Trường Giang xuất hiện tiều tụy, đi cấp cứu nhiều lần sau nghi vấn Nhã Phương trả nhẫn cầu hôn

Hậu trường 09/02/2018 10:41

Tham gia sự kiện ra mắt phim “Siêu sao siêu ngố”, Trường Giang khiến nhiều người xót xa khi lộ vẻ mệt mỏi, gương mặt tiều tụy và hốc hác đi nhiều.

Tối 8/2, lễ ra mắt phim Siêu sao siêu ngố đã diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của các diễn viên và nhiều nghệ sĩ khách mới nổi tiếng. Là nam chính trong phim, Trường Giang xuất hiện lịch lãm với quần Tây và áo sơ mi đen. Anh đi một mình đến sự kiện mà không có bạn gái Nhã Phương đi cùng như thường thấy.

Trường Giang xuất hiện tiều tụy, đi cấp cứu nhiều lần sau nghi vấn Nhã Phương trả nhẫn cầu hôn - Ảnh 1
Trường Giang gầy đi nhiều sau 1 tháng cầu hôn Nhã Phương - Ảnh: Dân Việt

Trong suốt buổi lễ, dù liên tục nở nụ cười tươi nhưng nhiều người nhận ra sức khỏe của “Mười Khó” đang gặp vấn đề. Anh để lộ gương mặt mệt mỏi, làn da tái mét và trên tay còn dán một miếng băng gạc, dấu tích để lại sau nhiều ca truyền nước biển.

Trường Giang xuất hiện tiều tụy, đi cấp cứu nhiều lần sau nghi vấn Nhã Phương trả nhẫn cầu hôn - Ảnh 2
Dù sức khỏe không cho phép nhưng Trường Giang vẫn cố gượng dậy để tham dự lễ ra mắt phim ‘Siêu sao siêu ngố’ - Ảnh: Dân Việt

Chia sẻ trên Dân Việt, Trường Giang cho biết anh không ăn uống được gì nhiều, phải nhập viện truyền nước cả một tuần nay. Nhiều người đặt nghi vấn có phải do trục trặc tình cảm với Nhã Phương nhưng "Mười Khó" không lên tiếng về vấn đề này.

Trường Giang xuất hiện tiều tụy, đi cấp cứu nhiều lần sau nghi vấn Nhã Phương trả nhẫn cầu hôn - Ảnh 3
Trường Giang và Sam né tránh việc bắt cặp chụp ảnh chung sau tin đồn ‘phim giả tình thật’ - Ảnh: Dân Việt
Trường Giang xuất hiện tiều tụy, đi cấp cứu nhiều lần sau nghi vấn Nhã Phương trả nhẫn cầu hôn - Ảnh 4
Trong phim, Sam và Trường Giang có nhiều cảnh quay tình tứ - Ảnh: Dân Việt
Trường Giang xuất hiện tiều tụy, đi cấp cứu nhiều lần sau nghi vấn Nhã Phương trả nhẫn cầu hôn - Ảnh 5
Nhiều người nghi ngờ Trường Giang đang gặp trục trặc tình cảm nhưng anh không tiết lộ điều gì - Ảnh: Dân Việt
Bị fan hỏi về nhẫn cầu hôn của Trường Giang, Nhã Phương âm thầm xoá bình luận?

Bị fan hỏi về nhẫn cầu hôn của Trường Giang, Nhã Phương âm thầm xoá bình luận?

Nhã Phương đã xóa bỏ dòng bình luận của fan hỏi về chuyện chiếc nhẫn cầu hôn.

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