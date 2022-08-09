Cách đây vài ngày, sau khi thông báo bị liệt nửa cơ mặt bên trái, đến mức không dám cười vì nhìn mặt không cân đối, người hâm mộ vô cùng quan tâm đến sức khỏe cũng như nhan sắc của Hari Won hiện tại. Mới đây, trên trang cá nhân, Hari Won đã đăng tải hình ảnh đi dạo phố kèm dòng trạng thái: "Nhắn tin với ai mà vui thế".

Có thể thấy, mặc dù gặp vấn đề về sức khỏe nhưng giọng ca Hương Đêm Bay Xa vẫn giữ được phong độ nhan sắc. So với thời điểm trước, ngoại hình của cô không có nhiều thay đổi. Điều khiến dân mạng không ngừng trầm trồ chính là nhan sắc của nữ ca sĩ qua ống kính thường vẫn rất xinh đẹp và rạng ngời.

- “Nhắn tin với tui chứ ai kk, Hari Won nay xinh xĩu”.

- “Nhìn không nhận ra chị luôn. Xinh gái quá trời”.

- “Công chúa của em xinh thế này chất em mê chớt”,…

Mặc dù hiện tại không thể nở nụ cười rạng rỡ nhưng bà xã Trấn Thành vẫn luôn cố gắng suy nghĩ tích cực và cố gắng tập trung điều trị bệnh. Cô bắt đầu điều trị bằng cách truyền nước, vitamin tổng hợp, châm cứu để cơ thể hồi phục.

Sau 1 tuần nghỉ ngơi, bổ sung vitamin, Hari Won bắt đầu cảm nhận được cơ mặt có tiến triển tốt. Hiện tại, Hari Won đã ổn định tinh thần và dần hồi phục sức khỏe. Cô cho biết khoảng 2-4 tuần, tình trạng liệt cơ mặt sẽ được chữa dứt điểm. Vì vậy, nữ ca sĩ nhắc nhở khán giả nên tập thể dục điều độ, lắng nghe cơ thể và giữ tinh thần lạc quan.

Cô tích cực điều trị bệnh để quay lại với công việc.

Trước đó, khi vướng tin đồn có hợp đồng hôn nhân với Trấn Thành và đã “đường ai nấy đi” với ông xã, Hari Won không có bất kì động thái nào phủ nhận, chỉ liên tục chia sẻ những dòng trạng thái buồn rầu khiến người hâm mộ hoang mang mặc cho Trấn Thành ra sức giải thích. Việc lên tiếng và sự xuất hiện trở lại này của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ yên tâm hơn. Khán giả cũng mong cô sớm khỏi bệnh và hoạt động nghệ thuật.