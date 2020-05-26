Tuyên bố giảm cân thành công, Trấn Thành khoe ảnh như hot boy nhưng lại bị 'bóc phốt' ê chề

Hậu trường 26/05/2020 16:36

Khoe gương mặt thon gọn sau thời gian miệt mài tập luyện, thế nhưng MC Trấn Thành bất ngờ bị dân mạng soi lỗi photoshop đến mức cong cả vách tường.

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Trấn Thành thu hút sự chú ý của mọi người khi đăng tải bức ảnh selfie tươi tắn. Nam MC đình đám còn hào hứng khoe thành tích giảm cân suốt thời gian qua: "Em tuyên bố: Em ốm lại rồi nghen! Mấy cái chương trình coi mà mập mập là ghi hình cũ hết á! Chứ giờ body em êm đềm lắm".

Trong hình ảnh được đăng tải, mọi người dễ dàng nhận ra gương mặt của ông xã Hari Won thon gọn, V-line nhỏ nhắn hơn trước rất nhiều. Không chỉ vậy, da mặt của Trấn Thành cũng vô cùng mịn màng và rạng rỡ.

mc tran thanh chia se
Trấn Thành khoe gương mặt thon gọn sau thời gian giảm cân nhưng lại để lộ sơ hở - Ảnh: FB

Anh nhận được nhiều lời khen vì tinh thần kiên trì giảm cân. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, một vài dân mạng tinh ý đã soi ra điểm vô lý trong bức ảnh này. Mép cửa trong bức ảnh bị méo mó bất thường. Với chi tiết này, mọi người chỉ có thể lý giải là do Trấn Thành đã dùng phần mềm chỉnh ảnh để thu nhỏ gương mặt. Tuy nhiên, anh đã làm hơi quá tay khiến vách tường bị cong vẹo vô lý.

mc tran thanh chia se 1
Ngoại hình mũm mĩm của nam MC nhiều lần bị đồng nghiệp mang ra chọc ghẹo trên sóng truyền hình - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, số đông người hâm mộ lại không mấy để tâm đến chuyện nam MC giảm cân thành công hay không mà chỉ lo chọc ghẹo anh. "Thấy thích anh trong thân hình bồng bềnh hơn, trông nó cute gì đâu á", "Nhìn Trấn Thành trên Facebook với truyền hình giống nhau như 2 giọt nước khác mỗi cái dáng", "Anh ốm mập điều đáng yêu, thích nhất cách cư xử của anh", "Ốm hay mập không quan trọng, quan trọng là duyên dễ thương"...

Cháu gái Trấn Thành chuẩn tiềm năng diễn viên nhí tương lai, mới 2 tháng tuổi đã biểu cảm gương mặt chẳng kém gì bác!

Cháu gái Trấn Thành chuẩn tiềm năng diễn viên nhí tương lai, mới 2 tháng tuổi đã biểu cảm gương mặt chẳng kém gì bác!

Loạt ảnh mới nhất của Trấn Thành và cháu gái đã làm khán giả vô cùng thích thú vì quá dễ thương.

Xem thêm
Từ khóa:   Trấn Thành danh hài Trấn Thành Hari Won

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 34 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 5 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 7 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 24 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 10 giờ 59 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026