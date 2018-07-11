Từng ra mặt bảo vệ, vợ Phạm Anh Khoa bất ngờ hé lộ sự thật cuộc sống hôn nhân sau scandal gạ tình

Hậu trường 11/07/2018 11:54

Vợ Phạm Anh Khoa chia sẻ bức ảnh bí ẩn như ngầm thông báo về mối quan hệ vợ chồng sau hàng loạt ồn ào đời tư.

Hồi cuối tháng 4, Rocker Phạm Anh Khoa bất ngờ bị vướng vào scandal gạ tình hàng loạt mỹ nhân mới nổi như Phạm Lịch, Nga My, M.P. Sau nhiều lần chối quanh co, Phạm Anh Khoa tiếp tục "đổ thêm dầu vào lửa" khi khẳng định "Vỗ mông là một cách chào hỏi bình thường trong showbiz".

Câu nói này khiến không chỉ làng giải trí mà khắp các trang mạng xã hội gần như "dậy sóng". Trước sự phản ứng dữ dội từ phía khán giả, các nhãn hàng và hàng loạt chương trình lớn đã hủy hợp đồng quảng cáo, show diễn của Phạm Anh Khoa. Quá áp lực, nam ca sĩ buộc phải ra mặt xin lỗi vào giữa tháng 5/2018. Kể từ đó đến nay, Phạm Anh Khoa gần như vắng bóng hoàn toàn ở các sự kiện. Anh cũng không chia sẻ bất cứ thông tin nào về tình hình sức khỏe trên mạng xã hội.

Từng ra mặt bảo vệ, vợ Phạm Anh Khoa bất ngờ hé lộ sự thật cuộc sống hôn nhân sau scandal gạ tình - Ảnh 1
Vợ Phạm Anh Khoa đăng ảnh ngồi kế bên chồng sau nhiều sóng gió - Ảnh: FBNV

Mới đây, bà xã nam ca sĩ - chị Thùy Trang đã hé lộ một bức ảnh Phạm Anh Khoa ngồi buồn rầu với dáng vẻ mệt mỏi. Có vẻ như, anh vẫn chưa vượt qua được cú sốc quá lớn khi bị khán giả và nhiều đồng nghiệp quay lưng.

May mắn thay, nam ca sĩ vẫn có vợ kề bên sát cánh trong khoảng thời gian khó khăn nhất. Hồi tháng 5, chị Thùy Trang cũng có mặt trong buổi họp báo Phạm Anh Khoa chính thức xin lỗi khán giả. Hình ảnh người vợ hiền, luôn cúi mặt đứng nép ở một góc chờ đợi chồng trả lời báo chí khiến không ít cư dân mạng xót xa.

Từng ra mặt bảo vệ, vợ Phạm Anh Khoa bất ngờ hé lộ sự thật cuộc sống hôn nhân sau scandal gạ tình - Ảnh 2
Trước đó, vợ Phạm Anh Khoa đăng ảnh nương tựa vào bạn thân Tăng Thanh Hà - Ảnh: FBNV
Từng ra mặt bảo vệ, vợ Phạm Anh Khoa bất ngờ hé lộ sự thật cuộc sống hôn nhân sau scandal gạ tình - Ảnh 3
Dù chồng thừa nhận có những hành động khó hiểu với các cô gái nhưng Vợ Phạm Anh Khoa vẫn chọn cách tha thứ - Ảnh: FBNV
Vợ ca sĩ Phạm Anh Khoa xuất hiện xinh tươi sau scandal chồng bị tố gạ tình

Vợ ca sĩ Phạm Anh Khoa xuất hiện xinh tươi sau scandal chồng bị tố gạ tình

Vợ nam ca sĩ Phạm Anh Khoa đã trở lại dùng facebook cá nhân sau gần hai tháng im lìm vì scandal “gây bão” của chồng.

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