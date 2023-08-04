Tối 3/8, trên trang cá nhân, NSND Tự Long chia sẻ bức ảnh mẹ ruột nằm viện khiến nhiều đồng nghiệp lo lắng, gửi lời hỏi thăm.
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Nam diễn viên hài chi sẻ: "Ơn giời, ơn Tiên Tổ! Tạm thời thế đã!" kèm theo ảnh chụp cùng mẹ ruột đang nằm trên giường bệnh.
Ngay lập tức đồng nghiệp và người hâm mộ đã lần lượt để lại bình luận hỏi thăm sức khỏe, gửi lời động viên tới NS Tự Long và mẹ của nam nghệ sĩ.
Trong 1 bình luận trả lời đồng nghiệp, NS Tự Long tiết lộ mẹ mình nhập viện mổ u bàng quang. Trước sự động viên từ mọi người, nam nghệ sĩ đã nói lời cảm ơn tới tất cả và cho biết hiện tình hình sức khỏe của mẹ đã dần ổn định.
Bố và mẹ của NSND Tự Long là NSƯT Vũ Tự Lẫm đều là lớp diễn viên đầu tiên của Đoàn Dân ca Quan họ Hà Bắc (nay là Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh). Tuy nhiên, sau khi kết hôn, mẹ nam nghệ sĩ chủ yếu dành thời gian vun vén gia đình, chăm sóc cho chồng, cho con, ít xuất hiện trên sân khấu.
Nam diễn viên hài đình đám đất Bắc từng chia sẻ về người mẹ tảo tần, vất vả khuya sớm. Với bố con anh, bà đã làm tròn bổn phận của một người vợ người mẹ, vất vả lo toan cho cuộc sống gia đình. Cũng theo NSND Tự Long, dù bà đã cống hiến cho sự nghiệp ca hát trọn một đời nhưng đến nay bà vẫn là con số 0 tròn trĩnh.
Tuy vậy, danh hài Tự Long đã an ủi mẹ: "Nhưng mẹ đừng lo, mẹ có 3 đứa con trưởng thành và một gia đình hạnh phúc. Dẫu biết rằng, cuộc đời còn nhiều khó khăn, chỉ mong mẹ thật khoẻ, thật vui là chúng con hạnh phúc lắm rồi!".
Danh hài Tự Long từng khẳng định, anh được thừa hưởng "gen" hát hay từ chính người mẹ của mình. "Mẹ tôi hát quan họ hay lắm, hay hơn nhiều người hát lúc bấy giờ. Cho đến bây giờ, ở tuổi thất thập cổ lai hy, mẹ tôi hát vẫn hay và mẹ tôi rất hay hát. Nhiều người yêu mến khen tôi hát hay nhưng tôi biết, tôi có hát hay được là nhờ gen của mẹ" - Tự Long chia sẻ về mẹ mình.