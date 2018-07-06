Tăng Thanh Hà tựa đầu vào vai vợ Phạm Anh Khoa, dân tình xót xa khi phát hiện điểm này

Tăng Thanh Hà và Thùy Trang – bà xã của ca sĩ Phạm Anh Khoa có mối quan hệ khá tốt. Cả hai cũng không ít lần đăng tải khoảnh khắc vui vẻ mỗi khi gặp mặt hội bạn thân làm nhiều người ngưỡng mộ.

Cách đây không lâu, Hà Tăng còn không quên gửi lời động viên giữa lúc Thùy Trang mệt mỏi vì scandal gạ tình của chồng. Nữ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc làm nhiều người cảm phục khi chứng tỏ rằng dù có chuyện gì xảy ra thì cô luôn bên cạnh người bạn thân gắn bó 10 năm của mình.