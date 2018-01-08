Trượt ngôi Hoa hậu, Hoàng Thùy lần đầu tiên lên tiếng nhắm đích danh H'Hen Niê

Hậu trường 08/01/2018 17:36

Chia sẻ của Hoàng Thùy gây chú ý ở chi tiết cô nhắn gửi tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Dù chỉ giành được vương miện Á hậu 1 nhưng nữ người mẫu hài lòng với kết quả này.

Tối 6/1, cô gái người dân tộc Ê Đê xuất sắc vượt qua hàng chục đối thủ nặng ký để giành về chiếc vương miện đáng giá 2,7 tỷ đồng. Hai người đẹp được đánh giá cao tại cuộc thi là Hoàng Thùy và Mâu Thủy lần lượt đoạt danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2.

Sau đêm chung kết, bên cạnh những lời chúc dành cho Hoàng Thùy thì cũng có nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự tiếc nuối thay cho cô.

Khi nữ siêu mẫu được xướng tên với danh hiệu Á hậu 1, nhiều người nghĩ rằng Hoàng Thùy sẽ buồn và sốc. Tuy nhiên, mới đây cô đã có những chia sẻ thẳng thắn, giải đáp sự tò mò của người hâm mộ về cảm xúc của mình.

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Hoàng Thùy lần đầu lên tiếng sau đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Ảnh: FBNV

'Dù bạn có xuất phát điểm như thế nào thì hãy luôn cố gắng, nỗ lực, phấn đấu. Sẽ có một ngày bạn sẽ tỏa sáng, hãy luôn đặt niềm tin vào chính mình và cuộc sống.

Cho Top 70 của Hoa hậu Hoàn vũ, Thuỳ cảm thấy rất vui và may mắn khi được cùng hoạt động trong suốt những ngày qua cùng mọi người.

Thuỳ nghĩ rằng mình gặp nhau được là duyên rất lớn kiếp trước. Và đặc biệt dù trong cuộc thi có cạnh tranh nhưng bản thân Thùy thấy được sự chia sẻ, sự ngọt ngào và tình người giữa các thí sinh và các bạn dành cho Thuỳ.

Thuỳ nghĩ rằng vị trí trong cuộc thi là quan trọng nhưng nó chỉ quan trọng trong thời điểm này. Vị trí trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ không quyết định vị trí cả cuộc đời của mỗi người với nhau. Vì cơ hội đến và bạn tạo ra còn rất nhiều.

Mỗi chúng ta sẽ có một thế mạnh riêng và tỏa sáng theo cách khác nhau, thời điểm khác nhau.

Nên chúng ta hãy cố gắng cùng nhau trên chặng đường tiếp theo. Hãy thành công hơn nữa vì một thế hệ phụ nữ Việt Nam hiện đại với đầy ước mơ và hoài bão nhé. Thuỳ luôn yêu quý mọi người từ sâu trong trái tim của mình' - Hoàng Thùy chia sẻ trên trang cá nhân.

Nói về chiến thắng của người đẹp Ê Đê, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho rằng H'Hen Niê rất xứng đáng với ngôi vị. Cô đồng cảm với hoàn cảnh của gia đình H'Hen Niê và mong người đẹp Đắk Lắk sẽ hoàn tốt sứ mệnh của mình.

“Hình ảnh của Hen và gia đình làm Thuỳ nhớ lại mình 6 năm về trước tại Vietnam's Next Top Model. Hãy luôn tỏa sáng để mọi người tự hào về bạn nhiều hơn nữa” - Hoàng Thùy viết.

Trượt ngôi Hoa hậu, Hoàng Thùy lần đầu tiên lên tiếng nhắm đích danh H'Hen Niê - Ảnh 2
Hoàng Thùy hài lòng với kết quả và mong H'Hen Niê sẽ hoàn thành tốt vai trò Hoa hậu - Ảnh: Internet
Lộ tin nhắn của H'Hen Niê gửi đến thành viên ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Lộ tin nhắn của H'Hen Niê gửi đến thành viên ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Sau khi đăng quang, H’Hen Niê đã gửi tin nhắn cho nhà thiết kế (NTK) Thuận Việt – thành viên ban giám khảo (BGK) cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

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