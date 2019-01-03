Mỹ Tâm ngại ngùng vì Đàm Vĩnh Hưng thoải mái ôm hôn ở chốn đông người

Thời gian qua, Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm tham gia khá nhiều chương trình truyền hình cùng nhau. Trước mặt đông đảo khán giả, cặp đôi không ít lần trao nhau những cử chỉ tình tứ như nắm tay, ôm hôn hoặc liếc mắt đưa tình. Khi ngồi trên ghế nóng, hai nghệ sĩ cũng liên tục 'thả thính' khiến nhiều fan bấn loạn.

Tuy không thừa nhận yêu nhau nhưng dường như Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng đều xem đối phương là người đặc biệt. Họ luôn tỏ ra hào hứng mỗi khi nói về nhau khiến người hâm mộ lại tiếp tục nuôi hy vọng về một kết thúc bất ngờ.