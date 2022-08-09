Trọn nhan sắc Hari Won hiện tại sau thông báo bị liệt nửa mặt

Hậu trường 09/08/2022 19:29

Hình ảnh mới nhất của Hari Won khiến nhiều khán giả chú ý.

Cách đây vài ngày, sau khi thông báo bị liệt nửa cơ mặt bên trái, đến mức không dám cười vì nhìn mặt không cân đối, người hâm mộ vô cùng quan tâm đến sức khỏe cũng như nhan sắc của Hari Won hiện tại. Mới đây, trên trang cá nhân, Hari Won đã đăng tải hình ảnh đi dạo phố kèm dòng trạng thái: "Nhắn tin với ai mà vui thế".

Trọn nhan sắc Hari Won hiện tại sau thông báo bị liệt nửa mặt - Ảnh 1

Trọn nhan sắc Hari Won hiện tại sau thông báo bị liệt nửa mặt - Ảnh 2
Hari Won rạng rỡ trong trang phục tông xoẹt tông vừa nhẹ nhàng, nữ tính nhưng vẫn rất thời thượng.

 Có thể thấy, mặc dù gặp vấn đề về sức khỏe nhưng giọng ca Hương Đêm Bay Xa vẫn giữ được phong độ nhan sắc. So với thời điểm trước, ngoại hình của cô không có nhiều thay đổi. Điều khiến dân mạng không ngừng trầm trồ chính là nhan sắc của nữ ca sĩ qua ống kính thường vẫn rất xinh đẹp và rạng ngời. 

Ngay dưới bài đăng của nữ ca sĩ, khán giả đồng loạt dành lời khen:

- “Nhắn tin với tui chứ ai kk, Hari Won nay xinh xĩu”.

- “Nhìn không nhận ra chị luôn. Xinh gái quá trời”.

- “Công chúa của em xinh thế này chất em mê chớt”,…

Mặc dù hiện tại không thể nở nụ cười rạng rỡ nhưng bà xã Trấn Thành vẫn luôn cố gắng suy nghĩ tích cực và cố gắng tập trung điều trị bệnh. Cô bắt đầu điều trị bằng cách truyền nước, vitamin tổng hợp, châm cứu để cơ thể hồi phục.

Sau 1 tuần nghỉ ngơi, bổ sung vitamin, Hari Won bắt đầu cảm nhận được cơ mặt có tiến triển tốt. Hiện tại, Hari Won đã ổn định tinh thần và dần hồi phục sức khỏe. Cô cho biết khoảng 2-4 tuần, tình trạng liệt cơ mặt sẽ được chữa dứt điểm. Vì vậy, nữ ca sĩ nhắc nhở khán giả nên tập thể dục điều độ, lắng nghe cơ thể và giữ tinh thần lạc quan. 

Trọn nhan sắc Hari Won hiện tại sau thông báo bị liệt nửa mặt - Ảnh 3
Cô tích cực điều trị bệnh để quay lại với công việc.

Trước đó, khi vướng tin đồn có hợp đồng hôn nhân với Trấn Thành và đã “đường ai nấy đi” với ông xã, Hari Won không có bất kì động thái nào phủ nhận, chỉ liên tục chia sẻ những dòng trạng thái buồn rầu khiến người hâm mộ hoang mang mặc cho Trấn Thành ra sức giải thích. Việc lên tiếng và sự xuất hiện trở lại này của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ yên tâm hơn. Khán giả cũng mong cô sớm khỏi bệnh và hoạt động nghệ thuật.

Hari Won 'không mỉm cười' vẫn rất xinh đẹp, 'bật mí' bí quyết vượt qua stress là gì?

Hari Won 'không mỉm cười' vẫn rất xinh đẹp, 'bật mí' bí quyết vượt qua stress là gì?

Hari Won dẫu phải đối diện với căn bệnh liệt nửa mặt nhưng không hề xuống sắc vì áp lực, những bí quyết giữ vững vẻ đẹp rạng ngời để vượt qua áp lực là gì?

Xem thêm
Từ khóa:   Hari Won Hari Won bị bệnh Hari Won - Trấn Thành

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 31 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 31 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 1 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An