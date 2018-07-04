Mẹ hai con Tăng Thanh Hà khoe tư thế trồng cây chuối trong trang phục gợi cảm khó cưỡng

Hậu trường 04/07/2018 15:51

"Ngọc nữ" làng điện ảnh Việt khiến nhiều người thích thú khi khoe vóc dáng đẹp miễn chê trong tư thế tập Yoga siêu khó.

Mới đây, Tăng Thanh Hà gây chú ý khi chia sẻ lên trang cá nhân clip ghi lại khoảnh tập Yoga trong tư thế trồng cây chuối. "Ngọc nữ" làng điện ảnh Việt khéo léo chọn góc quay ngược sáng để khoe trọn đường cong quyến rũ của cơ thể. Có thể thấy, nữ diễn viên tập Yoga khá điêu luyện khi tự tin đưa hai chân lên cao và giữ để nguyên tư thế đó trong thời gian rất lâu.

Chú thích vào clip đăng tải, Tăng Thanh Hà tiết lộ rằng đây là lần đầu tiên thử thách với tư thế khó này. Cô viết: "First time trying this new pose" (Tạm dịch: Lần đầu thử tư thế mới). Tuy vậy, bà xã Louis Nguyễn tỏ ra khá tự tin chứ không hề lúng túng hay lo lắng. Dưới bài viết trên, nhiều người dành tặng những lời khen có cánh và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự chăm chỉ của nữ chính Bỗng dưng muốn khóc.

Clip Tăng Thanh Hà trồng cây chuối khiến nhiều fan ngưỡng mộ

Mẹ hai con Tăng Thanh Hà khoe tư thế trồng cây chuối trong trang phục gợi cảm khó cưỡng - Ảnh 1
Tăng Thanh Hà dành mỗi ngày 1 đến 2 tiếng để tập Yoga - Ảnh: Internet

Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào hồi tháng 11/2012. Sau 6 năm mặn nồng bên nhau, cặp đôi đã sinh được hai con đủ nếp đủ tẻ. "Ngọc nữ" điện ảnh Việt nhiều lần dính nghi án mang thai con thứ 3 nhưng tất cả chỉ là tin đồn.

Có thể nói, dù đã hai lần vượt cạn nhưng mỹ nhân sinh năm 1986 vẫn sở hữu nhan sắc tươi trẻ khiến bao người thầm ngưỡng mộ. Ngoài thời gian giúp chồng công việc kinh doanh, Hà Tăng tranh thủ đi làm đẹp và dành mỗi ngày 1 đến 1 tiếng tập Yoga để giữ dáng.

Mẹ hai con Tăng Thanh Hà khoe tư thế trồng cây chuối trong trang phục gợi cảm khó cưỡng - Ảnh 2
Mẹ hai con Tăng Thanh Hà khoe tư thế trồng cây chuối trong trang phục gợi cảm khó cưỡng - Ảnh 3
Bí quyết giữ dáng của Hà Tăng là chăm chỉ luyện tập thể thao mỗi ngày - Ảnh: Internet
Hậu áo tắm, Tăng Thanh Hà lại trở về với phong cách "ngọc nữ" đẹp hút hồn

Hậu áo tắm, Tăng Thanh Hà lại trở về với phong cách "ngọc nữ" đẹp hút hồn

Sau khi "dìm hàng" nhiều mỹ nhân showbiz bằng hai bức hình áo tắm nóng bỏng, Tăng Thanh Hà lại đẹp dịu dàng với phong cách ngọc nữ quen thuộc.

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Từ khóa:   Tăng Thanh Hà Tăng Thanh Hà tập Yoga Ngọc nữ điện ảnh Việt

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