Tăng Thanh Hà tựa đầu vào vai vợ Phạm Anh Khoa, dân tình xót xa khi phát hiện điểm này

Vẻ ngoài tiều tụy, kém sắc của bà xã Phạm Anh Khoa vừa được Tăng Thanh Hà đăng tải khiến nhiều người không khỏi lo lắng.
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Tăng Thanh Hà và Thùy Trang – bà xã của ca sĩ Phạm Anh Khoa có mối quan hệ khá tốt. Cả hai cũng không ít lần đăng tải khoảnh khắc vui vẻ mỗi khi gặp mặt hội bạn thân làm nhiều người ngưỡng mộ.
Cách đây không lâu, Hà Tăng còn không quên gửi lời động viên giữa lúc Thùy Trang mệt mỏi vì scandal gạ tình của chồng. Nữ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc làm nhiều người cảm phục khi chứng tỏ rằng dù có chuyện gì xảy ra thì cô luôn bên cạnh người bạn thân gắn bó 10 năm của mình.
Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Tăng Thanh Hà vừa chia sẻ hình ảnh tựa đầu vào vai người bạn thân Thùy Trang. Tuy nhiên, điều công chúng chú ý nhất lại chính là vẻ ngoài tiều tụy, sút cân đột ngột của vợ Phạm Anh Khoa. Nhìn vào hình ảnh này, công chúng suy đoán, có lẽ những lùm xùm của Phạm Anh Khoa cách đây không lâu đã ảnh hưởng không nhỏ đến Thùy Trang.