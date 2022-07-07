Sau khi đôi bên lời qua tiếng lại, Tùng Min và người bạn xông vào đánh anh trước sự chứng kiến của nhiều người. Sau đó, anh đến công an phường An Phú, Quận 2, TP.HCM trình báo vụ việc và làm kiểm tra, chứng nhận thương tích tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao thông tin diễn viên Tùng Min bị tố hành hung quản lý cũ là anh Hoàng Anh. Cụ thể, theo bài tố của Hoàng Anh, Tùng Min và người bạn hẹn gặp Hoàng Anh ở một cửa hàng tiện lợi thuộc chung cư nơi diễn viên sống để giải quyết tranh chấp công việc trước đây.

Liên quan đến sự việc này, diễn viên Tùng Min đã đăng bài viết dài phản hồi về thông tin "đánh quản lý cũ" cùng nhiều ảnh chụp, video liên quan vụ việc. Tùng Min cho biết những thông tin Hoàng Anh chia sẻ là một chiều. Cụ thể, anh không đánh quản lý cũ, đôi bên chỉ xảy ra việc giằng co. Về quan hệ công việc, Tùng Min nhấn mạnh đôi bên chưa từng ký kết hợp đồng, chỉ là thử làm việc. Những thông tin bên lề khác, anh từ chối bình luận.

Trong bài đăng, Hoàng Anh cũng chia sẻ từng hỗ trợ Tùng Min rất nhiều trong công việc như cho mượn điện thoại để quay video làm hình ảnh, dùng mối quan hệ riêng để tìm công việc, tự chi trả chi phí đi lại, cho vay tiền... trước khi xảy ra tranh chấp hiện tại.

Cụ thể, Tùng Min viết: "Trên những bức hình chính anh Hoàng Anh đăng tải không có dấu hiệu của việc bóp cổ hay đấm đá như anh nói". Diễn viên còn đăng kèm 2 bản tường trình của bảo vệ chung cư đều không ghi nhận xảy ra vụ ẩu đả. Về việc không thể trích xuất camera, Tùng Min cung cấp bản ghi của ban quản lý chung cư cho thấy việc camera sảnh chính bị hỏng từ trước là hoàn toàn khách quan.

Về số tiền nợ, Tùng Min đăng tải bản thu chi trong giai đoạn còn làm việc với Hoàng Anh. Theo đó, anh không quỵt tiền hay vô ơn, cho rằng quản lý cũ đã quy chụp vô căn cứ, ảnh hưởng đến uy tín của mình.

Về nghi vấn tráo đổi điện thoại, Tùng Min khẳng định: "Việc anh nói tôi tráo đổi điện thoại rất vô lý vì bản vàng (gold) còn đắt hơn bản trắng. Trước khi trả điện thoại, tôi phải sao chép toàn bộ dữ liệu sang điện thoại mới và reset điện thoại cũ là tất nhiên. Tôi nghèo nhưng không bao giờ phải đi tráo đổi điện thoại cả. Nếu anh ấy không có bằng chứng, đây sẽ là lời vu khống, xúc phạm".

Vợ chồng diễn viên Tùng Min lên tiếng về việc bị tố hành hung quản lý cũ - Ảnh: Internet

Theo thông tin của Vietnamnet, Tùng Min cũng đã đến làm việc với Công an phường An Phú (Quận 2, TP.HCM) và tiếp tục có buổi làm việc vào 10h ngày 8/7. Diễn viên nhấn mạnh, anh không bị triệu tập mà chủ động liên hệ làm việc để vụ việc sáng tỏ.

Diễn viên nói thêm, ban đầu anh và quản lý cũ làm việc cùng nhau rất tốt. Hoàng Anh từng nhiều lần ra mặt bảo vệ quyền lợi cho anh. Tuy nhiên trong quá trình làm việc, Tùng Min dần thấy sợ, không muốn tiếp tục quan hệ công việc với Hoàng Anh nữa. Tùng Min cũng gửi lời xin lỗi vì để hình ảnh của mình vướng vào những chuyện tiêu cực và làm mất thời gian của khán giả. Anh chia sẻ lần cuối, mong khép lại vụ ồn ào.

Sau những chia sẻ của Tùng Min, trao đổi với Vietnamnet, Hoàng Anh cho biết: "Phía công an phường An Phú (Quận 2, TP.HCM) vừa gọi hỏi tôi muốn giải quyết vụ việc theo hướng nào. Tôi nói rằng muốn xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tôi không bị thương tích nặng nhưng tinh thần hoảng loạn, sợ hãi vì bị đe dọa, hành hung. Những gì đã cần nói, tôi đã nói xong. Tôi không chia sẻ lại hay thay đổi điều gì. Họ chia sẻ gì là việc của họ". Anh nói thêm vẫn sẽ tiếp tục đòi số tiền gần 50 triệu đồng và chiếc điện thoại đã cho Tùng Min mượn vì đó là tài sản của mình.

Phản hồi Zingnews về lời tố cáo của quản lý cũ, stylist Pông Chuẩn - vợ diễn viên Tùng Min cũng chia sẻ: “Về việc Hoàng Anh tố cáo Tùng Min hành hung, chúng tôi giải thích thế nào cũng được cho là thanh minh. Do đó, trong chiều 6/7, chúng tôi đã có buổi làm việc trực tiếp với ban quản lý tòa nhà xin trích xuất camera để làm bằng chứng. Tuy nhiên, camera khu vực này không hoạt động. Sau nhiều động thái xin trích xuất các camera xung quanh không có kết quả, chúng tôi làm việc với ban bảo vệ. Phía tòa nhà sẵn sàng ra công an phường đối chất về việc không hề có xô xát, hành hung nào nghiêm trọng như lời anh Hoàng Anh miêu tả”.

Pông Chuẩn nhấn mạnh: “Còn chuyện quỵt tiền hoàn toàn bịa đặt. Bất cứ khi nào anh Hoàng Anh yêu cầu, chúng tôi cũng chuyển khoản trả đúng hẹn dù điều đó không nằm trong thỏa thuận ban đầu”.

Hiện, vụ việc vẫn đang gây xôn xao trên mạng xã hội.