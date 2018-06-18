Sau 3 năm khoe bánh kem 'thảm họa', đây là cách Tăng Thanh Hà khoe vườn hồng tự trồng

Nhiều người bất ngờ khi Tăng Thành Hà tỉ mẫn chụp từng bông hồng đăng lên mạng xã hội để khoe thành quả.
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Ba năm trước, Tăng Thanh Hà từng khiến nhiều người choáng váng khi khoe trình làm bánh kem không thể vụng về hơn. Tuy mất khá nhiều thời gian để hoàn thành các công đoạn nhưng thành quả của "Ngọc nữ" điện ảnh Việt bị chê là "chiếc bánh xấu chưa từng nhìn thấy".
Cũng vì phi vụ làm bánh đó mà nhiều người nghĩ rằng Hà Tăng chỉ có đóng phim là giỏi, còn những công việc nội trợ thì thua xa người bình thường. Tuy nhiên, mới đây bà xã doanh nhân Louis Nguyễn khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ loạt ảnh chụp vườn hồng do mình tự tay trồng và chăm bón. Tuy không có quá nhiều loại hoa nhưng khu vườn nhà Hà Tăng vẫn mướt mắt với những bông hồng có giống ngoại nhập. Nhờ được chủ nhân chăm bón cẩn thận, các cây hoa đua nhau khoe sắc rực rỡ trước sân nhà khiến ai nhìn vào cũng thích mê.