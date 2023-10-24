Biến mất khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cuộc sống hiện tại của 'Đệ nhất mỹ nhân' Diễm Hương giờ ra sao?

Hậu trường 24/10/2023 05:00

Diễn viên Diễm Hương có biệt danh là “Đệ nhất mỹ nhân” màn ảnh Việt những năm 1990 bởi vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng. Hình ảnh của nữ diễn viên từng phủ sóng khắp nước qua lịch treo tường, bìa sổ lưu bút, băng rôn, decal dán tường…

Thập niên 90, nữ diễn viên Diễm Hương từng được mệnh danh là “Đệ nhất mỹ nhân” màn ảnh Việt bởi vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng. Hình ảnh của cô phủ sóng khắp nước qua lịch treo tường, bìa sổ lưu bút, băng rôn, decal dán tường… Đồng thời, Diễm Hương còn là cái tên ăn khách nhất của dòng phim "mỳ ăn liền" khi tham gia loạt phim và để lại ấn tượng như Nước mắt học trò, Phạm Công - Cúc Hoa, Sơn Tinh - Thủy Tinh, Vòng vây tội lỗi...

Biến mất khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cuộc sống hiện tại của 'Đệ nhất mỹ nhân' Diễm Hương giờ ra sao? - Ảnh 1Biến mất khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cuộc sống hiện tại của 'Đệ nhất mỹ nhân' Diễm Hương giờ ra sao? - Ảnh 2
Diễm Hương là mỹ nhân sáng giá nhất màn ảnh Việt thập niên 1990

Đang lúc sự nghiệp tỏa sáng nhất, Diễm Hương quen biết chàng trai Việt kiều Đài Loan có tên Juan Minh (Nguyễn Kim Ninh). Người đàn ông này xây dựng hình ảnh một đại gia giàu có và chiếm trọn trái tim người đẹp. Tuy nhiên, ngay trước khi lễ đính hôn tổ chức ở một khách sạn sang trọng bậc nhất TP.HCM, gã Việt kiều bất ngờ bỏ trốn. Sự thật sau đó được hé lộ, Juan Minh là một tên tội phạm giết người đang bị FBI truy nã. Chờ đợi mấy tiếng đồng hồ nhưng không thấy tăm hơi chú rể, cô dâu mới nhận ra mình bị lừa.

Sau ồn ào tình ái với doanh nhân Việt Kiều, Diễm Hương biến mất khỏi showbiz (giải trí) Việt. Bộ phim cuối mà Diễm Hương tham gia là Những nẻo đường phù sa. "Minh tinh màn bạc" sau đó kết hôn với một luật sư hơn cô 18 tuổi và sống kín tiếng đến nay.

Biến mất khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cuộc sống hiện tại của 'Đệ nhất mỹ nhân' Diễm Hương giờ ra sao? - Ảnh 3
ữ diễn viên vẫn rất trẻ đẹp, nữ tính

Đến tháng 8/2022, nữ diễn viên gây chú ý khi hội ngộ Lý Hùng trong dịp họp lớp gồm những cựu sinh viên khóa 1 của Đại học Điện ảnh TPHCM (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM). 

Lý Hùng từng tiết lộ rằng Diễm Hương sống khá kín tiếng từ xưa. Ngày xưa ở thời đỉnh cao, báo chí muốn phỏng vấn Diễm Hương rất khó. Nhiều sự kiện mời Diễm Hương đi, cô ấy cũng không đi. Nên cô ấy mất tin tức nhiều năm, bạn bè cũng không ai biết.

Biến mất khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cuộc sống hiện tại của 'Đệ nhất mỹ nhân' Diễm Hương giờ ra sao? - Ảnh 4
Hình ảnh Diễm Hương bên Lý Hùng sau 30 năm xa cách

Hiện tại, cô và gia đình đang sinh sống tại Mỹ. Cô có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã và 4 người con. Ông xã Diễm Hương lớn hơn cô 18 tuổi, là anh họ của diễn viên Uyên Thảo. 

Tình cũ tiết lộ về con riêng với Chu Bin và mối quan hệ “hãi hùng” với nhà nội

Tình cũ tiết lộ về con riêng với Chu Bin và mối quan hệ “hãi hùng” với nhà nội

Ngọc Trà - tình cũ từng có một con riêng với Chu Bin bất ngờ lên tiếng về sự cố trên sân khấu của Chu Bin và cuộc sống làm mẹ đơn thân, mối quan hệ với nhà nội hiện tại.

Xem thêm
Từ khóa:   Diễm Hương sao Việt diễn viên Diễm Hương

TIN MỚI NHẤT

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 6 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 36 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 1 giờ 33 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ