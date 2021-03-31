Đón sinh nhật 40 tuổi, Lệ Quyên khiến cộng đồng mạng được phen 'ăn cẩu lương' vì độ chiều chuộng của tình trẻ

Sáng 31/3, Lệ Quyên cùng người tình kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu đến Hội An để tổ chức sinh nhật tuổi 40 của mình.
- Lệ Quyên diện bikini khoe dáng cực nuột, gây chú ý khi xuất hiện tình tứ bên Lâm Bảo Châu
- Lâm Bảo Châu được người bí ẩn tổ chức sinh nhật bất ngờ, Lệ Quyên nhắn gửi lời ngọt ngào đến tình trẻ
Sáng 31/3, Lệ Quyên gây chú ý khi đăng tải hình ảnh tình tứ bên cạnh Lâm Bảo Châu cùng đón sinh nhật 40 tuổi. Điều đặc biệt là sự đầu tư trong khâu chuẩn bị của người tình trẻ, anh chàng đã xếp nhiều cánh hoa hồng trên giường tạo thành hình trái tim cực đẹp và lãng mạn dành tặng cho Lệ Quyên.
Qua những hình ảnh đăng tải, khán giả và fan hâm mộ có thể thấy được niềm vui và hạnh phúc của Lệ Quyên, cô không thể giấu được nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mình. Về phía Lâm Bảo Châu, anh chàng luôn nắm tay và ôm chặt eo nữ ca sĩ, dù trong bức ảnh riêng hay ảnh nhóm cùng hội bạn.
Trước đây, Lệ Quyên cũng từng khiến khán giả trầm trồ vì độ chịu chi của mình khi tổ chức sinh nhật cho tình trẻ ở một khu nghỉ dưỡng hạng sang tại Hồ Tràm.
Dù chỉ vừa mới công khai tình cảm và Lâm Bảo Châu còn kém Lệ Quyên 12 tuổi, nhưng cộng đồng mạng đều phải công nhận 2 người vô cùng đẹp đôi, nhiều người còn không tiếc lời khen cả hai không khác gì "tiên đồng, ngọc nữ".
Phía dưới bài đăng của Lệ Quyên, dân tình đã gửi rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật đến nữ ca sĩ và cũng không quên chúc cô và người tình "trăm năm hạnh phúc".