Đọc loạt tin nhắn ‘sến chảy nước’ của Hari Won, Trấn Thành còn chịu không nổi huống gì fan

Hậu trường 12/05/2020 14:48

Mới đây, nữ ca sĩ Hari Won lại tiếp tục khiến fan “nổi da gà” khi khoe cuộc nói chuyện đầy tình tứ cùng ông xã Trấn Thành lên trang Instagram cá nhân.

Khoảng thời gian gần đây, vợ chồng Trấn Thành và Hari Won liên tục khiến cư dân mạng “đỏ mắt” ghen tỵ khi thường xuyên thể hiện sự ngọt ngào dành cho nhau.

Mới đây, nữ ca sĩ Hari Won lại tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ cuộc nói chuyện cùng ông xã lên trang Instagram cá nhân kèm dòng trạng thái hài hước: “Muốn nghe từ ‘con điên’ từ chồng thì hãy thực hiện như tui nè”.

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Đoạn tin nhắn Hari Won chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: IG

Qua hình ảnh được chia sẻ, dù bận rộn với công việc nhưng Trấn Thành luôn quan tâm đến bà xã. Nam danh hài không chỉ thường xuyên nhắn tin cho Hari Won thông báo về công việc mà còn tâm lý hỏi vợ có muốn ăn gì không để mua về cho cô.

Đáp lại chồng, Hari Won cũng ngọt ngào không kém khi liên tục kêu nhớ chồng kèm màn “thả thính” cực đỉnh: “Em không cần gì hết ngoại trừ anh. Thà anh tặng cho ekip đồ ăn, rồi anh tặng Trấn Thành cho em được không?”, “Yêu chồng lắm, thôi anh cứ lo công việc rồi lát về thấy em ngủ là chồng ôm em ngủ nhé. Thương anh lắm”.

Câu trả lời của nữ ca sĩ khiến Trấn Thành cũng phải “nổi da gà” đến mức mắng yêu vợ là “con điên”. Thế nhưng cuối cùng, nam danh hài vẫn phải khen ngợi sự duyên dáng của bà xã kèm dòng tin nhắn: “Hari Won là nhất. Love you vợ yêu”.

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Dù là trước hay sau khi kết hôn, cặp đôi đều không ngại ngần thể hiện tình cảm trước công chúng - Ảnh: Internet

Sự tương tác “ngọt như mía lùi” này của cặp đôi khiến người hâm mộ gần như phát cuồng. Dưới bài đăng, fan không ngừng để lại bình luận bày tỏ sự thích thú: “Hai người dễ thương vậy rồi ai làm lại”, “Trời ơi, dạo này cẩu lương quá nhiều”, “Ngọt sún răng rồi nè chị”…

Giữa đêm, Hari Won nhắn tin đòi Trấn Thành ‘hô hấp’ khiến dân mạng ‘nổi da gà’ vì quá mùi mẫn

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Đọc đoạn tin nhắn đầy tình cảm mà Hari Won và Trấn Thành gửi nhau lúc nửa đêm, người hâm mộ lại được dịp xuýt xoa, ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   Trấn Thành và Hari Won Trấn Thành ca sĩ Hari Won

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