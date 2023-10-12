Từ giã sự nghiệp diễn xuất suốt 26 năm, Út Trong 'Đất phương Nam' vừa tái xuất đã minh chứng được 'hào quang' năm nào, nhan sắc hay thần thái vẫn khiến khán giả nhớ nhung

Sự xuất hiện của diễn viên Thúy Loan, người đảm nhận vai Út Trong trong phim truyền hình Đất phương Nam, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng trong sự kiện họp báo mới đây.
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Trong phim Đất phương Nam (phim truyền hình chuyển thể từ tác phẩm Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn giỏi), nhân vật Út Trong để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả Việt với hình ảnh người con gái Nam bộ mang vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm nhưng cũng đầy dũng cảm, kiên cường.
Gương mặt đảm nhận vai diễn này là diễn viên Thúy Loan, sinh năm 1976. Cô gây ấn tượng khi sở hữu gương mặt với đường nét thanh tú, mộc mạc. Nhân vật Út Trong chính là vai diễn đầu tay của nữ diễn viên và cũng giúp cô để dại dấu ấn sâu sắc trong lòng người hâm mộ.
Ngày 11/10 mới đây, trong sự kiện ra mắt phim điện ảnh Đất rừng phương Nam tại TP.HCM, cô Út Trong năm nào cũng xuất hiện khiến MXH bùng nổ.
Nữ diễn viên cho biết vắng bóng màn ảnh vì chủ yếu tập trung cho gia đình. Sau thành công của phim truyền hình Đất phương Nam, cô trở thành gương mặt gây chú ý trên màn ảnh nhỏ, tiếp tục tham gia tác phẩm Người đàn bà không hóa đá (đạo diễn Đào Bá Sơn) năm 2002.
Nữ diễn viên 47 tuổi thổ lộ: “Năm 2002, sau phim Người đàn bà không hóa đá của đạo diễn Đào Bá Sơn, tôi không đóng phim nữa, vì khi đó con gái được 6 tháng tuổi hay bệnh. Do đứa đầu nên tôi cũng không biết nuôi, con nhập viện hoài”.
Về ông xã, diễn viên 7X cho biết chồng cô là giảng viên đại học, có tri thức, thành đạt và yêu thương cô bằng một tình cảm chân thật. Thúy Loan nói ông xã không hề cấm cản cô tham gia nghệ thuật. Quyết định rời màn ảnh xuất phát ở chính cô.
"Sinh con đầu lòng, tôi bối rối và áp lực trong việc nuôi dạy con sao cho chu toàn. Tôi muốn lui về phụ chồng kinh doanh và được trải qua tuổi thơ với các con trước khi các con quá lớn", diễn viên Thúy Loan chia sẻ.
Sự nghiệp phim ảnh của Thúy Loan chỉ vỏn vẹn 4 phim, trong đó Út Trong trong Đất phương Nam là vai diễn đầu tay. Vai diễn Út Mơ trong phim truyền hình thứ hai Chim phóng sinh là vai diễn giúp cô tỏa sáng nhất. Nhờ vai này, Thúy Loan đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim truyền hình toàn quốc 1998. Ngoài truyền hình, cô còn góp mặt trong 2 phim điện ảnh là Người đàn bà không hóa đá và phim hợp tác với Hàn: Chiến tranh tình yêu.