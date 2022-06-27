Từng ẵm danh xưng 'rich kid', gia thế của Á hậu Thảo Nhi 'khủng' cỡ nào?

Hậu trường 27/06/2022 20:00

Trước khi tham gia tại chiến trường nhan sắc, Thảo Nhi Lê vốn dĩ đã là một nhân vật có tầm ảnh hưởng của mạng xã hội và được ưu ái với danh xưng "rich kid".

Vượt qua hành trình dài, Lê Thảo Nhi chính thức được gọi tên vào ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Là một trong những người đẹp được chú ý từ ngày đầu ghi danh, kết quả của Thảo Nhi khiến đa số người hâm mộ hài lòng.

Tuy nhiên, trước khi tham gia tại chiến trường nhan sắc, Thảo Nhi Lê vốn dĩ đã là một nhân vật có tầm ảnh hưởng của mạng xã hội và được ưu ái với danh xưng "rich kid". Người đẹp còn nổi tiếng vì khả năng kinh doanh thời trang, làm mẫu ảnh. Instagram của cô hiện nay có gần 650.000 người theo dõi.

Từng ẵm danh xưng 'rich kid', gia thế của Á hậu Thảo Nhi 'khủng' cỡ nào? - Ảnh 1
Thảo Nhi Lê được biết đến là một hot girl của giới rich kid Việt Nam - Ảnh: FBNV

Mỹ nhân sinh năm 1994 sở hữu gương mặt sắc sảo, ưa nhìn cùng với vóc dáng chuẩn chỉnh quyến rũ. Cô được sinh ra và lớn lên tại Đức, là người con thứ hai trong gia đình có 4 anh em. Bố mẹ nàng Á hậu là người gốc Hà Nội, đang sinh sống và làm việc tại Đức. Bố cô hiện đang là thợ xăm và mẹ đang làm nail. 

Bên cạnh đó, nàng á hậu thường xuyên đi du lịch nhiều quốc gia trên thế giới và sử dụng những món hàng hiệu sang chảnh.

Từng ẵm danh xưng 'rich kid', gia thế của Á hậu Thảo Nhi 'khủng' cỡ nào? - Ảnh 2
Gia đình cực phẩm của Thảo Nhi Lê - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, dù được sinh ra trong một gia đình có điều kiện nhưng cũng không vì thế mà Thảo Nhi ỷ lại. Với danh xưng "rich kid", Thảo Nhi Lê cũng rất áp lực khi mang tiếng là "con nhà giàu" nhưng đồng thời cô cũng rất biết ơn với đấng sinh thành.

Từng ẵm danh xưng 'rich kid', gia thế của Á hậu Thảo Nhi 'khủng' cỡ nào? - Ảnh 3Từng ẵm danh xưng 'rich kid', gia thế của Á hậu Thảo Nhi 'khủng' cỡ nào? - Ảnh 4Từng ẵm danh xưng 'rich kid', gia thế của Á hậu Thảo Nhi 'khủng' cỡ nào? - Ảnh 5
Cuộc sống sang chảnh của nhàng Á hậu - Ảnh: FBNV

Tại vòng ứng xử quyết định, Thảo Nhi gây ấn tượng khi tự tin trả lời song ngữ: "5 năm trước, Nhi là 1 người sinh viên bình thường, hiện tại Nhi đã làm được tất cả những gì mình mong muốn. 5 năm tới, Nhi sẽ vẫn làm những điều Nhi đang làm, truyền cảm hứng cho những người phụ nữ trẻ để luôn sống tích cực, tự tin và độc lập". Màn thể hiện xuất sắc cũng đã giúp cô trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Ngọc Châu tiết lộ bất ngờ về chuyện tình cảm

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Ngọc Châu tiết lộ bất ngờ về chuyện tình cảm

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ngọc Châu tiết lộ bất ngờ về chuyện tình cảm của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Thảo Nhi Lê Á hậu Thảo Nhi Lê Hoa hậu Hoàn vũ 2022

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 8 giờ 3 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 37 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 37 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 52 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 11 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An