, TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến bà Phạm Hoài Linh (ca sĩ Ánh Linh, con nuôi nghệ sĩ Hoài Linh).

Xem thêm
Từ khóa:   Vân Sơn bà xã Vân Sơn 2 con của Vân Sơn

TIN MỚI NHẤT

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Hậu trường 8 phút trước
TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Đời sống 11 phút trước
Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đời sống 29 phút trước
Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'