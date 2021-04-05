Xuất hiện trong ảnh là 2 người con út của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và người vợ sau - doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên. Cả 3 sở hữu ngoại hình cực kỳ nổi bật, thần thái sang chảnh ngút ngàn miễn chê.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn không còn là cái tên xa lạ với cộng đồng mạng, khi chi 30 tỷ đồng để giúp phòng chống dịch bệnh covid-19 tại Việt Nam. Không chỉ vậy, cả gia đình ông đều được cư dân mạng săn đón, Tiên Nguyễn - Hiếu nguyễn là những cái tên đình đám nhất, sang chảnh nhất trong hội rich kid Việt Nam. Thậm chí, độ nổi tiếng của họ chẳng kém cạnh bất kỳ ngôi sao lớn nào trong làng giải trí. Không chỉ được biết đến với danh xưng "cậu ấm, cô chiêu", Tiên Nguyễn - Hiếu Nguyễn cũng khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên vì độ đẹp trai, xinh gái của mình được cho là thừa hưởng từ bố Johnathan và mẹ Thủy Tiên.

Xuất hiện trong ảnh là 2 vị thiếu gia, tiểu thư cùng mẹ mình, bà Thủy Tiên - Ảnh: Internet Mới đây, để chúc mừng lễ Phục Sinh, gia đình Tiên Nguyễn đã đầu tư chụp một bộ ảnh cực xịn xò, ai nhìn vào cũng đều thấy được sự khí chất và sang chảnh. Xuất hiện trong ảnh là 2 vị thiếu gia, tiểu thư cùng mẹ mình, bà Thủy Tiên. Được biết, bà Lê Hồng Thủy Tiên trước đây từng là tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines, bà cũng từng là nữ diễn viên nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ khắp cả nước. Sau khi lập gia đình, bà Thủy Tiên rút lui khỏi showbiz và trở thành Tổng giám đốc Công ty IPP.

Qua bộ ảnh, cộng đồng mạng đã không ngớt lời khen ngợi trước cách bảo dưỡng nhan sắc của bà Thủy Tiên. Khi ở tuổi 51 bà vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp được cho là không thua kém con gái Tiên Nguyễn. Qua bộ ảnh, cộng đồng mạng không ngớt lời khen ngợi trước cách bảo dưỡng nhan sắc của bà Thủy Tiên - Ảnh: Internet Tiên Nguyễn đăng tải ảnh chụp cùng mẹ Thủy Tiên trên trang cá nhân - Ảnh: Internet Nhan sắc và độ trẻ trung của bà Lê Hồng Thủy Tiên được cho là không thua kém con gái Tiên Nguyễn - Ảnh: Internet Ngắm xong bộ ảnh, nhiều cư dân mạng đã hiểu vì sao Tiên Nguyễn - Hiếu Nguyễn luôn bị gọi tên trong các nhóm trai xinh, gái đẹp - Ảnh: Internet Ngắm xong bộ ảnh, nhiều cư dân mạng đã hiểu vì sao Tiên Nguyễn - Hiếu Nguyễn luôn bị gọi tên trong các nhóm trai xinh, gái đẹp trên mạng xã hội. Tuy là một trong những rich kid có cuộc sống sang chảnh bậc nhất nhưng đời tư của Tiên Nguyễn - Hiếu Nguyễn khá giản dị và kín đáo, đã rất lâu rồi cộng đồng mạng mới có dịp ngắm bộ ảnh của gia đình họ.

Đăng ảnh tình tứ bên trai lạ, Lý Nhã Kỳ úp mở chuyện hẹn hò vào ngày Cá tháng Tư Đồng hồ vừa điểm qua ngày 1/4, diễn viên Lý Nhã Kỳ liền đăng ảnh e ấp bên 'trai lạ', câu caption úp mở khiến cư dân mạng vô cùng tò mò 'Ai tin thì tin mà không tin thì thôi nha. Thử làm lớn chuyện 1 lần nè'.

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