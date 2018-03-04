Dân mạng toát mồ hôi khi chiêm ngưỡng trọn vẹn bộ ảnh nude của Ngọc Trinh vừa được cô chia sẻ trên trang Facebook cá nhân cách đây ít giờ.
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Sau khi "nhá hàng" bằng một số hình ảnh nude gợi cảm, Ngọc Trinh tiếp tục "gây sốt" khi tung trọn vẹn bộ ảnh nude 100% nóng bỏng khiến dân tình đứng ngồi không yên.
Chỉ sau ít phút đăng tải, những bức ảnh bốc lửa của “Nữ hoàng nội y” đã thu hút hàng ngàn lượt thích và bình luận. Chân dài Trà Vinh nhận được vô số lời khen của cư dân mạng vì vóc dáng nõn nà cùng độ táo bạo của mình.
Tuy nhiên, trong số rất nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với thân hình bốc lửa của người đẹp sinh năm 1989 thì không ít ý kiến chỉ trích độ táo bạo đến phản cảm của cô.