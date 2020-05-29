Từng bị chê bai ngoại hình, Miu Lê lột xác ngoạn mục hậu giảm cân, khoe body mướt mát khiến fan ‘xịt máu mũi’

Hậu trường 29/05/2020 10:17

Trên mạng xã hội, loạt hình ảnh mới nhất của nữ ca sĩ Miu Lê khiến cư dân mạng không ngừng trầm trồ, xuýt xoa vì quá xuất sắc.

Những ngày gần đây, nhan sắc của nữ ca sĩ Miu Lê liên tục trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Nhiều người nhận xét giọng ca “Yêu một người có lẽ” ngày càng xinh đẹp hậu giảm cân.

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Nhan sắc Miu Lê thăng hạng hậu giảm cân - Ảnh: Internet

Trước đó, Miu Lê từng khiến khán giả phát hoảng với thân hình thừa cân cùng vòng eo ngấn mỡ. Mỗi khi xuất hiện trên sóng truyền hình, cô nàng thường xuyên bị dân mạng trêu chọc và chê bai ngoại hình.

Tuy nhiên, nhờ kiên trì luyện tập và ăn kiêng giảm cân trong suốt 1 năm qua, Miu Lê đã đạt được thành quả mỹ mãn.

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Miu Lê từng mặc cảm vì bị ‘body shaming’ nên cô nàng rất nỗ lực trong việc thay đổi ngoại hình – Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ đã chia sẻ loạt ảnh mới đến khán giả. Qua hình ảnh đăng tải, Miu Lê khiến dân tình ngỡ ngàng khi lột xác đầy dịu dàng và nữ tính với kiểu tóc mới. Người đẹp diện đầm hoa, khoe khéo vòng eo “con kiến” cùng vòng một gợi cảm khác hẳn phong cách trước đây. Có thể thấy, sau khi cải thiện vóc dáng, Miu Lê trở nên vô cùng tự tin và quá đỗi xinh đẹp.

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Nhan sắc xinh đẹp hiện tại của Miu Lê - Ảnh: FB
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Miu Lê trở thành người truyền cảm hứng cho hội chị em chăm chỉ tập luyện giảm cân và ăn uống khoa học – Ảnh: FB

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận khen ngợi sắc vóc “chuẩn không cần chỉnh” của Miu Lê: “Trời ơi, quá xuất sắc luôn”, “Đẹp phát hờn vậy nè”, “Nay chị em đẹp rùng mình luôn đó mấy chế”, “Trời đất ơi. Bả giảm cân xong đẹp xuất sắc chưa”, “Chị để tóc này đẹp nè, nữ tính nữa”, “Cố gắng đẹp bằng chị em”…

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