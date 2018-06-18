Sau 3 năm khoe bánh kem 'thảm họa', đây là cách Tăng Thanh Hà khoe vườn hồng tự trồng

Hậu trường 18/06/2018 14:21

Nhiều người bất ngờ khi Tăng Thành Hà tỉ mẫn chụp từng bông hồng đăng lên mạng xã hội để khoe thành quả.

Ba năm trước, Tăng Thanh Hà từng khiến nhiều người choáng váng khi khoe trình làm bánh kem không thể vụng về hơn. Tuy mất khá nhiều thời gian để hoàn thành các công đoạn nhưng thành quả của "Ngọc nữ" điện ảnh Việt bị chê là "chiếc bánh xấu chưa từng nhìn thấy".

Cũng vì phi vụ làm bánh đó mà nhiều người nghĩ rằng Hà Tăng chỉ có đóng phim là giỏi, còn những công việc nội trợ thì thua xa người bình thường. Tuy nhiên, mới đây bà xã doanh nhân Louis Nguyễn khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ loạt ảnh chụp vườn hồng do mình tự tay trồng và chăm bón. Tuy không có quá nhiều loại hoa nhưng khu vườn nhà Hà Tăng vẫn mướt mắt với những bông hồng có giống ngoại nhập. Nhờ được chủ nhân chăm bón cẩn thận, các cây hoa đua nhau khoe sắc rực rỡ trước sân nhà khiến ai nhìn vào cũng thích mê.

Sau 3 năm khoe bánh kem 'thảm họa', đây là cách Tăng Thanh Hà khoe vườn hồng tự trồng - Ảnh 1
Tăng Thanh Hà khoe sắc cùng bông hồng ngoại lai - Ảnh: Internet
Sau 3 năm khoe bánh kem 'thảm họa', đây là cách Tăng Thanh Hà khoe vườn hồng tự trồng - Ảnh 2
Tăng Thanh Hà thích thú với những bông hoa trong vườn nhà - Ảnh: Internet
Sau 3 năm khoe bánh kem 'thảm họa', đây là cách Tăng Thanh Hà khoe vườn hồng tự trồng - Ảnh 3
Sau 3 năm khoe bánh kem 'thảm họa', đây là cách Tăng Thanh Hà khoe vườn hồng tự trồng - Ảnh 4
Cận cảnh những bông hoa do tự tay 'Ngọc nữ' điện ảnh Việt chăm sóc - Ảnh: Internet
Sau 3 năm khoe bánh kem 'thảm họa', đây là cách Tăng Thanh Hà khoe vườn hồng tự trồng - Ảnh 5
Tăng Thanh Hà khéo chăm sóc hoa chứ không vụng về như làm bánh - Ảnh: Internet
Sau 3 năm khoe bánh kem 'thảm họa', đây là cách Tăng Thanh Hà khoe vườn hồng tự trồng - Ảnh 6

 

Sau 3 năm khoe bánh kem 'thảm họa', đây là cách Tăng Thanh Hà khoe vườn hồng tự trồng - Ảnh 7
Khung cảnh thơ mộng nhà Hà Tăng khiến nhiều người thích mê - Ảnh: Internet
Sau 3 năm khoe bánh kem 'thảm họa', đây là cách Tăng Thanh Hà khoe vườn hồng tự trồng - Ảnh 8
Sau 3 năm khoe bánh kem 'thảm họa', đây là cách Tăng Thanh Hà khoe vườn hồng tự trồng - Ảnh 9
Tăng Thanh Hà tự tay tưới và ngắt tỉa lá vàng cho cây mỗi sáng - Ảnh: Internet
Sau 3 năm khoe bánh kem 'thảm họa', đây là cách Tăng Thanh Hà khoe vườn hồng tự trồng - Ảnh 10
Cận cảnh chiếc bánh kem 'thảm họa' do Tăng Thanh Hà làm cách đây 3 năm - Ảnh: Internet
Tăng Thanh Hà bất ngờ xuất hiện bên cạnh Thùy Trang - bà xã Phạm Anh Khoa

Tăng Thanh Hà bất ngờ xuất hiện bên cạnh Thùy Trang - bà xã Phạm Anh Khoa

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