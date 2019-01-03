Mỹ Tâm ngại ngùng vì Đàm Vĩnh Hưng thoải mái ôm hôn ở chốn đông người

Giữa nơi đông người, Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm thoải mái thể hiện những cử chỉ tình tứ khiến fan rụng tim.
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Thời gian qua, Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm tham gia khá nhiều chương trình truyền hình cùng nhau. Trước mặt đông đảo khán giả, cặp đôi không ít lần trao nhau những cử chỉ tình tứ như nắm tay, ôm hôn hoặc liếc mắt đưa tình. Khi ngồi trên ghế nóng, hai nghệ sĩ cũng liên tục 'thả thính' khiến nhiều fan bấn loạn.
Tuy không thừa nhận yêu nhau nhưng dường như Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng đều xem đối phương là người đặc biệt. Họ luôn tỏ ra hào hứng mỗi khi nói về nhau khiến người hâm mộ lại tiếp tục nuôi hy vọng về một kết thúc bất ngờ.
Đàm Vĩnh Hưng từng tiết lộ Mỹ Tâm chính là người đặc biệt nhất cuộc đời anh. Thậm chí, "Ông hoàng nhạc Việt" còn nhiều lần tuyên bố sẽ không lấy vợ nếu cô dâu không phải là giọng ca Họa mi tóc nâu. Giữ lời hứa đó, nhiều năm qua Đàm Vĩnh Hưng vẫn lẻ bóng một mình.
Tuy nam ca sĩ một vài lần hé lộ về người yêu trong bóng tối nhưng chưa một ai được biết danh tính. Nhiều người bán tín bán nghi rằng, phải chăng Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm vẫn đang chờ đợi một thời điểm thích hợp để chính thức đến với nhau.