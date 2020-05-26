Tuyên bố giảm cân thành công, Trấn Thành khoe ảnh như hot boy nhưng lại bị 'bóc phốt' ê chề

Khoe gương mặt thon gọn sau thời gian miệt mài tập luyện, thế nhưng MC Trấn Thành bất ngờ bị dân mạng soi lỗi photoshop đến mức cong cả vách tường.

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Trấn Thành thu hút sự chú ý của mọi người khi đăng tải bức ảnh selfie tươi tắn. Nam MC đình đám còn hào hứng khoe thành tích giảm cân suốt thời gian qua: "Em tuyên bố: Em ốm lại rồi nghen! Mấy cái chương trình coi mà mập mập là ghi hình cũ hết á! Chứ giờ body em êm đềm lắm".

Trong hình ảnh được đăng tải, mọi người dễ dàng nhận ra gương mặt của ông xã Hari Won thon gọn, V-line nhỏ nhắn hơn trước rất nhiều. Không chỉ vậy, da mặt của Trấn Thành cũng vô cùng mịn màng và rạng rỡ.



Trấn Thành khoe gương mặt thon gọn sau thời gian giảm cân nhưng lại để lộ sơ hở - Ảnh: FB

Anh nhận được nhiều lời khen vì tinh thần kiên trì giảm cân. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, một vài dân mạng tinh ý đã soi ra điểm vô lý trong bức ảnh này. Mép cửa trong bức ảnh bị méo mó bất thường. Với chi tiết này, mọi người chỉ có thể lý giải là do Trấn Thành đã dùng phần mềm chỉnh ảnh để thu nhỏ gương mặt. Tuy nhiên, anh đã làm hơi quá tay khiến vách tường bị cong vẹo vô lý.

Ngoại hình mũm mĩm của nam MC nhiều lần bị đồng nghiệp mang ra chọc ghẹo trên sóng truyền hình - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, số đông người hâm mộ lại không mấy để tâm đến chuyện nam MC giảm cân thành công hay không mà chỉ lo chọc ghẹo anh. "Thấy thích anh trong thân hình bồng bềnh hơn, trông nó cute gì đâu á", "Nhìn Trấn Thành trên Facebook với truyền hình giống nhau như 2 giọt nước khác mỗi cái dáng", "Anh ốm mập điều đáng yêu, thích nhất cách cư xử của anh", "Ốm hay mập không quan trọng, quan trọng là duyên dễ thương"...

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