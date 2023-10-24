Biến mất khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cuộc sống hiện tại của 'Đệ nhất mỹ nhân' Diễm Hương giờ ra sao?

Diễn viên Diễm Hương có biệt danh là “Đệ nhất mỹ nhân” màn ảnh Việt những năm 1990 bởi vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng. Hình ảnh của nữ diễn viên từng phủ sóng khắp nước qua lịch treo tường, bìa sổ lưu bút, băng rôn, decal dán tường…

Thập niên 90, nữ diễn viên Diễm Hương từng được mệnh danh là “Đệ nhất mỹ nhân” màn ảnh Việt bởi vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng. Hình ảnh của cô phủ sóng khắp nước qua lịch treo tường, bìa sổ lưu bút, băng rôn, decal dán tường… Đồng thời, Diễm Hương còn là cái tên ăn khách nhất của dòng phim "mỳ ăn liền" khi tham gia loạt phim và để lại ấn tượng như Nước mắt học trò, Phạm Công - Cúc Hoa, Sơn Tinh - Thủy Tinh, Vòng vây tội lỗi... Diễm Hương là mỹ nhân sáng giá nhất màn ảnh Việt thập niên 1990 Đang lúc sự nghiệp tỏa sáng nhất, Diễm Hương quen biết chàng trai Việt kiều Đài Loan có tên Juan Minh (Nguyễn Kim Ninh). Người đàn ông này xây dựng hình ảnh một đại gia giàu có và chiếm trọn trái tim người đẹp. Tuy nhiên, ngay trước khi lễ đính hôn tổ chức ở một khách sạn sang trọng bậc nhất TP.HCM, gã Việt kiều bất ngờ bỏ trốn. Sự thật sau đó được hé lộ, Juan Minh là một tên tội phạm giết người đang bị FBI truy nã. Chờ đợi mấy tiếng đồng hồ nhưng không thấy tăm hơi chú rể, cô dâu mới nhận ra mình bị lừa.

Sau ồn ào tình ái với doanh nhân Việt Kiều, Diễm Hương biến mất khỏi showbiz (giải trí) Việt. Bộ phim cuối mà Diễm Hương tham gia là Những nẻo đường phù sa. "Minh tinh màn bạc" sau đó kết hôn với một luật sư hơn cô 18 tuổi và sống kín tiếng đến nay. ữ diễn viên vẫn rất trẻ đẹp, nữ tính Đến tháng 8/2022, nữ diễn viên gây chú ý khi hội ngộ Lý Hùng trong dịp họp lớp gồm những cựu sinh viên khóa 1 của Đại học Điện ảnh TPHCM (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM).

Lý Hùng từng tiết lộ rằng Diễm Hương sống khá kín tiếng từ xưa. Ngày xưa ở thời đỉnh cao, báo chí muốn phỏng vấn Diễm Hương rất khó. Nhiều sự kiện mời Diễm Hương đi, cô ấy cũng không đi. Nên cô ấy mất tin tức nhiều năm, bạn bè cũng không ai biết. Hình ảnh Diễm Hương bên Lý Hùng sau 30 năm xa cách Hiện tại, cô và gia đình đang sinh sống tại Mỹ. Cô có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã và 4 người con. Ông xã Diễm Hương lớn hơn cô 18 tuổi, là anh họ của diễn viên Uyên Thảo.

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