Đón sinh nhật 40 tuổi, Lệ Quyên khiến cộng đồng mạng được phen 'ăn cẩu lương' vì độ chiều chuộng của tình trẻ

Hậu trường 31/03/2021 17:59

Sáng 31/3, Lệ Quyên cùng người tình kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu đến Hội An để tổ chức sinh nhật tuổi 40 của mình.

Sáng 31/3, Lệ Quyên gây chú ý khi đăng tải hình ảnh tình tứ bên cạnh Lâm Bảo Châu cùng đón sinh nhật 40 tuổi. Điều đặc biệt là sự đầu tư trong khâu chuẩn bị của người tình trẻ, anh chàng đã xếp nhiều cánh hoa hồng trên giường tạo thành hình trái tim cực đẹp và lãng mạn dành tặng cho Lệ Quyên.

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Lệ Quyên hạnh phúc đón sinh nhật cùng người tình - Ảnh: FB Lệ Quyên 

Qua những hình ảnh đăng tải, khán giả và fan hâm mộ có thể thấy được niềm vui và hạnh phúc của Lệ Quyên, cô không thể giấu được nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mình. Về phía Lâm Bảo Châu, anh chàng luôn nắm tay và ôm chặt eo nữ ca sĩ, dù trong bức ảnh riêng hay ảnh nhóm cùng hội bạn.

Trước đây, Lệ Quyên cũng từng khiến khán giả trầm trồ vì độ chịu chi của mình khi tổ chức sinh nhật cho tình trẻ ở một khu nghỉ dưỡng hạng sang tại Hồ Tràm.

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Cả hai luôn khiến khán giả ghen tỵ vì độ ngọt ngào dành cho nhau - Ảnh: FB Lệ Quyên 
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Lệ Quyên cùng bạn bè đón sinh nhật tại Hội An - Ảnh: FB Lệ Quyên 
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 Lâm Bảo Châu luôn nắm tay và ôm chặt eo nữ ca sĩ, dù trong bức ảnh riêng hay ảnh nhóm cùng hội bạn - Ảnh: FB Lệ Quyên 

Dù chỉ vừa mới công khai tình cảm và Lâm Bảo Châu còn kém Lệ Quyên 12 tuổi, nhưng cộng đồng mạng đều phải công nhận 2 người vô cùng đẹp đôi, nhiều người còn không tiếc lời khen cả hai không khác gì "tiên đồng, ngọc nữ".

Phía dưới bài đăng của Lệ Quyên, dân tình đã gửi rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật đến nữ ca sĩ và cũng không quên chúc cô và người tình "trăm năm hạnh phúc".

Trước ‘chị đẹp’ Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu đã từng là một cặp với nữ ca nào sĩ nào?

Trước ‘chị đẹp’ Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu đã từng là một cặp với nữ ca nào sĩ nào?

Mối tình giữa Lệ Quyên và “tình trẻ” Lâm Bảo Châu công khai khiến cộng đồng mạng cực kì thích thú và liên tục “nâng ly” chúc phúc cho nữ ca sĩ. Thế nhưng trước “chị đẹp” Lệ Quyên, người mẫu Lâm Bảo Châu cũng từng có mối tình sâu đậm với một nữ ca sĩ khác.

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