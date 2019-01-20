Từng khóc nức nở vì phải trả nợ 20 tỷ giúp mẹ, đây là cách Đàm Vĩnh Hưng báo hiếu

Đàm Vĩnh Hưng tổ chức sinh nhật hoành tráng cho mẹ sau nhiều năm tiết lộ phải trả một khoản nợ lớn thay bà.

Tối 19/1, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã tổ chức sinh nhật cho mẹ ruột tại một nhà hàng sang trọng ở TP.HCM. Đông đảo bạn bè và đồng nghiệp trong giới như Dương Triệu Vũ, Ngọc Thanh Tâm và một số nghệ sĩ khác đã đến chúc mừng.

Tại bữa tiệc, “Ông hoàng nhạc Việt” cười rất tươi và không quên cảm ơn mọi người đã đến chung vui cùng gia đình. Nhiêu đó thôi đủ để thấy, Đàm Vĩnh Hưng rất có hiếu với mẹ đẻ. Thời điểm cuối năm này, anh cũng rất bận rộn với lịch trình dày đặc nhưng vẫn dành thời gian chăm sóc mẹ với những cử chỉ tình cảm như cắt tóc giúp bà, tổ chức sinh nhật ấm áp và quan tâm gia đình nhiều hơn.

Đàm Vĩnh Hưng tổ chức sinh nhật cho mẹ ruột tại một nhà hàng sang trọng - Ảnh: Internet

Nam ca sĩ chứng minh mối quan hệ giữa hai mẹ con đã tốt đẹp trở lại - Ảnh: Internet

Không chỉ tổ chức sinh nhật hoành tráng cho mẹ mà bình thường Đàm Vĩnh Hưng cũng chăm sóc bà rất chu đáo - Ảnh: Internet

Sự hiếu thảo của giọng ca 'Yêu tận cùng, đau tận cùng' khiến nhiều người xúc động - Ảnh: Internet

Hai năm trước, Đàm Vĩnh Hưng từng livestream khóc rất nhiều khi tiết lộ mẹ ruột nợ tới 20 tỷ khiến anh phải dốc hết tài sản trả giúp. Tuy nhiên, thời gian qua mối quan hệ giữa mẹ con họ đã tốt đẹp trở lại. Tuy trải qua tuổi thơ vất vả, thiếu thốn tình cảm từ mẹ nhưng Đàm Vĩnh Hưng giờ đây lại rất có hiếu khiến ai cũng xúc động.

Đàm Vĩnh Hưng được khen hiếu thảo khi tự tay làm việc ý nghĩa để mừng sinh nhật mẹ Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhận được nhiều lời ngợi khen từ bạn bè và người hâm mộ khi tự tay làm tóc cho mẹ để chúc mừng sinh nhật.

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