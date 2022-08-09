"Tuesday quốc dân" - Karen Nguyễn khoe nhan sắc cuối thai kỳ khiến dân tình "u mê"

Hậu trường 09/08/2022 20:16

Ở tháng cuối thai kỳ, Karen Nguyễn "đốn tim" người hâm mộ bởi nhan sắc tươi tắn, rạng rỡ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Karen Nguyễn gây chú ý khi khoe ảnh bầu vượt mặt. Được biết, nữ diễn viên đang ở những tháng cuối thai kỳ, chính vì thế bụng bầu đã ngày càng to, gây khó khăn cho mẹ bầu khi di chuyển. Nữ diễn viên hài hước ví von chiếc bụng của mình trông như hồ lô. 

'Tuesday quốc dân' - Karen Nguyễn khoe nhan sắc cuối thai kỳ khiến dân tình 'u mê' - Ảnh 1
Karen Nguyễn khoe bụng bầu vượt mặt.

Có thể thấy, dù đã ở những tháng cuối thai kỳ, thế nhưng Karen vẫn giữ vững phong độ về nhan sắc. Trong buổi gặp gỡ cùng bạn bè, nữ diễn viên thu hút khi makeup nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ sự tươi tắn và ngọt ngào. 

'Tuesday quốc dân' - Karen Nguyễn khoe nhan sắc cuối thai kỳ khiến dân tình 'u mê' - Ảnh 2
Mẹ bầu nhận được nhiều lời khen ngợi với đường nét xinh đẹp và mặn mà. 

Trong quá trình mang thai, Karen Nguyễn ưu tiên chọn những mẫu váy body, ôm sát cơ thể để khoe trọn bụng bầu thay vì diện các kiểu đầm bầu rộng như các mẹ bầu khác. 

'Tuesday quốc dân' - Karen Nguyễn khoe nhan sắc cuối thai kỳ khiến dân tình 'u mê' - Ảnh 3

'Tuesday quốc dân' - Karen Nguyễn khoe nhan sắc cuối thai kỳ khiến dân tình 'u mê' - Ảnh 4
Items yêu thích của Karen là các trang phục ôm body có độ co dãn.

Được biết, Karen Nguyễn và ông xã Lưu Chấn Bằng chính thức công khai tình cảm vào ngày Valentine năm 2021, sau hơn 1 năm hẹn hò âm thầm. Đến tháng 6/2022, cả hai kết hôn chính thức về chung một nhà. Tại đám cưới, nữ diễn viên bất ngờ thông báo đã mang thai con đầu lòng với ông xã. Thời điểm ấy, thai nhi đã được 5 tháng tuổi, kể từ đó, Karen thường xuyên chia sẻ hình ảnh lúc mang thai với người hâm mộ. 

'Tuesday quốc dân' - Karen Nguyễn khoe nhan sắc cuối thai kỳ khiến dân tình 'u mê' - Ảnh 5

'Tuesday quốc dân' - Karen Nguyễn khoe nhan sắc cuối thai kỳ khiến dân tình 'u mê' - Ảnh 6
 Trong suốt thời gian mang thai, Karen Nguyễn luôn được ông xã kề cạnh chăm sóc. 

Karen Nguyễn được mọi người biết đến là hot girl, nữ diễn viên xinh đẹp. Cô nổi tiếng với loạt vai diễn trong các MV của Hoa hậu Hương Giang. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Karen Nguyễn còn được biết đến với vai trò người mẫu tự do và từng ghi danh trong các cuộc thi sắc đẹp.

Mang thai vẫn đẹp như hoa hậu, ‘thánh trị tiểu tam’ Karen Nguyễn khiến dân tình xuýt xoa vì body đẹp hút mắt

Mang thai vẫn đẹp như hoa hậu, ‘thánh trị tiểu tam’ Karen Nguyễn khiến dân tình xuýt xoa vì body đẹp hút mắt

Xác nhận đã mang thai 5 tháng trong đám cưới, ‘Hân Tuesday’ vẫn khiến dân tình xuýt xoa vì body đẹp bất chấp.

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Từ khóa:   diễn viên karen nguyễn Karen Nguyễn Karen Nguyễn mang thai

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