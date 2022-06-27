Từng ẵm danh xưng 'rich kid', gia thế của Á hậu Thảo Nhi 'khủng' cỡ nào?

Trước khi tham gia tại chiến trường nhan sắc, Thảo Nhi Lê vốn dĩ đã là một nhân vật có tầm ảnh hưởng của mạng xã hội và được ưu ái với danh xưng "rich kid".

Vượt qua hành trình dài, Lê Thảo Nhi chính thức được gọi tên vào ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Là một trong những người đẹp được chú ý từ ngày đầu ghi danh, kết quả của Thảo Nhi khiến đa số người hâm mộ hài lòng. Tuy nhiên, trước khi tham gia tại chiến trường nhan sắc, Thảo Nhi Lê vốn dĩ đã là một nhân vật có tầm ảnh hưởng của mạng xã hội và được ưu ái với danh xưng "rich kid". Người đẹp còn nổi tiếng vì khả năng kinh doanh thời trang, làm mẫu ảnh. Instagram của cô hiện nay có gần 650.000 người theo dõi.

Thảo Nhi Lê được biết đến là một hot girl của giới rich kid Việt Nam - Ảnh: FBNV Mỹ nhân sinh năm 1994 sở hữu gương mặt sắc sảo, ưa nhìn cùng với vóc dáng chuẩn chỉnh quyến rũ. Cô được sinh ra và lớn lên tại Đức, là người con thứ hai trong gia đình có 4 anh em. Bố mẹ nàng Á hậu là người gốc Hà Nội, đang sinh sống và làm việc tại Đức. Bố cô hiện đang là thợ xăm và mẹ đang làm nail. Bên cạnh đó, nàng á hậu thường xuyên đi du lịch nhiều quốc gia trên thế giới và sử dụng những món hàng hiệu sang chảnh.

Gia đình cực phẩm của Thảo Nhi Lê - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, dù được sinh ra trong một gia đình có điều kiện nhưng cũng không vì thế mà Thảo Nhi ỷ lại. Với danh xưng "rich kid", Thảo Nhi Lê cũng rất áp lực khi mang tiếng là "con nhà giàu" nhưng đồng thời cô cũng rất biết ơn với đấng sinh thành. Cuộc sống sang chảnh của nhàng Á hậu - Ảnh: FBNV Tại vòng ứng xử quyết định, Thảo Nhi gây ấn tượng khi tự tin trả lời song ngữ: "5 năm trước, Nhi là 1 người sinh viên bình thường, hiện tại Nhi đã làm được tất cả những gì mình mong muốn. 5 năm tới, Nhi sẽ vẫn làm những điều Nhi đang làm, truyền cảm hứng cho những người phụ nữ trẻ để luôn sống tích cực, tự tin và độc lập". Màn thể hiện xuất sắc cũng đã giúp cô trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

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