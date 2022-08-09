"Tuesday quốc dân" - Karen Nguyễn khoe nhan sắc cuối thai kỳ khiến dân tình "u mê"

Mới đây, trên trang cá nhân, Karen Nguyễn gây chú ý khi khoe ảnh bầu vượt mặt. Được biết, nữ diễn viên đang ở những tháng cuối thai kỳ, chính vì thế bụng bầu đã ngày càng to, gây khó khăn cho mẹ bầu khi di chuyển. Nữ diễn viên hài hước ví von chiếc bụng của mình trông như hồ lô.

Karen Nguyễn khoe bụng bầu vượt mặt.

Có thể thấy, dù đã ở những tháng cuối thai kỳ, thế nhưng Karen vẫn giữ vững phong độ về nhan sắc. Trong buổi gặp gỡ cùng bạn bè, nữ diễn viên thu hút khi makeup nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ sự tươi tắn và ngọt ngào.