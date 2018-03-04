Tung trọn vẹn bộ ảnh nude trần trụi, Ngọc Trinh gặp phản ứng bất ngờ của cư dân mạng

Hậu trường 04/03/2018 11:34

Dân mạng toát mồ hôi khi chiêm ngưỡng trọn vẹn bộ ảnh nude của Ngọc Trinh vừa được cô chia sẻ trên trang Facebook cá nhân cách đây ít giờ.

Sau khi "nhá hàng" bằng một số hình ảnh nude gợi cảm, Ngọc Trinh tiếp tục "gây sốt" khi tung trọn vẹn bộ ảnh nude 100% nóng bỏng khiến dân tình đứng ngồi không yên.

Chỉ sau ít phút đăng tải, những bức ảnh bốc lửa của “Nữ hoàng nội y” đã thu hút hàng ngàn lượt thích và bình luận. Chân dài Trà Vinh nhận được vô số lời khen của cư dân mạng vì vóc dáng nõn nà cùng độ táo bạo của mình.

Tung trọn vẹn bộ ảnh nude trần trụi, Ngọc Trinh gặp phản ứng bất ngờ của cư dân mạng - Ảnh 1
Hình ảnh mới được Ngọc Trinh chia sẻ cách đây ít giờ - Ảnh: FBNV
Tung trọn vẹn bộ ảnh nude trần trụi, Ngọc Trinh gặp phản ứng bất ngờ của cư dân mạng - Ảnh 2
Cô nàng táo bạo khoe toàn bộ cơ thể trong bộ ảnh khỏa thân 100% - Ảnh: FBNV
Tung trọn vẹn bộ ảnh nude trần trụi, Ngọc Trinh gặp phản ứng bất ngờ của cư dân mạng - Ảnh 3
Những bộ phận nhạy cảm được Ngọc Trinh che chắn một cách khéo léo - Ảnh: FBNV
Tung trọn vẹn bộ ảnh nude trần trụi, Ngọc Trinh gặp phản ứng bất ngờ của cư dân mạng - Ảnh 4
'Nữ hoàng nội y' vô cùng cuốn hút và bốc lửa - Ảnh: FBNV
Tung trọn vẹn bộ ảnh nude trần trụi, Ngọc Trinh gặp phản ứng bất ngờ của cư dân mạng - Ảnh 5
Cô khiến khán giả đỏ mặt khi chiêm ngưỡng thân thể trần trụi của mình - Ảnh: FBNV
Tung trọn vẹn bộ ảnh nude trần trụi, Ngọc Trinh gặp phản ứng bất ngờ của cư dân mạng - Ảnh 6
Hình ảnh chân thật đến mức khiến người xem toát mồ hôi - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, trong số rất nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với thân hình bốc lửa của người đẹp sinh năm 1989 thì không ít ý kiến chỉ trích độ táo bạo đến phản cảm của cô.

Tung trọn vẹn bộ ảnh nude trần trụi, Ngọc Trinh gặp phản ứng bất ngờ của cư dân mạng - Ảnh 7
Một dân mạng thẳng thắn chỉ trích 'Nữ hoàng nội y' và cho rằng những bức ảnh này quá phản cảm - Ảnh: FBNV

Tung trọn vẹn bộ ảnh nude trần trụi, Ngọc Trinh gặp phản ứng bất ngờ của cư dân mạng - Ảnh 8

Tung trọn vẹn bộ ảnh nude trần trụi, Ngọc Trinh gặp phản ứng bất ngờ của cư dân mạng - Ảnh 9
Bị dọa bỏ theo dõi vì chụp ảnh kém sang, Ngọc Trinh có phản ứng gây sốc - Ảnh: FBNV
Đăng ảnh thân thiết, nhưng Khắc Tiệp lại vô tình tiết lộ Ngọc Trinh có tình mới

Đăng ảnh thân thiết, nhưng Khắc Tiệp lại vô tình tiết lộ Ngọc Trinh có tình mới

Trên trang cá nhân của mình, Vũ Khắc Tiệp tiết lộ 'Nữ hoàng nội y' - Ngọc Trinh đã có tình mới.

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Từ khóa:   Ngọc Trinh chụp ảnh nude nữ hoàng nội y

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