Nhiều khán giả bày tỏ sự vui mừng, mong chờ về chương trình giải trí hot nhất nhì đêm giao thừa. Không ít người tò mò muốn Tự Long hé lộ kịch bản Táo Quân năm nay.

Mới đây, trên trang cá nhân, NSND Tự Long đăng ảnh chụp cùng NSƯT Xuân Bắc kèm bài thơ tự làm ngầm xác nhận về việc chương trình Táo Quân năm nay vẫn diễn ra. Trong chia sẻ của mình, NSND Tự Long cũng nhắc tới sự vắng mặt của NSND Công Lý. Trước đó, nam nghệ sĩ cũng đặt câu hỏi: “Liệu Táo quân năm nay có gì hay?”.

Phát ngôn này bị thả nhiều biểu cảm phẫn nộ cũng như phê bình. Trong khi đó, NSND Tự Long không ngại đáp trả. Anh viết: “Tắt tivi khỏi phải xem”.

Tuy nhiên cũng có ý kiến trái chiều cho rằng Táo Quân nên dừng lại vì ngày càng giảm độ thu hút, khán giả không còn mặn mà như xưa. Một tài khoản còn để lại bình luận: “Không diễn có khi hay hơn”.

Màn đối đáp của NSND Tự Long với người hâm mộ khiến khán giả nhớ tới phát ngôn của Trấn Thành. Nam danh hài từng nhận nhiều “gạch đá” vì tuyên bố “nếu thấy hài nhảm thì tắt tivi”.

Trấn Thành từng bị cư dân mạng đòi 'phong sát' khi có phát ngôn được cho là xem thường khán giả

Hành động của anh bị cho là thách thức dư luận. Tuy nhiên, với trường hợp của Tự Long, anh nhận được sự thông cảm từ những người yêu mến mình. Cũng có góp ý khuyên anh nên tiết chế cảm xúc, tránh việc đôi co với khán giả.

Chia sẻ với Tiền Phong về phát ngôn của nghệ sĩ Tự Long, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long cho rằng khi chúng ta so sánh câu nói “tắt tivi khỏi phải xem” của NSND Tự Long và “nếu thấy hài nhảm, hãy tắt tivi” của Trấn Thành cần lưu ý tới bối cảnh hai phát ngôn này. Bởi Trấn Thành trả lời trực tiếp truyền thông, báo chí còn NSND Tự Long phản hồi bình luận trên Facebook.

Khi đặt vào bối cảnh cụ thể thì mỗi phát ngôn có sắc thái, hàm ý, nội dung nhất định. Theo chuyên gia, hai câu nói trên khác nhau về mặt ngữ cảnh. Cụ thể, NSND Tự Long đáp trả bình luận có ý chỉ trích. Tất nhiên, phản ứng của Tự Long nói “tắt tivi khỏi phải xem” được cho là khá tương đồng và thích đáng với bình luận “không diễn có khi hay hơn”.

Thế nhưng, nó chỉ thích đáng nếu đó là hai người bình thường phản ứng với nhau. Còn Tự Long là nghệ sĩ, lại là nghệ sĩ nhân dân nên khán giả mong chờ cách phản ứng văn minh, khéo léo hơn.

Tự Long là nam nghệ sĩ gắn bó với Táo Quân xuyên suốt nhiều năm nay

“Cá nhân tôi cho rằng việc nghệ sĩ đôi co với khán giả đôi khi chỉ là cách họ tương tác trên các nền tảng xã hội. Trong một số trường hợp nó khá tích cực vì có thể làm rõ quan điểm, thể hiện tính cách và bảo vệ công việc của người nghệ sĩ. Nhưng quan trọng là cần duy trì sự tôn trọng lẫn nhau, tránh làm tổn thương và xúc phạm người khác. Vì vậy, trong trường hợp gặp bình luận xúc phạm mình, người nghệ sĩ cần xử lý một cách chín chắn và chuyên nghiệp. Họ có thể chọn cách không phản hồi hoặc báo cáo nếu bình luận đó bắt nạt, xúc phạm, thậm chí xoá đi nếu nó vi phạm chính sách của nền tảng mạng xã hội mà họ đang sử dụng”, chuyên gia Nguyễn Ngọc Long chia sẻ.

Chuyên gia đưa ra lời khuyên nếu nghệ sĩ chọn cách đáp trả những bình luận thiếu tế nhị hoặc có nội dung xấu xí trên mạng xã hội cần lịch sự để vừa làm rõ quan điểm cá nhân vừa bảo vệ mình. Họ cần tránh việc để xảy ra những xung đột cũng như đôi co qua lại với khán giả. Khi chúng ta tìm hiểu và giải quyết vấn đề một cách tích cực, có thể biến tình huống tiêu cực thành cơ hội để thể hiện bản thân cũng như xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khán giả.

Theo chuyên gia truyền thông Lê Ngọc Sơn - từ Hãng Quản trị Berlin Crisis Solutions (BCS) - việc Tự Long phản ứng với khán giả được xem là bình thường khi xét ở góc độ cá nhân. Nhìn nhận ở khía cạnh anh là người nổi tiếng thì việc đáp trả như vậy thể hiện cách ứng xử thiếu kiềm chế, dễ bị dư luận đánh giá trịch thượng và bất cần khán giả.

Chuyên gia Lê Ngọc Sơn nói đây không phải câu chuyện hiếm gặp trong giới showbiz. Chúng ta từng thấy Trấn Thành phát ngôn “nếu khán giả thấy hài nhảm, hãy tắt tivi” hay NSƯT Xuân Bắc kể câu chuyện để bóng gió khán giả “ăn cháo đá bát” và giờ là Tự Long đáp trả “tắt tivi khỏi phải xem”. Những câu chuyện này phản ánh thực tế phông nền văn hoá ứng xử của giới nghệ sĩ và bộc lộ rõ trình độ, kiến thức của một số cá nhân cụ thể.

Theo chuyên gia truyền thông, việc NSND Tự Long nói khán giả “tắt tivi khỏi phải xem” thể hiện cách ứng xử thiếu kiềm chế, dễ bị dư luận đánh giá trịch thượng và bất cần khán giả.

“Nếu sức nóng dư luận là phép thử văn hóa ứng xử của nghệ sĩ thì rõ ràng lối hành xử của Tự Long hay Trấn Thành có vấn đề vì xem thường khán giả. Xét ở góc độ họ làm hình ảnh trước công chúng thì cũng khá thiếu chuyên nghiệp”, chuyên gia cho hay.

Theo đánh giá của chuyên gia Lê Ngọc Sơn nhiều nghệ sĩ khi chưa có tên tuổi, chưa được công chúng biết tới rộng rãi thường có xu hướng o bế, chiều chuộng khán giả, thậm chí cả bộ phận khán giả có thị hiếu tầm thường. Tuy nhiên, khi họ có danh hiệu NSND, NSƯT hay có tên tuổi, địa vị thì bất cần. Vậy câu hỏi đặt ra có phải chính nghệ sĩ là những người “qua cầu rút ván”, thay vì chỉ trích khán giả “ăn cháo đá bát”?

“Tôi nghĩ nên tẩy chay những nghệ sĩ có thái độ coi thường, bất cần khán giả. Rõ ràng khán giả có quyền đưa ra bình luận, góp ý của mình về bất cứ chương trình, tác phẩm nghệ thuật nào. Ngay với chương trình Táo Quân, người xem có quyền thích hoặc không thích, hài lòng hoặc không hài lòng về chất lượng kịch bản, diễn xuất của diễn viên”, chuyên gia nhấn mạnh.