Tung bộ ảnh đón lễ Phục Sinh, vợ con tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến cư dân mạng trầm trồ vì độ thần thái và sang chảnh hết nấc

Hậu trường 05/04/2021 13:07

Xuất hiện trong ảnh là 2 người con út của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và người vợ sau - doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên. Cả 3 sở hữu ngoại hình cực kỳ nổi bật, thần thái sang chảnh ngút ngàn miễn chê.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn không còn là cái tên xa lạ với cộng đồng mạng, khi chi 30 tỷ đồng để giúp phòng chống dịch bệnh covid-19 tại Việt Nam. Không chỉ vậy, cả gia đình ông đều được cư dân mạng săn đón, Tiên Nguyễn - Hiếu nguyễn là những cái tên đình đám nhất, sang chảnh nhất trong hội rich kid Việt Nam. Thậm chí, độ nổi tiếng của họ chẳng kém cạnh bất kỳ ngôi sao lớn nào trong làng giải trí.

Không chỉ được biết đến với danh xưng "cậu ấm, cô chiêu", Tiên Nguyễn - Hiếu Nguyễn cũng khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên vì độ đẹp trai, xinh gái của mình được cho là thừa hưởng từ bố Johnathan và mẹ Thủy Tiên.

ty phu jonhnathan 1
Xuất hiện trong ảnh là 2 vị thiếu gia, tiểu thư cùng mẹ mình, bà Thủy Tiên - Ảnh: Internet

Mới đây, để chúc mừng lễ Phục Sinh, gia đình Tiên Nguyễn đã đầu tư chụp một bộ ảnh cực xịn xò, ai nhìn vào cũng đều thấy được sự khí chất và sang chảnh.

Xuất hiện trong ảnh là 2 vị thiếu gia, tiểu thư cùng mẹ mình, bà Thủy Tiên. Được biết, bà Lê Hồng Thủy Tiên trước đây từng là tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines, bà cũng từng là nữ diễn viên nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ khắp cả nước. Sau khi lập gia đình, bà Thủy Tiên rút lui khỏi showbiz và trở thành Tổng giám đốc Công ty IPP.

Qua bộ ảnh, cộng đồng mạng đã không ngớt lời khen ngợi trước cách bảo dưỡng nhan sắc của bà Thủy Tiên. Khi ở tuổi 51 bà vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp được cho là không thua kém con gái Tiên Nguyễn.

ty phu jonhnathan 2
Qua bộ ảnh, cộng đồng mạng không ngớt lời khen ngợi trước cách bảo dưỡng nhan sắc của bà Thủy Tiên - Ảnh: Internet
ty phu jonhnathan 3
Tiên Nguyễn đăng tải ảnh chụp cùng mẹ Thủy Tiên trên trang cá nhân - Ảnh: Internet
ty phu jonhnathan 4
Nhan sắc và độ trẻ trung của bà Lê Hồng Thủy Tiên được cho là không thua kém con gái Tiên Nguyễn -  Ảnh: Internet
ty phu jonhnathan 5
Ngắm xong bộ ảnh, nhiều cư dân mạng đã hiểu vì sao Tiên Nguyễn - Hiếu Nguyễn luôn bị gọi tên trong các nhóm trai xinh, gái đẹp - Ảnh: Internet

Ngắm xong bộ ảnh, nhiều cư dân mạng đã hiểu vì sao Tiên Nguyễn - Hiếu Nguyễn luôn bị gọi tên trong các nhóm trai xinh, gái đẹp trên mạng xã hội. Tuy là một trong những rich kid có cuộc sống sang chảnh bậc nhất nhưng đời tư của Tiên Nguyễn - Hiếu Nguyễn khá giản dị và kín đáo, đã rất lâu rồi cộng đồng mạng mới có dịp ngắm bộ ảnh của gia đình họ.

Đăng ảnh tình tứ bên trai lạ, Lý Nhã Kỳ úp mở chuyện hẹn hò vào ngày Cá tháng Tư

Đăng ảnh tình tứ bên trai lạ, Lý Nhã Kỳ úp mở chuyện hẹn hò vào ngày Cá tháng Tư

Đồng hồ vừa điểm qua ngày 1/4, diễn viên Lý Nhã Kỳ liền đăng ảnh e ấp bên 'trai lạ', câu caption úp mở khiến cư dân mạng vô cùng tò mò 'Ai tin thì tin mà không tin thì thôi nha. Thử làm lớn chuyện 1 lần nè'.

Xem thêm
Từ khóa:   doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn Tiên Nguyễn Hiếu Nguyễn

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 45 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 48 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 2 giờ 4 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026