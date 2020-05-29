Những ngày gần đây, nhan sắc của nữ ca sĩ Miu Lê liên tục trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Nhiều người nhận xét giọng ca “Yêu một người có lẽ” ngày càng xinh đẹp hậu giảm cân.

Nhan sắc Miu Lê thăng hạng hậu giảm cân - Ảnh: Internet

Trước đó, Miu Lê từng khiến khán giả phát hoảng với thân hình thừa cân cùng vòng eo ngấn mỡ. Mỗi khi xuất hiện trên sóng truyền hình, cô nàng thường xuyên bị dân mạng trêu chọc và chê bai ngoại hình.