Cận cảnh nhan sắc ngày càng 'thăng hạng' của Tường Vi, thí sinh từng được khen đẹp nhất cuộc thi chuyển giới

Nếu không biết và không theo dõi Tường Vi chắc không ai nghĩ cô nàng là người đẹp chuyển giới.
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Nguyễn Phạm Tường Vi sinh năm 1997, đến từ Đắk Nông, từng được đánh giá cao và kỳ vọng sẽ đăng quang ngôi vị Hoa Hậu chuyển giới tại cuộc thi Đại sứ Hoàn Mỹ 2020. Tuy chỉ dừng lại ở vị trí Á Hậu 2 nhưng Tường Vi vẫn nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của khán giả.
Người đẹp sở hữu chiều cao 1m66, số đo ba vòng 83 - 60 - 92 và khuôn mặt xinh xắn tự nhiên. Nhiều khán giả dành những lời khen có cánh cho cô nàng: "Tường Vi đẹp không còn gì phải bàn cãi. Nét đẹp nền nã, rất Hoa Hậu. Nếu không nói chắc không ai nghĩ cô ấy là người chuyển giới".
Từ sau cuộc thi Đại sứ Hoàn Mỹ 2020, Tường Vi luôn chăm chỉ xây dựng hình ảnh, ngoài việc tham gia các chương trình từ thiện, thiện nguyện thì cô nàng vẫn có mặt trong hầu hết các show diễn thời trang trong nước.
Cũng từ sau cuộc thi, nhiều cộng đồng mạng cho rằng nét đẹp của Tường Vi ngày càng mặn mà và mềm mại hơn. Ngoài đời, cô nàng gây ấn tượng với gu ăn mặc thời thượng, người đẹp có ngoại hình được cho là "mặc gì cũng đẹp". Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, Tường Vi luôn mang lại ấn tượng đặc biệt với nụ cười rạng rỡ, tràn đầy năng lượng luôn thường trực sẵn trên môi.
Tường Vi cũng chia sẻ về đời sống hàng ngày của mình, cô cho biết, sau công khai chuyển giới, cô nhận được nhiều sự quan tâm và ngỏ lời làm quen từ các chàng trai. Tuy nhiên, cô chưa vội vàng nhận lời mà muốn tìm hiểu đối phương kỹ lưỡng hơn. Trong tình yêu, cô tự nhận xét mình là người hiền lành, trong sáng và vui tính.