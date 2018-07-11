Từng ra mặt bảo vệ, vợ Phạm Anh Khoa bất ngờ hé lộ sự thật cuộc sống hôn nhân sau scandal gạ tình

Hồi cuối tháng 4, Rocker Phạm Anh Khoa bất ngờ bị vướng vào scandal gạ tình hàng loạt mỹ nhân mới nổi như Phạm Lịch, Nga My, M.P. Sau nhiều lần chối quanh co, Phạm Anh Khoa tiếp tục "đổ thêm dầu vào lửa" khi khẳng định "Vỗ mông là một cách chào hỏi bình thường trong showbiz".

Câu nói này khiến không chỉ làng giải trí mà khắp các trang mạng xã hội gần như "dậy sóng". Trước sự phản ứng dữ dội từ phía khán giả, các nhãn hàng và hàng loạt chương trình lớn đã hủy hợp đồng quảng cáo, show diễn của Phạm Anh Khoa. Quá áp lực, nam ca sĩ buộc phải ra mặt xin lỗi vào giữa tháng 5/2018. Kể từ đó đến nay, Phạm Anh Khoa gần như vắng bóng hoàn toàn ở các sự kiện. Anh cũng không chia sẻ bất cứ thông tin nào về tình hình sức khỏe trên mạng xã hội.