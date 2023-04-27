Trương Quỳnh Anh đau lòng bật khóc trước hoàn cảnh khó khăn của 3 em nhỏ

Hậu trường 27/04/2023 09:09

Trương Quỳnh Anh không giấu nổi cảm xúc khi nghe hoàn cảnh khó khăn của các bé trong chương trình Mái ấm gia đình Việt.

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với 2 khách mời là diễn viên Huy Khánh và ca sĩ, diễn viên Trương Quỳnh Anh. Đây là chương trình truyền hình nhằm hỗ trợ các hoàn cảnh trẻ em khó khăn.

Xuất hiện với ngoại hình phong trần cùng mái tóc dài, làn da rám nắng, Huy Khánh chia sẻ, anh đang tham gia một bộ phim truyền hình với vai một người nông dân. Nam diễn viên cũng cho biết thêm, anh đã chuẩn bị thể lực thật tốt để hoàn thành các phần thi đem về phần thưởng cao nhất cho cả 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trương Quỳnh Anh đau lòng bật khóc trước hoàn cảnh khó khăn của 3 em nhỏ - Ảnh 1
Chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với 2 khách mời là diễn viên Huy Khánh và ca sĩ, diễn viên Trương Quỳnh Anh - Ảnh: Internet 

Tại chương trình tuần này, 2 nghệ sĩ cùng vượt qua các thử thách để giúp đỡ cho 3 hoàn cảnh khó khăn là em Dương Trần Khánh Hòa (2011), em Nguyễn Xuân Trường (2011) và em Phan Thị Hồng Vân (2010).

Theo đó, em Dương Trần Khánh Hòa hiện sống cùng ông bà nội, cô út và em gái. Ba của Khánh Hòa mất cách đây 8 năm còn mẹ đã đi thêm bước nữa. Ông nội bị tai nạn, mất một chân, một mình bà nội bươn chải mưu sinh, ai mướn việc gì làm nấy để kiếm tiền nuôi sống cả gia đình.

Hoàn cảnh của của gia đình em Khánh Hòa khiến Huy Khánh vô cùng nghẹn ngào. Trương Quỳnh Anh cũng tỏ ra lo lắng khi biết cả gia đình 5 người phải xoay sở với số tiền 3 triệu đồng mà bà nội của Khánh Hòa kiếm được mỗi tháng.

Trương Quỳnh Anh đau lòng bật khóc trước hoàn cảnh khó khăn của 3 em nhỏ - Ảnh 2
Hoàn cảnh của của gia đình em Khánh Hòa khiến hai khách mời vô cùng nghẹn ngào - Ảnh: Internet

Em Phan Thị Hồng Vân hiện đang sống với bác, mẹ và anh trai. Ba của Hồng Vân mất vì ung thư đại tràng. Ba mẹ con phải sống nhờ ở nhà tình thương của bà ngoại. Lắng nghe ước muốn của Hồng Vân là muốn được gặp và ôm ba trong mơ, Huy Khánh vô cùng xúc động. Anh chia sẻ mong muốn được thay ba của hai anh em Hồng Vân để ôm hai bé vào lòng.

Trương Quỳnh Anh đau lòng bật khóc trước hoàn cảnh khó khăn của 3 em nhỏ - Ảnh 3
Lắng nghe ước muốn của Hồng Vân là muốn được gặp và ôm ba trong mơ, Huy Khánh vô cùng xúc động - Ảnh: Internet

Trương Quỳnh Anh cũng không kìm được nước mắt, nghẹn ngào: 'Bé Hồng Vân còn quá nhỏ nhưng đã có những suy nghĩ chín chắn, trưởng thành khi bày tỏ mong muốn nghỉ học để đi làm phụ giúp cho gia đình. Tôi nghe mà cảm thấy rất xót xa'.

Được biết, cuộc hôn nhân không hạnh phúc khiến nữ ca sĩ Trương Quỳnh Anh quyết định ly hôn với Tim, lựa chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân nhiều năm qua. Người đẹp cũng chưa vội lựa chọn "đi bước nữa" mà tập trung làm kinh tế và nuôi dạy cậu con trai duy nhất - bé Sushi.

Trương Quỳnh Anh đau lòng bật khóc trước hoàn cảnh khó khăn của 3 em nhỏ - Ảnh 4
Cuộc hôn nhân không hạnh phúc khiến nữ ca sĩ Trương Quỳnh Anh quyết định ly hôn với Tim - Ảnh: FBNV
Trương Quỳnh Anh đau lòng bật khóc trước hoàn cảnh khó khăn của 3 em nhỏ - Ảnh 5
Sau ly hôn với ca sĩ Tim, Trương Quỳnh Anh làm mẹ đơn thân, bé sống chủ yếu cùng cô - Ảnh: Internet

Sushi tên thật Trần Nguyên Cát An, sinh năm 2012. Sau ly hôn với ca sĩ Tim, Trương Quỳnh Anh làm mẹ đơn thân, bé sống chủ yếu cùng cô. Ca sĩ hạnh phúc khi thấy con lớn lên khỏe mạnh mỗi ngày. Cô nói: 'Tôi chưa từng ép con làm theo điều mình thích. Tôi luôn cố gắng để con thoải mái phát triển tự nhiên. Tôi chưa định hướng con phải theo nghệ thuật giống mình hay ràng buộc bé bất cứ điều gì. Sushi mới 10 tuổi nhưng khá tâm lý, trở thành chỗ dựa tinh thần cho tôi trong cuộc sống'.

Trương Quỳnh Anh đau lòng bật khóc trước hoàn cảnh khó khăn của 3 em nhỏ - Ảnh 6
Con trai chính là chỗ dựa tinh thần cho nữ ca sĩ - Ảnh: Internet
Trương Quỳnh Anh đau lòng bật khóc trước hoàn cảnh khó khăn của 3 em nhỏ - Ảnh 7
Trương Quỳnh Anh sinh năm 1989, hoạt động nghệ thuật ở vai trò ca sĩ, diễn viên - Ảnh: Internet

Trương Quỳnh Anh sinh năm 1989, hoạt động nghệ thuật ở vai trò ca sĩ, diễn viên. Ca sĩ từng phát hành các nhạc phẩm Vô tâm, Không còn anh nữa, Hãy bước qua nhau, Dành cả thanh xuân cho một người... Với phim ảnh, diễn viên từng tham gia các dự án Cầu vồng đơn sắc, Một ngày không có em, Bóng ma học đường, Sóng gió cuộc đời, Đường về có nhau...

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