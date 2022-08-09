"Tuesday quốc dân" - Karen Nguyễn khoe nhan sắc cuối thai kỳ khiến dân tình "u mê"

Ở tháng cuối thai kỳ, Karen Nguyễn "đốn tim" người hâm mộ bởi nhan sắc tươi tắn, rạng rỡ.
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Mới đây, trên trang cá nhân, Karen Nguyễn gây chú ý khi khoe ảnh bầu vượt mặt. Được biết, nữ diễn viên đang ở những tháng cuối thai kỳ, chính vì thế bụng bầu đã ngày càng to, gây khó khăn cho mẹ bầu khi di chuyển. Nữ diễn viên hài hước ví von chiếc bụng của mình trông như hồ lô.
Có thể thấy, dù đã ở những tháng cuối thai kỳ, thế nhưng Karen vẫn giữ vững phong độ về nhan sắc. Trong buổi gặp gỡ cùng bạn bè, nữ diễn viên thu hút khi makeup nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ sự tươi tắn và ngọt ngào.
Trong quá trình mang thai, Karen Nguyễn ưu tiên chọn những mẫu váy body, ôm sát cơ thể để khoe trọn bụng bầu thay vì diện các kiểu đầm bầu rộng như các mẹ bầu khác.
Được biết, Karen Nguyễn và ông xã Lưu Chấn Bằng chính thức công khai tình cảm vào ngày Valentine năm 2021, sau hơn 1 năm hẹn hò âm thầm. Đến tháng 6/2022, cả hai kết hôn chính thức về chung một nhà. Tại đám cưới, nữ diễn viên bất ngờ thông báo đã mang thai con đầu lòng với ông xã. Thời điểm ấy, thai nhi đã được 5 tháng tuổi, kể từ đó, Karen thường xuyên chia sẻ hình ảnh lúc mang thai với người hâm mộ.
Karen Nguyễn được mọi người biết đến là hot girl, nữ diễn viên xinh đẹp. Cô nổi tiếng với loạt vai diễn trong các MV của Hoa hậu Hương Giang. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Karen Nguyễn còn được biết đến với vai trò người mẫu tự do và từng ghi danh trong các cuộc thi sắc đẹp.